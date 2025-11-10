Погрузитесь в атмосферу царского величия: посетите Александровский дворец и откройте для себя покои Екатерины II в Зубовском флигеле – личное пространство императрицы.
Вас ждут изысканные интерьеры, легенды правителей, а также впечатления, которые останутся с вами надолго!
Описание экскурсииЦарское Село: дворцы, роскошь и тайны императоров! Приглашаем вас в город Пушкин, бывшее Царское Село, где вы посетите Александровский дворец, увидите интерьеры, в которых жила семья последнего императора России – Николая II и узнаете много интересных фактов из жизни царской семьи. У вас будет возможность стать одними из первых посетителей новой экспозиции Екатерининского дворца – Личного пространства императрицы Екатерины II в Зубовском флигеле, открывшейся после многолетней реставрации. Вы увидите изысканные покои одной из величайших правительниц Российской империи, в том числе Китайский и Купольный залы, Синий зал или Табакерку, Серебряный и Зеркальный кабинеты, Опочивальню, Рафаэлевскую и Туалетную комнаты, а также Лионский и Арабесковый залы. Важная информация: Обязательно наличие паспорта и документов, подтверждающих льготы.
По вторникам в 11:15
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Александровский дворец
- Александровский парк
- Зубовский флигель
- Екатерининский парк
Что включено
- Входные билеты
- Транспортное обслуживание
- Услуги аккредитованного гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Обед
- Посещение Янтарной комнаты
Место начала и завершения?
Ул. Думская, д. 2, киоск «DAVRANOV»
Когда и сколько длится?
Когда: По вторникам в 11:15
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Обязательно наличие паспорта и документов
- Подтверждающих льготы
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
