В программе — величественный Александро-Свирский монастырь, знакомство с культурой карелов-ливвиков в музее и интерактивная программа в весёлой деревне Киндасово. Проживание, экскурсии и трансфер, кроме обратной дороги в Петербург, включены.
Описание экскурсии
День 1: монастырь 16 века, карелы-ливвики и весёлая деревня Киндасово
6:45–7:00 — посадка в автобус и отправление от станции метро «Площадь Восстания»
7:25–7:30 — посадка в автобус и отправление от станции метро «Улица Дыбенко»
7:30 — трассовая экскурсия по Приладожью
В пути — рассказ о народах и землях Карелии: от её истоков до прихода славян, о карелах и вепсах, о пересечении культур в Олонце. Будет время и для отдыха в дороге.
10:00 — техническая остановка на «Фермерской усадьбе»
10:30 — трассовая экскурсия о преподобном Александре Свирском
История святого — от ухода на Валаам до основания монастыря и явления Святой Троицы.
12:00 — Александро-Свирский монастырь
Вы оцените ансамбль 16 века на берегу Ладоги: храмы, крепостные стены и история, связанная с русскими царями.
13:30 — обед (по желанию)
15:00 — Музей карелов-ливвиков в Олонце
Вы познакомитесь с культурой и бытом карелов-ливвиков через уникальные экспонаты, интерактивные выставки и рассказ гида.
18:00 — интерактивная программа в весёлой деревне Киндасово
Вы окажетесь в гостеприимных руках «Семейки весельчаков». Познакомитесь с музыкальной культурой Карелии, узнаете, что такое кантеле, йоухикко и йойги, и поиграете на древних пастушеских инструментах.
Потом вас пригласят к столу с дымящимся самоваром, угостят домашней выпечкой, расскажут о карельских традициях приготовления каши и масла.
21:00 — прибытие в Петрозаводск и размещение в отеле
День 2: Петрозаводск и остров Кижи
8:00 — завтрак и выселение
Завтрак включён во всех отелях, кроме категории «бюджет».
9:30 — обзорная экскурсия по Петрозаводску
Вы погуляете по красивой Онежской набережной, увидите скульптуры городов-побратимов и Дерево желаний — говорят, оно действительно исполняет мечты.
10:15 — отправление на «Метеоре» на Кижи и экскурсия по острову
Здесь — музей под открытым небом: деревянные дома, амбары, мельницы и храмы карелов, вепсов и русских. В центре ансамбля — 22-главая Преображенская церковь. Рядом — Покровская церковь с карельской иконописью и древняя церковь Воскрешения Лазаря Муромского. Вы осмотрите достопримечательности с местным гидом и узнаете их историю.
В случае неблагоприятной погоды мы предложим равноценную программу на замену или вернём стоимость транспортного и экскурсионного обслуживания на острове.
14:00 — свободное время на острове
15:45–17:00 — возвращение в Петрозаводск на «Комете»
17:00–18:00 — свободное время
18:00–22:55 — дорога на «Ласточке» до Ладожского вокзала (по желанию)
Билеты на «Ласточку» вы покупаете сами. Также вы можете выбрать другой вариант транспорта или самостоятельно продолжить путешествие по Карелии.
Организационные детали
- Едем на комфортном современном автобусе. Внутри — свободная рассадка
- Дополнительные расходы (по желанию): комплексный обед — 800–1000 ₽ за чел., обратная дорога до Петербурга и личные покупки
- В путешествии будет интересно взрослым и детям от 5 лет — для безопасности возьмите привычный для ребёнка бустер
- С вами будет один из гидов нашей команды
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослые
|17 650 ₽
|Дети до 7 лет
|15 550 ₽
|Школьники
|15 550 ₽
|Студенты
|17 550 ₽
|Люди 60+ лет
|17 550 ₽
|Ветераны ВОВ, блокадники, инвалиды
|17 450 ₽
|Одноместное размещения
|21 200 ₽