Отправляемся в двухдневное путешествие к легендарному заповеднику Кижи — а заодно посетим другие достопримечательности Карелии. В программе — величественный Александро-Свирский монастырь, знакомство с культурой карелов-ливвиков в музее и интерактивная программа в весёлой деревне Киндасово. Проживание, экскурсии и трансфер, кроме обратной дороги в Петербург, включены.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

День 1: монастырь 16 века, карелы-ливвики и весёлая деревня Киндасово

6:45–7:00 — посадка в автобус и отправление от станции метро «Площадь Восстания»

7:25–7:30 — посадка в автобус и отправление от станции метро «Улица Дыбенко»

7:30 — трассовая экскурсия по Приладожью

В пути — рассказ о народах и землях Карелии: от её истоков до прихода славян, о карелах и вепсах, о пересечении культур в Олонце. Будет время и для отдыха в дороге.

10:00 — техническая остановка на «Фермерской усадьбе»

10:30 — трассовая экскурсия о преподобном Александре Свирском

История святого — от ухода на Валаам до основания монастыря и явления Святой Троицы.

12:00 — Александро-Свирский монастырь

Вы оцените ансамбль 16 века на берегу Ладоги: храмы, крепостные стены и история, связанная с русскими царями.

13:30 — обед (по желанию)

15:00 — Музей карелов-ливвиков в Олонце

Вы познакомитесь с культурой и бытом карелов-ливвиков через уникальные экспонаты, интерактивные выставки и рассказ гида.

18:00 — интерактивная программа в весёлой деревне Киндасово

Вы окажетесь в гостеприимных руках «Семейки весельчаков». Познакомитесь с музыкальной культурой Карелии, узнаете, что такое кантеле, йоухикко и йойги, и поиграете на древних пастушеских инструментах.

Потом вас пригласят к столу с дымящимся самоваром, угостят домашней выпечкой, расскажут о карельских традициях приготовления каши и масла.

21:00 — прибытие в Петрозаводск и размещение в отеле

День 2: Петрозаводск и остров Кижи

8:00 — завтрак и выселение

Завтрак включён во всех отелях, кроме категории «бюджет».

9:30 — обзорная экскурсия по Петрозаводску

Вы погуляете по красивой Онежской набережной, увидите скульптуры городов-побратимов и Дерево желаний — говорят, оно действительно исполняет мечты.

10:15 — отправление на «Метеоре» на Кижи и экскурсия по острову

Здесь — музей под открытым небом: деревянные дома, амбары, мельницы и храмы карелов, вепсов и русских. В центре ансамбля — 22-главая Преображенская церковь. Рядом — Покровская церковь с карельской иконописью и древняя церковь Воскрешения Лазаря Муромского. Вы осмотрите достопримечательности с местным гидом и узнаете их историю.

В случае неблагоприятной погоды мы предложим равноценную программу на замену или вернём стоимость транспортного и экскурсионного обслуживания на острове.

14:00 — свободное время на острове

15:45–17:00 — возвращение в Петрозаводск на «Комете»

17:00–18:00 — свободное время

18:00–22:55 — дорога на «Ласточке» до Ладожского вокзала (по желанию)

Билеты на «Ласточку» вы покупаете сами. Также вы можете выбрать другой вариант транспорта или самостоятельно продолжить путешествие по Карелии.

