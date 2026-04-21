Екатерининский дворец — ослепительный образец русского барокко, и именно здесь хранится воссозданная Янтарная комната.
Приглашаем вас узнать, как скромная резиденция Екатерины I выросла в грандиозный императорский дворец, полюбоваться залами Золотой анфилады и прогуляться по парку, который хорош в любое время года.
Описание экскурсии
Трассовая экскурсия по Старой Царскосельской дороге. Этот маршрут — сам по себе часть истории, ведь именно по нему ездили императоры, поэты и дипломаты.
Екатерининский дворец
- Вы узнаете, как небольшой загородный дом превратился в парадную резиденцию
- Пройдёте по залам, где устраивали балы и дипломатические приёмы
- Полюбуетесь Янтарной комнатой — произведением, которое исчезло во время Второй мировой войны и было воссоздано петербургскими реставраторами
Екатерининский парк. С мая по октябрь вы прогуляетесь по одному из красивейших исторических парков России вместе с гидом, зимой и весной — самостоятельно.
Свободное время, чтобы отдохнуть в саду или вернуться в понравившиеся залы.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном туристическом автобусе
- Билеты во дворец и парк входят в стоимость
- Чтобы подтвердить категорию билета, возьмите с собой паспорт или свидетельство о рождении для детей
- С вами будет один из гидов нашей команды
в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 14:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|3900 ₽
|Дети 13-18 лет
|3700 ₽
|Дети 8-12 лет
|3000 ₽
|Дети до 7 лет
|1500 ₽
|Студенты
|3700 ₽
|Льготный
|3700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Невском проспекте
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 14:30
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 228 туристов
Наша фирма одна из первых послеперестроечных в Санкт-Петербурге. Ежедневно мы отправляем от Гостиного Двора автобусные экскурсии по городу и пригородам, а в выходные дни организуем поездки по Ленинградской области. Кроме того, с нами вы сможете побывать в таких жемчужинах русской истории и культуры как Псков, Великий Новгород, Валаамский монастырь, города Золотого Кольца и на острове Соловки. И даже в Беларуси!
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии на «Царское Село и Янтарная комната: автобусная экскурсия из Петербурга»
-
5%
Групповая
3700 ₽
3900 ₽ за человека
-
20%
Групповая
Екатерининский дворец и Янтарная комната: автобусная экскурсия в Царское Село
История и архитектура летней царской резиденции в одном из самых красивых пригородов Петербурга
Начало: От Казанского собора
26 апр в 09:30
27 апр в 09:30
1792 ₽
2240 ₽ за человека
Групповая
до 15 чел.
Экскурсия в Царское Село и Екатерининский дворец (билеты включены)
Царское Село с его цветущим парком и роскошным дворцом - портал в золотой век Екатерины II. Путешествие с профессиональным гидом увлечет и взрослых, и детей
Начало: На Площади Искусств
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00
23 апр в 11:00
24 апр в 11:00
5950 ₽ за человека
Групповая
до 15 чел.
Царское село: Екатерининский дворец и янтарная комната (всё включено)
Приглашаем отправиться в Царское Село! Осмотрите Екатерининский дворец и знаменитую Янтарную комнату, прогуляйтесь по историческому парку
Начало: На пл. Островского
Расписание: в понедельник, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
24 апр в 10:00
27 апр в 10:00
4500 ₽ за человека
3900 ₽ за человека