Театрализованная экскурсия в особняк Брусницыных

Погрузиться в удивительную историю купеческой семьи и пройти по таинственным залам
Добро пожаловать в родовое гнездо купцов Брусницыных! На интерактивной экскурсии по особняку вы окунётесь в мистическую атмосферу заброшенного дворца 19 века. Гид покажет вам залы так, как показывает свой дом хозяин, и расскажет жуткие семейные легенды. А также поделится воспоминаниями о детстве последнего владельца дома и его родителях.
Ближайшие даты:
15
ноя22
ноя29
ноя6
дек13
дек20
дек27
дек
Время начала: 18:30, 20:00

Описание экскурсии

Вас ждёт познавательная и эмоционально насыщенная программа с интерактивными элементами. Гид предстанет в образе самого Брусницына, проведёт вас по залам особняка и расскажет удивительную историю купеческой семьи.

Вы увидите:

  • Парадную лестницу с кариатидами, которые отлично сохранились
  • Гостиную с мраморным камином
  • Изящный лепной потолок, на котором виден вензель семьи Брусницыных
  • Зимний сад и вход в оранжерею, где супруга Брусницына выращивала тропические растения
  • Белый зал в стиле Людовика XV
  • Танцевальный зал с роскошной лепкой и позолотой
  • Кальянную комнату с декоративными арками, орнаментами и сохранившейся на потолке надписью «Слава Аллаху»
  • Изысканные гостиные с обилием зеркал

Вы услышите:

  • Историю рода Брусницыных: кем они были, чем занимались, какую роль играли в жизни Петербурга
  • Кто построил дворец, как здание менялось со временем и какие тайные символы хранят элементы декора
  • Мистические легенды: призраки, проклятия, странные события, рассказы очевидцев
  • О судьбе последнего представителя семьи и закате рода
  • Что стало с дворцом после революции

И конечно, хозяин дома не отпустит гостей без должного угощения! В лучших традициях купеческого гостеприимства Брусницын предложит вам отведать вина. Кто знает, может именно в этом напитке скрыта ещё одна тайна дворца…

Организационные детали

  • Вход в особняк строго с 12 лет
  • В особняке нет уборной комнаты
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

Обратите внимание:

  • После внесения предоплаты необходимо сразу внести доплату организатору (переводом), чтобы мы смогли зарегистрировать вас на посещение особняка
  • После получения оплаты мы отправим вам билет по WhatsApp или e-mail
  • Посещение можно отменить минимум за 2 недели до начала экскурсии — после билет станет невозвратным

в субботу в 18:30 и 20:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет6649 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Кожевенной линии
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 18:30 и 20:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Пётр
Пётр — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 1002 туристов
Здравствуйте! Мы — туристическая компания в Петербурге. Организуем речные круизы: обзорные, гастрономические, танцевальные и тематические. Приглашаем вас полюбоваться Северной столицей с воды и не только.
Задать вопрос

