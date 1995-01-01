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1 отзыв
Леонид О.
Леонид О. – Гид из Санкт-Петербурга
Недалеко от Петербурга, в месте на возвышенности, за три века сформировался уникальный культурный ансамбль Царского села.

Излюбленная загородная резиденция трех императриц, при Екатерине II приобретает статус главной царской резиденции, а вместе с этим и невиданный размах вложений.

Вас ждет увлекательная прогулка 👣 по территории Царского села и знакомство с его насыщенной историей 📖, событиями и главными героями – членами царской семьи и творческими деятелями того времени.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 11 650 ₽ за экскурсию

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Царское Село: Genio Loci
Царское Село: Genio Loci

Что вы увидите

  • Город Пушкин
  • Екатерининский дворец и парк
  • Бесплатные павильоны парка:
  • Грот
  • Камеронова галерея
  • Концертный зал
  • Скрипучая беседка
  • Царскосельский лицей
Екатерининский дворец
Главной силой притяжения в Царском селе, безусловно, является Екатерининский дворец со знаменитой на весь мир Янтарной комнатой. Сам дворец погружён в удивительный ландшафт, сплетённый из регулярного сада и пейзажного парка. В самом парке 🌳 Вас ожидает целая россыпь парковых павильонов, копий античных статуй, обелисков и колонн в честь военных побед, беседок и памятников.
Выходцы города Пушкин
История города связана многочисленными сюжетными линиями с творениями природы и человека. Здесь работал над своим главным трудом Карамзин, здесь начался творческий путь Пушкина, здесь раскрылся преподавательский гений Анненского, здесь зарождалась любовь юных Ахматовой и Гумилёва.
Genio loci
В переводе с латыни Genio loci означает дух-покровитель или гений места, именно этим знаком первым выпуском Царскосельского лицея, было отмечено пространство вокруг. Пожалуй, ученики не ошиблись, и этот дух действительно витает, сохраняет и создаёт. Экскурсионная программа:10:00 — Отправление из Санкт-Петербурга. Рассказ о старой Царскосельской трассе;
11:15 — Экскурсия ⛳ по Лицейскому саду и Екатерининскому парку;
13:15 — Посещение одного малого музея, Екатерининского дворца или Царскосельского лицея (входные билеты 🎫 приобретаются на месте или, если есть возможность, заранее, в зависимости от сезона);
14:45 — Отправление из Царского села;
16:00 — Прибытие в Санкт-Петербург.
Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт.
Что не входит
  • Входные билеты:
  • Екатерининский парк — 150 руб.
  • Екатерининский дворец и парк — 850 руб.
  • Агатовые комнаты — 300 руб.
  • Турецкая баня — 200 руб.
Начало и место завершения
🚩 По договоренности (в черте города)
Царское Село: Genio Loci
Царское Село: Genio Loci
Царское Село: Genio Loci
Царское Село: Genio Loci

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Леонид О.
Леонид О.
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