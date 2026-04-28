С нами вас ждёт целый день карельской красоты и самобытности! Вы посетите экопарк и прогуляетесь вдоль берегов бурной реки Ийоки, покормите северных оленей в поселении саамов, познакомитесь с жизнерадостными хаски и сможете сделать с ними фото. Побываете в интерактивном музее короля лишайников, выпьете карельский чай у костра и зарядитесь энергией Севера.

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов.А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

7:45 — подача автобуса к ст. м. «Площадь Восстания»

8:25 — подача автобуса к ст. м. «Озерки»

8:30 — отправление от ст. м. «Озерки». Авторская трассовая экскурсия «История карельского перешейка и красота карельской природы».

10:30 — Приозерск. Техническая остановка

По пути мы сделаем остановку, где будет возможность купить чай или кофе, отдохнуть и набраться сил перед дальнейшей экскурсией.

11:30 — экопарк «Долина водопадов»

Вас ждёт увлекательная прогулка по экотропе: вы увидите реку Иийоки, каскад водопадов и водяную мельницу. Сможете отдохнуть в кафе, а также посетить исторический музей «Поляна лопарей» и самостоятельно познакомиться с культурой и бытом саамов. А ещё в экопарке живут дружелюбные хаски и северные олени, которых вы сможете погладить и при желании покормить ягелем.

14:30 — обед

15:30 — интерактивный музей «Кирьяж»

Музей размещён в деревянном доме конца 19 века, где жил всемирно известный биолог и исследователь лишайников, доктор Вели Рясянен. В музее можно открыть ящик в голове великана, примерить традиционные украшения и костюмы карелов, узнать, кто был королем лишайников, посетить ледниковые долины и многое другое.

17:00 — отправление в Санкт-Петербург

Ориентировочное время прибытия: 19:30 — ст. м. «Озерки», 20:00 — ст. м. «Площадь Восстания»

Организационные детали