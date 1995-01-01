Екатерининский дворец

Главной силой притяжения в Царском селе, безусловно, является Екатерининский дворец со знаменитой на весь мир Янтарной комнатой. Сам дворец погружён в удивительный ландшафт, сплетённый из регулярного сада и пейзажного парка. В самом парке 🌳 Вас ожидает целая россыпь парковых павильонов, копий античных статуй, обелисков и колонн в честь военных побед, беседок и памятников.

Выходцы города Пушкин

История города связана многочисленными сюжетными линиями с творениями природы и человека. Здесь работал над своим главным трудом Карамзин, здесь начался творческий путь Пушкина, здесь раскрылся преподавательский гений Анненского, здесь зарождалась любовь юных Ахматовой и Гумилёва.

Genio loci

В переводе с латыни Genio loci означает дух-покровитель или гений места, именно этим знаком первым выпуском Царскосельского лицея, было отмечено пространство вокруг. Пожалуй, ученики не ошиблись, и этот дух действительно витает, сохраняет и создаёт. Экскурсионная программа:10:00 — Отправление из Санкт-Петербурга. Рассказ о старой Царскосельской трассе;

11:15 — Экскурсия ⛳ по Лицейскому саду и Екатерининскому парку;

13:15 — Посещение одного малого музея, Екатерининского дворца или Царскосельского лицея (входные билеты 🎫 приобретаются на месте или, если есть возможность, заранее, в зависимости от сезона);

14:45 — Отправление из Царского села;

16:00 — Прибытие в Санкт-Петербург.