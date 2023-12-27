Трансфер из аэропорта / вокзала + авторская экскурсия по Петербургу
Индивидуальный трансфер в Санкт-Петербурге

По пути до отеля узнать массу интересных фактов о городе от гида-архитектора

Я провожу авторские экскурсии уже более 15 лет.

Для этой программы собрал самые интересные выжимки из моих рассказов, чтобы вы доехали до отеля не только с комфортом, но и с максимальной пользой. Это будет очень насыщенная поездка.

Мы увидим главные места Петербурга, соединим исторические события и проследим, как они проявлялись в городской архитектуре.
Трансфер из аэропорта / вокзала + авторская экскурсия по Петербургу
Трансфер из аэропорта / вокзала + авторская экскурсия по Петербургу
Трансфер из аэропорта / вокзала + авторская экскурсия по Петербургу
Трансфер из аэропорта / вокзала + авторская экскурсия по Петербургу
Трансфер из аэропорта / вокзала + авторская экскурсия по Петербургу
Трансфер из аэропорта / вокзала + авторская экскурсия по Петербургу
Трансфер из аэропорта / вокзала + авторская экскурсия по Петербургу
Трансфер из аэропорта / вокзала + авторская экскурсия по Петербургу
Трансфер из аэропорта / вокзала + авторская экскурсия по Петербургу
Трансфер из аэропорта / вокзала + авторская экскурсия по Петербургу
Трансфер из аэропорта / вокзала + авторская экскурсия по Петербургу
Трансфер из аэропорта / вокзала + авторская экскурсия по Петербургу
Ближайшие даты:
27
дек
28
дек
29
дек
30
дек
31
дек
1
янв
2
янв
Ещё
даты

Описание

Что вас ожидает

Вы увидите:

  • Центр города
  • Невский проспект и его достопримечательности
  • Набережную реки Фонтанки
  • Михайловский замок (без посещения)
  • Исаакиевскую площадь
  • Набережные реки Невы

Можем изменить маршрут и осмотреть другие локации по вашему желанию.

Вы узнаете:

  • Откуда начался Петербург и что было до города на берегах реки
  • Почему город называется так, а не иначе, и как он должен был называться
  • Почему Нева имеет именно такое название
  • Как менялись исторические центры города и почему
  • Когда появилась первая легенда Санкт-Петербурга
  • Как делали колонны Исаакиевского собора и почему Александр II невзлюбил Огюста Монферрана, а Николай I недолюбливал барона Клодта
  • Сколько коней было на Аничковом мосту
  • Где и почему именно в этом месте находился Институт неблагородных девиц
  • Где вручали орден Святой Екатерины и почему в Ленинграде выдавали медали при рождении в голубых и розовых книжках
  • Какие ошибки исторически допущены в названиях улиц и сооружений и почему

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены трансфер на Hummer H3 и услуги гида
  • Эту экскурсию провожу именно я

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

ИндивидуальныеНа машинеМожно с детьмиДля школьниковНочныеЛетниеДворцы, замки и особнякиИсаакиевский соборПопулярные местаМузеиСвятые местаНевский проспектМихайловский замокНабережнаяАвторскиеСамое главноеТрансферТрансфер из аэропорта

Похожие туры из Санкт-Петербурга

Индивидуальная экскурсия по вечернему Петербургу на микроавтобусе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
🚌 На автобусе
Индивидуальная
3 часа
59 отзывов
Вечерний Петербург: экскурсия на микроавтобусе
Погрузитесь в атмосферу вечернего Петербурга, наслаждаясь приватной поездкой с персональным гидом
Ваш отель или по договоренности
Сегодня
Завтра
29 дек
30 дек
от 7 500 за всё до 6 чел.
Петербург - отдельный мир
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Индивидуальная
3.5 часа
135 отзывов
Петербург - отдельный мир: путешествие по страницам истории
Исследуйте Санкт-Петербург в уникальной экскурсии, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории и культуры
Сегодня
Завтра
29 дек
30 дек
109209 828 за всё до 5 чел.
Мой Петербург
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
433 отзыва
Индивидуальная экскурсия Мой Петербург: Путешествие по душе города
Исследуйте Санкт-Петербург с экспертом, родившимся и выросшим в этих местах. Настоящее погружение в атмосферу города
Сегодня
Завтра
29 дек
30 дек
110009 900 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ