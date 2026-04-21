Екатерининский дворец — ослепительный образец русского барокко, и именно здесь хранится воссозданная Янтарная комната. Приглашаем вас узнать, как скромная резиденция Екатерины I выросла в грандиозный императорский дворец, полюбоваться залами Золотой анфилады и прогуляться по парку, который хорош в любое время года.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов.А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

Трассовая экскурсия по Старой Царскосельской дороге. Этот маршрут — сам по себе часть истории, ведь именно по нему ездили императоры, поэты и дипломаты.

Екатерининский дворец

Вы узнаете, как небольшой загородный дом превратился в парадную резиденцию

Пройдёте по залам, где устраивали балы и дипломатические приёмы

Полюбуетесь Янтарной комнатой — произведением, которое исчезло во время Второй мировой войны и было воссоздано петербургскими реставраторами

Екатерининский парк. С мая по октябрь вы прогуляетесь по одному из красивейших исторических парков России вместе с гидом, зимой и весной — самостоятельно.

Свободное время, чтобы отдохнуть в саду или вернуться в понравившиеся залы.

Организационные детали