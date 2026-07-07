Ловите свежую идею: начать день не с кофе, а с водного приключения! Мы выйдем на сапбордах от Петровской набережной, обогнём Петропавловскую крепость и рассмотрим её с воды — такая панорама недоступна пешеходам. Вы увидите стрелку Васильевского острова, Дворцовую набережную с Эрмитажем и три знаменитых моста. А ещё успеете загадать желание у зайчика, спасающегося от наводнения.
Описание экскурсии
- Петропавловская крепость с воды — обход вокруг Заячьего острова, включая скрытые ракурсы стен и бастионов
- Самая широкая часть Невы — отсюда видно, как река набирает мощь перед Финским заливом
- Стрелка Васильевского острова с Ростральными колоннами и зданием Биржи — классический петербургский пейзаж с неожиданной точки
- Дворцовая набережная и фасады Эрмитажа — они выглядят иначе, когда вы находитесь на уровне воды
- Троицкий, Дворцовый и Биржевой мосты — мы пройдём под ними и разглядим конструкции снизу
- Скульптура зайчика у Иоанновского моста — по традиции загадаем желание и бросим монетку на деревянный островок
Маршрут круговой: без спешки, с остановками для фото и короткими рассказами о том, что вы видите.
Снаряжение и подготовка
- Выдаю полный комплект профессионального снаряжения премиальных брендов — оно надёжно, проверено в разных условиях и подходит для новичков
- Каждому участнику — индивидуальный сапборд и весло. Катание только по одному человеку на доске
- Перед выходом на воду провожу инструктаж: покажу, как стоять, грести и поворачивать. На воде буду рядом и помогу, если потребуется
- По желанию даю гермочехол для телефона и гермосумку для мелких вещей
- На время прогулки вы можете оставить сумки и одежду в надёжном месте, есть и зона для переодевания
Организационные детали
- Дети 16-18 лет допускаются только в сопровождении взрослых.
- Ограничения к участию: возраст до 16 лет, масса тела свыше 100 кг, боязнь воды, состояние здоровья, не позволяющее активно грести двумя руками и держать баланс на доске
- Прогулка может быть отменена в случаях непогоды (сильный ветер, обильные осадки, гроза, штормовое предупреждение) или ограничений со стороны органов власти
в будние дни в 05:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Петровской набережной
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 05:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Егор — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Всю жизнь живу в Санкт-Петербурге и очень люблю этот город. Профессионально занимаюсь сап-серфингом и организую прогулки на сапах по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Провожу как индивидуальные прогулки, так и крупные корпоративные мероприятия. Создаю яркие и безопасные маршруты на воде для путешественников с любым уровнем подготовки. Буду рад показать вам Петербург и его окрестности с необычного ракурса — на сапе!
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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