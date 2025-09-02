Встреча с Царским Селом всегда оставляет незабываемые впечатления — ведь природа и архитектура здесь соединяются воедино.
Вы посетите Екатерининский дворец, полюбуетесь его уникальными интерьерами и заглянете в Янтарную комнату. Погуляете по парку, который красив в любое время года. И конечно, ближе познакомитесь с историей этих мест.
Описание экскурсии
Трассовая экскурсия. В пути мы поделимся с вами богатой историей Царского Села.
Экскурсия по Екатерининскому дворцу. Вы познакомитесь с главным украшением Царского Села и символом императорской роскоши. Полюбуетесь великолепием интерьеров и уникальной Янтарной комнатой.
Экскурсия по Екатерининскому парку (с апреля по октябрь) проходит с конца апреля по начало октября*. Вы насладитесь живописными ландшафтами, изящными павильонами и скульптурами, пройдёте по тенистым дорожкам.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на комфортабельном автобусе
- Входные билеты в Екатерининский дворец и парк включены в стоимость.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
- Экскурсию по дворцу проводит аккредитованный гид
- Экскурсия по Екатерининскому парку проходит с апреля по начало октября. В остальное время возможна самостоятельная прогулка по парку
Особенности бронирования
- На сайте вы оплачиваете 25% стоимости, а оставшуюся часть — по ссылке от организатора. К сожалению, оплата на месте невозможна
- Если вы бронируете экскурсию заранее, оставшуюся часть нужно оплатить не позднее, чем за 4 дня до экскурсии. При заказе экскурсии менее, чем за 4 дня до проведения, оплату перевести нужно сразу после получения ссылки
- После оплаты вам на почту придёт подтверждение (чек)
- По уважительной причине, например, по болезни при предоставлении справки, сделаем 100% возврат, даже если вы отмените экскурсию менее чем за 48 часов
в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Лиговский пр 10
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 237 туристов
Работа нашей команды — показывать вам лучшие достопримечательности, рассказать об истории и культуре Петербурга. С нами вы можете познакомиться со множеством интересных фактов, легенд и архитектурных особенностей Северной столицы. Будем рады показать вам один из красивейших городов мира — Санкт-Петербург!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
2 сен 2025
хорошая экскурсия, к сожалению, очень мало времени выделено на парк, мне не хватило.
