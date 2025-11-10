Добро пожаловать в родовое гнездо купцов Брусницыных! На интерактивной экскурсии по особняку вы окунётесь в мистическую атмосферу заброшенного дворца 19 века. Гид покажет вам залы так, как показывает свой дом хозяин, и расскажет жуткие семейные легенды. А также поделится воспоминаниями о детстве последнего владельца дома и его родителях.
Описание экскурсии
Вас ждёт познавательная и эмоционально насыщенная программа с интерактивными элементами. Гид предстанет в образе самого Брусницына, проведёт вас по залам особняка и расскажет удивительную историю купеческой семьи.
Вы увидите:
- Парадную лестницу с кариатидами, которые отлично сохранились
- Гостиную с мраморным камином
- Изящный лепной потолок, на котором виден вензель семьи Брусницыных
- Зимний сад и вход в оранжерею, где супруга Брусницына выращивала тропические растения
- Белый зал в стиле Людовика XV
- Танцевальный зал с роскошной лепкой и позолотой
- Кальянную комнату с декоративными арками, орнаментами и сохранившейся на потолке надписью «Слава Аллаху»
- Изысканные гостиные с обилием зеркал
Вы услышите:
- Историю рода Брусницыных: кем они были, чем занимались, какую роль играли в жизни Петербурга
- Кто построил дворец, как здание менялось со временем и какие тайные символы хранят элементы декора
- Мистические легенды: призраки, проклятия, странные события, рассказы очевидцев
- О судьбе последнего представителя семьи и закате рода
- Что стало с дворцом после революции
И конечно, хозяин дома не отпустит гостей без должного угощения! В лучших традициях купеческого гостеприимства Брусницын предложит вам отведать вина. Кто знает, может именно в этом напитке скрыта ещё одна тайна дворца…
Организационные детали
- Вход в особняк строго с 12 лет
- В особняке нет уборной комнаты
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
Обратите внимание:
- После внесения предоплаты необходимо сразу внести доплату организатору (переводом), чтобы мы смогли зарегистрировать вас на посещение особняка
- После получения оплаты мы отправим вам билет по WhatsApp или e-mail
- Посещение можно отменить минимум за 2 недели до начала экскурсии — после билет станет невозвратным
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Кожевенной линии
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 18:30 и 20:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
