Начало путешествия По Царскосельской дороге вы отправитесь в современный город Пушкин, где находилась любимая летняя резиденция императрицы Екатерины II. По пути из Петербурга вы услышите интересные истории о том, как до Царского Села добирались наши предки в 18 и 19 веках, что они видели, проходя пешком или проезжая по Царскосельскому тракту. Великая история По приезде экскурсоводы музея-заповедника проведут вас в составе общей группы по Екатерининскому дворцу с Янтарной комнатой и Зубовскому флигелю с восстановленными комнатами императрицы. Вы прогуляетесь в сопровождении гида и по Екатерининскому парку, узнаете о времени, когда Россия стараниями Екатерины II встала в один ряд с европейскими державами эпохи Просвещения. Ждём вас на нашей увлекательной экскурсии!:

По правилам музея необходимо иметь при себе документы, подтверждающие льготы, в том числе паспорт.

* Цены на входные билеты устанавливаются музеем "Царское село" и могут меняться. Уточняйте информацию у гида в переписке. Важная информация: