Я провожу авторские экскурсии уже более 15 лет.



Для этой программы собрал самые интересные выжимки из моих рассказов, чтобы вы доехали до отеля не только с комфортом, но и с максимальной пользой. Это будет очень насыщенная поездка.



Мы увидим главные места Петербурга, соединим исторические события и проследим, как они проявлялись в городской архитектуре.