Приглашаем вас на нашу интереснейшую экскурсию в город Пушкин.
Вас ждёт настоящее погружение в эпоху: за 6 часов вы проедете по Царскосельской дороге, посетите Екатерининский дворец и парк, Зубовский флигель и услышите увлекательные рассказы в каждой части путешествия.
Вас ждёт настоящее погружение в эпоху: за 6 часов вы проедете по Царскосельской дороге, посетите Екатерининский дворец и парк, Зубовский флигель и услышите увлекательные рассказы в каждой части путешествия.
Описание экскурсии
Начало путешествия По Царскосельской дороге вы отправитесь в современный город Пушкин, где находилась любимая летняя резиденция императрицы Екатерины II. По пути из Петербурга вы услышите интересные истории о том, как до Царского Села добирались наши предки в 18 и 19 веках, что они видели, проходя пешком или проезжая по Царскосельскому тракту. Великая история По приезде экскурсоводы музея-заповедника проведут вас в составе общей группы по Екатерининскому дворцу с Янтарной комнатой и Зубовскому флигелю с восстановленными комнатами императрицы. Вы прогуляетесь в сопровождении гида и по Екатерининскому парку, узнаете о времени, когда Россия стараниями Екатерины II встала в один ряд с европейскими державами эпохи Просвещения. Ждём вас на нашей увлекательной экскурсии!:
По правилам музея необходимо иметь при себе документы, подтверждающие льготы, в том числе паспорт.
По правилам музея необходимо иметь при себе документы, подтверждающие льготы, в том числе паспорт.
*По правилам музея необходимо иметь при себе документы, подтверждающие льготы, в том числе паспорт.
* Цены на входные билеты устанавливаются музеем "Царское село" и могут меняться. Уточняйте информацию у гида в переписке. Важная информация:
- В цену комплексных билетов во дворцы включены экскурсии по экспозициям в составе сборной группы из 15–25 человек. Билеты выкупаются заранее на всю группу на определенные временные сеансы. Для их покупки нам потребуются ваши ФИО и предоплата 100%. В случае неявки на экскурсию билеты возврату не подлежат.
- Экскурсию по пути и в Екатерининском парке проведу я или другой гид из нашей команды. В Екатерининском дворце и Зубовском флигеле вас будет сопровождать сотрудник ГМЗ «Царское Село».
- Рекомендуется одежда по сезону и удобная обувь.
По понедельникам, пятницам и воскресеньям в 10:00.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Царскосельская дорога
- Екатерининский дворец
- Екатерининский парк
- Зубовский флигель
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Билеты во дворец и парк: 2600 ₽ - взрослые, 1800 ₽ - учащиеся от 14 лет/пенсионеры, 1200 ₽ - дети до 14 лет, 5000 ₽ - иностранцы
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Островского, памятник Екатерине II
Завершение: Площадь Островского, у Александринского театра
Когда и сколько длится?
Когда: По понедельникам, пятницам и воскресеньям в 10:00.
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
- В цену комплексных билетов во дворцы включены экскурсии по экспозициям в составе сборной группы из 15-25 человек. Билеты выкупаются заранее на всю группу на определенные временные сеансы. Для их покупки нам потребуются ваши ФИО и предоплата 100%. В случае неявки на экскурсию билеты возврату не подлежат
- Экскурсию по пути и в Екатерининском парке проведу я или другой гид из нашей команды. В Екатерининском дворце и Зубовском флигеле вас будет сопровождать сотрудник ГМЗ «Царское Село»
- Рекомендуется одежда по сезону и удобная обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
Групповая
до 15 чел.
Царское Село на микроавтобусе - всё включено
Приглашаем отправиться в Царское Село! Осмотрите Екатерининский дворец и знаменитую Янтарную комнату, прогуляйтесь по историческому парку
Начало: На пл. Островского
Расписание: в понедельник, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
14 ноя в 10:00
15 ноя в 10:00
4500 ₽ за человека
-
10%
Групповая
Сегодня в 10:00
12 ноя в 10:00
2790 ₽
3100 ₽ за человека
-
15%
Групповая
Царское Село: Екатерининский дворец, парк и Феодоровский собор
Начало: Лиговский проспект, 10/118
Расписание: Каждый день (кроме вторника) в 11:00
Сегодня в 11:00
12 ноя в 11:00
2380 ₽
2800 ₽ за человека