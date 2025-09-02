Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы

Встреча с Царским Селом всегда оставляет незабываемые впечатления — ведь природа и архитектура здесь соединяются воедино.



Вы посетите Екатерининский дворец, полюбуетесь его уникальными интерьерами и заглянете в Янтарную комнату. Погуляете по парку, который красив в любое время года. И конечно, ближе познакомитесь с историей этих мест.