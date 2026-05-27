Уютная Карелия и остров Кижи - из Петербурга

Святыни, северное чаепитие и деревянное зодчество
Отправляемся в двухдневное путешествие к легендарному заповеднику Кижи — а заодно посетим другие достопримечательности Карелии.

В программе — величественный Александро-Свирский монастырь, знакомство с культурой карелов-ливвиков в музее и интерактивная программа в весёлой деревне Киндасово. Проживание, экскурсии и трансфер, кроме обратной дороги в Петербург, включены.
Описание экскурсии

День 1: монастырь 16 века, карелы-ливвики и весёлая деревня Киндасово

6:45–7:00 — посадка в автобус и отправление от станции метро «Площадь Восстания»

7:25–7:30 — посадка в автобус и отправление от станции метро «Улица Дыбенко»

7:30 — трассовая экскурсия по Приладожью

В пути — рассказ о народах и землях Карелии: от её истоков до прихода славян, о карелах и вепсах, о пересечении культур в Олонце. Будет время и для отдыха в дороге.

10:00 — техническая остановка на «Фермерской усадьбе»

10:30 — трассовая экскурсия о преподобном Александре Свирском

История святого — от ухода на Валаам до основания монастыря и явления Святой Троицы.

12:00 — Александро-Свирский монастырь

Вы оцените ансамбль 16 века на берегу Ладоги: храмы, крепостные стены и история, связанная с русскими царями.

13:30 — обед (по желанию)

15:00 — Музей карелов-ливвиков в Олонце

Вы познакомитесь с культурой и бытом карелов-ливвиков через уникальные экспонаты, интерактивные выставки и рассказ гида.

18:00 — интерактивная программа в весёлой деревне Киндасово

Вы окажетесь в гостеприимных руках «Семейки весельчаков». Познакомитесь с музыкальной культурой Карелии, узнаете, что такое кантеле, йоухикко и йойги, и поиграете на древних пастушеских инструментах.

Потом вас пригласят к столу с дымящимся самоваром, угостят домашней выпечкой, расскажут о карельских традициях приготовления каши и масла.

21:00 — прибытие в Петрозаводск и размещение в отеле

День 2: Петрозаводск и остров Кижи

8:00 — завтрак и выселение

Завтрак включён во всех отелях, кроме категории «бюджет».

9:30 — обзорная экскурсия по Петрозаводску

Вы погуляете по красивой Онежской набережной, увидите скульптуры городов-побратимов и Дерево желаний — говорят, оно действительно исполняет мечты.

10:15 — отправление на «Метеоре» на Кижи и экскурсия по острову

Здесь — музей под открытым небом: деревянные дома, амбары, мельницы и храмы карелов, вепсов и русских. В центре ансамбля — 22-главая Преображенская церковь. Рядом — Покровская церковь с карельской иконописью и древняя церковь Воскрешения Лазаря Муромского. Вы осмотрите достопримечательности с местным гидом и узнаете их историю.

В случае неблагоприятной погоды мы предложим равноценную программу на замену или вернём стоимость транспортного и экскурсионного обслуживания на острове.

14:00 — свободное время на острове

15:45–17:00 — возвращение в Петрозаводск на «Комете»

17:00–18:00 — свободное время

18:00–22:55 — дорога на «Ласточке» до Ладожского вокзала (по желанию)

Билеты на «Ласточку» вы покупаете сами. Также вы можете выбрать другой вариант транспорта или самостоятельно продолжить путешествие по Карелии.

Организационные детали

  • Едем на комфортном современном автобусе. Внутри — свободная рассадка
  • Дополнительные расходы (по желанию): комплексный обед — 800–1000 ₽ за чел., обратная дорога до Петербурга и личные покупки
  • В путешествии будет интересно взрослым и детям от 5 лет — для безопасности возьмите привычный для ребёнка бустер
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослые17 650 ₽
Дети до 7 лет15 550 ₽
Школьники15 550 ₽
Студенты17 550 ₽
Люди 60+ лет17 550 ₽
Ветераны ВОВ, блокадники, инвалиды17 450 ₽
Одноместное размещения21 200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Площадь Восстания»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман
Роман — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провёл экскурсии для 1712 туристов
Мы занимаемся организацией экскурсий и туров по Карелии и Северо-Западу России с 2010 года. За это время собрали лучшую команду гидов — профессионалов, влюблённых в своё дело; разработали более 200
экскурсионных программ и стали экспертами в области туризма. Для нас важно, чтобы каждый путешественник нашёл тур по душе и интересам, увидел самые интересные достопримечательности, познакомился с историей, этнической культурой, насладился природным миром, разнообразными экскурсиями, отлично отдохнул и зарядился положительными эмоциями! Мы открываем путешественникам волшебный природный мир республики Карелия, знакомим с богатой историей, этнической культурой и разнообразными достопримечательностями региона. Мы хотим, чтобы каждый гость нашёл тур по душе и интересам, отлично отдохнул, насладился удивительной атмосферой края тысячи озёр, лесов и водопадов и полюбил Карелию так же, как любим её мы!

