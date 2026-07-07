Егор — ваш гид в Санкт-Петербурге Организатор данного мероприятия

На сайте с 2026 года

Всю жизнь живу в Санкт-Петербурге и очень люблю этот город. Профессионально занимаюсь сап-серфингом и организую прогулки на сапах по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Провожу как индивидуальные прогулки, так и крупные корпоративные мероприятия. Создаю яркие и безопасные маршруты на воде для путешественников с любым уровнем подготовки. Буду рад показать вам Петербург и его окрестности с необычного ракурса — на сапе!