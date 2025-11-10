Добро пожаловать в родовое гнездо купцов Брусницыных! На интерактивной экскурсии по особняку вы окунётесь в мистическую атмосферу заброшенного дворца 19 века. Гид покажет вам залы так, как показывает свой дом хозяин, и расскажет жуткие семейные легенды. А также поделится воспоминаниями о детстве последнего владельца дома и его родителях.

Описание экскурсии

Вас ждёт познавательная и эмоционально насыщенная программа с интерактивными элементами. Гид предстанет в образе самого Брусницына, проведёт вас по залам особняка и расскажет удивительную историю купеческой семьи.

Вы увидите:

Парадную лестницу с кариатидами, которые отлично сохранились

Гостиную с мраморным камином

Изящный лепной потолок, на котором виден вензель семьи Брусницыных

Зимний сад и вход в оранжерею, где супруга Брусницына выращивала тропические растения

Белый зал в стиле Людовика XV

Танцевальный зал с роскошной лепкой и позолотой

Кальянную комнату с декоративными арками, орнаментами и сохранившейся на потолке надписью «Слава Аллаху»

Изысканные гостиные с обилием зеркал

Вы услышите:

Историю рода Брусницыных: кем они были, чем занимались, какую роль играли в жизни Петербурга

Кто построил дворец, как здание менялось со временем и какие тайные символы хранят элементы декора

Мистические легенды: призраки, проклятия, странные события, рассказы очевидцев

О судьбе последнего представителя семьи и закате рода

Что стало с дворцом после революции

И конечно, хозяин дома не отпустит гостей без должного угощения! В лучших традициях купеческого гостеприимства Брусницын предложит вам отведать вина. Кто знает, может именно в этом напитке скрыта ещё одна тайна дворца…

Организационные детали

Вход в особняк строго с 12 лет

В особняке нет уборной комнаты

Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

