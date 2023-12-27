По пути до отеля узнать массу интересных фактов о городе от гида-архитектора
Я провожу авторские экскурсии уже более 15 лет.
Для этой программы собрал самые интересные выжимки из моих рассказов, чтобы вы доехали до отеля не только с комфортом, но и с максимальной пользой. Это будет очень насыщенная поездка.
Мы увидим главные места Петербурга, соединим исторические события и проследим, как они проявлялись в городской архитектуре.
Для этой программы собрал самые интересные выжимки из моих рассказов, чтобы вы доехали до отеля не только с комфортом, но и с максимальной пользой. Это будет очень насыщенная поездка.
Мы увидим главные места Петербурга, соединим исторические события и проследим, как они проявлялись в городской архитектуре.
Ближайшие даты:
27
дек
дек
28
дек
дек
29
дек
дек
30
дек
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даты
даты
Описание
Что вас ожидает
Вы увидите:
- Центр города
- Невский проспект и его достопримечательности
- Набережную реки Фонтанки
- Михайловский замок (без посещения)
- Исаакиевскую площадь
- Набережные реки Невы
Можем изменить маршрут и осмотреть другие локации по вашему желанию.
Вы узнаете:
- Откуда начался Петербург и что было до города на берегах реки
- Почему город называется так, а не иначе, и как он должен был называться
- Почему Нева имеет именно такое название
- Как менялись исторические центры города и почему
- Когда появилась первая легенда Санкт-Петербурга
- Как делали колонны Исаакиевского собора и почему Александр II невзлюбил Огюста Монферрана, а Николай I недолюбливал барона Клодта
- Сколько коней было на Аничковом мосту
- Где и почему именно в этом месте находился Институт неблагородных девиц
- Где вручали орден Святой Екатерины и почему в Ленинграде выдавали медали при рождении в голубых и розовых книжках
- Какие ошибки исторически допущены в названиях улиц и сооружений и почему
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер на Hummer H3 и услуги гида
- Эту экскурсию провожу именно я
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 705 туристов
Добрый день! Меня зовут Андрей. Я родился в Ленинграде и вырос в Санкт-Петербурге. По образованию архитектор, Член Союза Архитекторов России. С 2008-го года провожу экскурсии в Санкт-Петербурге в пешеходном, автомобильном и мотоформате. Мистические, андеграундные, архитектурные или обзорные — каждую программу мы с моей командой готовим много лет и доводим до идеала.
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