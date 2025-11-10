Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Погрузитесь в атмосферу царского величия: посетите Александровский дворец и откройте для себя покои Екатерины II в Зубовском флигеле – личное пространство императрицы.



Вас ждут изысканные интерьеры, легенды правителей, а также впечатления, которые останутся с вами надолго!

Давранов Тревел Ваш гид в Санкт-Петербурге Написать вопрос Групповая экскурсия Длитель­ность 6 часов Размер группы 1-20 человек На чём проводится На автобусе Когда По вторникам в 11:15 4100 ₽ за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 11:15

Описание экскурсии Царское Село: дворцы, роскошь и тайны императоров! Приглашаем вас в город Пушкин, бывшее Царское Село, где вы посетите Александровский дворец, увидите интерьеры, в которых жила семья последнего императора России – Николая II и узнаете много интересных фактов из жизни царской семьи. У вас будет возможность стать одними из первых посетителей новой экспозиции Екатерининского дворца – Личного пространства императрицы Екатерины II в Зубовском флигеле, открывшейся после многолетней реставрации. Вы увидите изысканные покои одной из величайших правительниц Российской империи, в том числе Китайский и Купольный залы, Синий зал или Табакерку, Серебряный и Зеркальный кабинеты, Опочивальню, Рафаэлевскую и Туалетную комнаты, а также Лионский и Арабесковый залы. Важная информация: Обязательно наличие паспорта и документов, подтверждающих льготы.

По вторникам в 11:15 Выбрать дату