Экскурсия подойдет каждому, кто любит исследовать необъятные просторы России, интересуется историей и ценит прекрасные виды.
Всего час езды из Петербурга — и комфортабельный автомобиль домчит вас до Шлиссельбурга, к маленькому острову у истока Невы.
Всего час езды из Петербурга — и комфортабельный автомобиль домчит вас до Шлиссельбурга, к маленькому острову у истока Невы.
Описание водной прогулкиЧто вас ждет Интересная путевая экскурсия Места, которые мы проезжаем – арена борьбы с древнейших времен. Мы вспомним князя Александра Ярославовича, который здесь, на берегах Невы, одержал свою знаменитую победу над шведами, за что и получил прозвище Невский. Действительно крепкий Орешек — неприступная крепость Прибыв на место, вы переправитесь на катере на Ореховый остров. Здесь и расположилась древнейшая крепость Орешек. Крепость Орешек построили новгородцы, с 14 века она была важнейшим форпостом России. Вы увидите фортификационные стены 16 века, познакомитесь с системой обороны крепости, увидите все её ключевые постройки. Мы поднимемся на смотровую площадку мощной Головиной башни, полюбуемся видами на Ладожское озеро и Неву. Шлиссельбург Гид расскажет о том, какие важнейшие события происходили здесь в 18-19 веках и о том, как Петр 1 «брал» город и Крепость во время Северной войны и какое значение он ему придавал. Стандартной программой предусмотрена групповая экскурсия, которую проводят местные экскурсоводы. Стоимость этой экскурсии уже включена в стоимость билетов в крепость. При вашем желании, гид может провести индивидуальную экскурсию, но потребуется доплата 2500₽ с группы за экскурсионное обслуживание (музейный сбор). Обсудите этот вопрос с гидом, когда он свяжется с вами после внесения предоплаты. Важная информация:
- Одевайтесь по погоде. Не забывайте зонты и удобную обувь.
- По желанию, возьмите с собой термос с чаем, кофе, бутылочку воды.
- При наличии, возьмите с собой документы, подтверждающие льготу.
- Стандартной программой предусмотрена групповая экскурсия, которую проводят местные экскурсоводы. Стоимость этой экскурсии уже включена в стоимость билетов в крепость. При вашем желании, гид может провести индивидуальную экскурсию, но потребуется доплата 2500₽ с группы за экскурсионное обслуживание (музейный сбор). Обсудите этот вопрос с гидом, когда он свяжется с вами после внесения предоплаты.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Входные билеты на переправу:/n/nвзрослый - 500 ₽ (475 ₽ при покупке онлайн) льготный - 400 ₽ (380 ₽ при покупке онлайн) детский (1-6 лет) - 300 ₽ (285 ₽ при покупке онлайн) дети до 1 года и ветераны ВОВ - бесплатно. /n/nВходные билеты в крепость Орешек: /n/nвзрослый - 350 ₽ льготный - 200 ₽ детям до 7 лет вход бесплатный. Льготный билет - для школьников, студентов, инвалидов, пенсионеров (при предъявлении подтверждающих документов). Стоимость экскурсии в крепости включена в стоимость входного билета.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ст. метро Дыбенко (около кафе Бургер Кинг)
Завершение: Ст. метро Дыбенко
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Важная информация
- Стандартной программой предусмотрена групповая экскурсия по крепости, которую проводят местные экскурсоводы. Стоимость этой экскурсии уже включена в стоимость билетов в крепость. При вашем желании, гид может провести индивидуальную экскурсию, но потребуется доплата 2500₽ с группы за экскурсионное обслуживание (музейный сбор). Обсудите этот вопрос с гидом, когда он свяжется с вами после внесения предоплаты
- Одевайтесь по погоде. Не забывайте зонты и удобную обувь. По желанию, возьмите с собой термос с чаем, кофе, бутылочку воды
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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