В экопарк "Долина водопадов" и музей "Кирьяж" - из Петербурга
Ощутить силу красоты Карелии, познакомиться с культурой саамов и погладить северных оленей
С нами вас ждёт целый день карельской красоты и самобытности! Вы посетите экопарк и прогуляетесь вдоль берегов бурной реки Ийоки, покормите северных оленей в поселении саамов, познакомитесь с жизнерадостными хаски и сможете сделать с ними фото.
Побываете в интерактивном музее короля лишайников, выпьете карельский чай у костра и зарядитесь энергией Севера.
Описание экскурсии
7:45 — подача автобуса к ст. м. «Площадь Восстания»
8:25 — подача автобуса к ст. м. «Озерки»
8:30 — отправление от ст. м. «Озерки». Авторская трассовая экскурсия «История карельского перешейка и красота карельской природы».
10:30 — Приозерск. Техническая остановка
По пути мы сделаем остановку, где будет возможность купить чай или кофе, отдохнуть и набраться сил перед дальнейшей экскурсией.
11:30 — экопарк «Долина водопадов»
Вас ждёт увлекательная прогулка по экотропе: вы увидите реку Иийоки, каскад водопадов и водяную мельницу. Сможете отдохнуть в кафе, а также посетить исторический музей «Поляна лопарей» и самостоятельно познакомиться с культурой и бытом саамов. А ещё в экопарке живут дружелюбные хаски и северные олени, которых вы сможете погладить и при желании покормить ягелем.
14:30 — обед
15:30 — интерактивный музей «Кирьяж»
Музей размещён в деревянном доме конца 19 века, где жил всемирно известный биолог и исследователь лишайников, доктор Вели Рясянен. В музее можно открыть ящик в голове великана, примерить традиционные украшения и костюмы карелов, узнать, кто был королем лишайников, посетить ледниковые долины и многое другое.
17:00 — отправление в Санкт-Петербург
Ориентировочное время прибытия: 19:30 — ст. м. «Озерки», 20:00 — ст. м. «Площадь Восстания»
Организационные детали
В стоимость входит: трансфер на комфортабельном автобусе, посещение экотропы на территории парка «Долина водопадов», фермы оленей и хаски, музеев «Поляна лопарей» и «Кирьяж», иван-чай у костра
Дополнительно оплачивается комплексный обед: диапазон цен — 800–950 ₽ за чел.
Рекомендуем брать с собой в дорогу наличные деньги. На локациях могут отсутствовать терминалы бесконтактной оплаты или интернет
Обязательно берите с собой документы, подтверждающие льготы
Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Взрослые
5150 ₽
Дети 8-14 лет
5050 ₽
Дети до 7 лет
5050 ₽
Студенты
5050 ₽
Люди 60+ лет
5050 ₽
Ветераны ВОВ, блокадники, инвалиды
5050 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От СТ.М. "Площадь Восстания" и "Озерки"
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 1662 туристов
Мы занимаемся организацией экскурсий и туров по Карелии и Северо-Западу России с 2010 года. За это время собрали лучшую команду гидов — профессионалов, влюблённых в своё дело; разработали более 200 читать дальшеуменьшить
экскурсионных программ и стали экспертами в области туризма.
Для нас важно, чтобы каждый путешественник нашёл тур по душе и интересам, увидел самые интересные достопримечательности, познакомился с историей, этнической культурой, насладился природным миром, разнообразными экскурсиями, отлично отдохнул и зарядился положительными эмоциями!
