Мои заказы

В экопарк "Долина водопадов" и музей "Кирьяж" - из Петербурга

Ощутить силу красоты Карелии, познакомиться с культурой саамов и погладить северных оленей
С нами вас ждёт целый день карельской красоты и самобытности! Вы посетите экопарк и прогуляетесь вдоль берегов бурной реки Ийоки, покормите северных оленей в поселении саамов, познакомитесь с жизнерадостными хаски и сможете сделать с ними фото.

Побываете в интерактивном музее короля лишайников, выпьете карельский чай у костра и зарядитесь энергией Севера.
В экопарк "Долина водопадов" и музей "Кирьяж" - из Петербурга
В экопарк "Долина водопадов" и музей "Кирьяж" - из Петербурга
В экопарк "Долина водопадов" и музей "Кирьяж" - из Петербурга

Описание экскурсии

7:45 — подача автобуса к ст. м. «Площадь Восстания»

8:25 — подача автобуса к ст. м. «Озерки»

8:30 — отправление от ст. м. «Озерки». Авторская трассовая экскурсия «История карельского перешейка и красота карельской природы».

10:30 — Приозерск. Техническая остановка

По пути мы сделаем остановку, где будет возможность купить чай или кофе, отдохнуть и набраться сил перед дальнейшей экскурсией.

11:30 — экопарк «Долина водопадов»

Вас ждёт увлекательная прогулка по экотропе: вы увидите реку Иийоки, каскад водопадов и водяную мельницу. Сможете отдохнуть в кафе, а также посетить исторический музей «Поляна лопарей» и самостоятельно познакомиться с культурой и бытом саамов. А ещё в экопарке живут дружелюбные хаски и северные олени, которых вы сможете погладить и при желании покормить ягелем.

14:30 — обед

15:30 — интерактивный музей «Кирьяж»

Музей размещён в деревянном доме конца 19 века, где жил всемирно известный биолог и исследователь лишайников, доктор Вели Рясянен. В музее можно открыть ящик в голове великана, примерить традиционные украшения и костюмы карелов, узнать, кто был королем лишайников, посетить ледниковые долины и многое другое.

17:00 — отправление в Санкт-Петербург

Ориентировочное время прибытия: 19:30 — ст. м. «Озерки», 20:00 — ст. м. «Площадь Восстания»

Организационные детали

  • В стоимость входит: трансфер на комфортабельном автобусе, посещение экотропы на территории парка «Долина водопадов», фермы оленей и хаски, музеев «Поляна лопарей» и «Кирьяж», иван-чай у костра
  • Дополнительно оплачивается комплексный обед: диапазон цен — 800–950 ₽ за чел.
  • Рекомендуем брать с собой в дорогу наличные деньги. На локациях могут отсутствовать терминалы бесконтактной оплаты или интернет
  • Обязательно берите с собой документы, подтверждающие льготы
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослые5150 ₽
Дети 8-14 лет5050 ₽
Дети до 7 лет5050 ₽
Студенты5050 ₽
Люди 60+ лет5050 ₽
Ветераны ВОВ, блокадники, инвалиды5050 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От СТ.М. "Площадь Восстания" и "Озерки"
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Вы можете сделать запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман
Роман — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 1662 туристов
Мы занимаемся организацией экскурсий и туров по Карелии и Северо-Западу России с 2010 года. За это время собрали лучшую команду гидов — профессионалов, влюблённых в своё дело; разработали более 200
читать дальшеуменьшить

экскурсионных программ и стали экспертами в области туризма. Для нас важно, чтобы каждый путешественник нашёл тур по душе и интересам, увидел самые интересные достопримечательности, познакомился с историей, этнической культурой, насладился природным миром, разнообразными экскурсиями, отлично отдохнул и зарядился положительными эмоциями! Мы открываем путешественникам волшебный природный мир республики Карелия, знакомим с богатой историей, этнической культурой и разнообразными достопримечательностями региона. Мы хотим, чтобы каждый гость нашёл тур по душе и интересам, отлично отдохнул, насладился удивительной атмосферой края тысячи озёр, лесов и водопадов и полюбил Карелию так же, как любим её мы!

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие экскурсии на «В экопарк "Долина водопадов" и музей "Кирьяж" - из Петербурга»

Карелия из Санкт-Петербурга: водопады, Рускеала и тот самый ретропоезд
На автобусе
В «Рускеалу» на ретропоезде
13 часов
652 отзыва
Групповая
до 18 чел.
Лучший выбор
Карелия из Санкт-Петербурга: водопады, Рускеала и тот самый ретропоезд
Залюбоваться природой Карелии, потрогать мрамор и прокатиться на уникальном экспрессе
Начало: На площади Искусств
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
7500 ₽ за человека
Знакомство с Карелией: хаски, олени, водопады и мраморный каньон Рускеала
Пешая
На автобусе
17 часов
-
36%
142 отзыва
Групповая
Знакомство с Карелией: хаски, олени, водопады и мраморный каньон Рускеала
Начало: Ул. Казанская, д. 2
Расписание: Среда, Суббота и Воскресенье в 7:00
2890 ₽4490 ₽ за человека
Хиты Карелии: долина водопадов, финская уха и музей в скале
Пешая
На автобусе
14 часов
159 отзывов
Групповая
Хиты Карелии: долина водопадов, финская уха и музей в скале
Начало: Казанская площадь/м. Проспект Просвещения
Расписание: По средам, субботам и в праздничные дни в 07:30
3350 ₽ за человека
В Карелию и Рускеалу на день из Петербурга
На автобусе
13 часов
494 отзыва
Групповая
до 18 чел.
В Карелию и Рускеалу на день из Петербурга
Путешествие по Южной Карелии: крепость Корела, водопады, ладожские шхеры, горный парк Рускеала и традиционная карельская кухня
Начало: На площади Искусств
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
30 апр в 07:00
5490 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Санкт-Петербурге
5150 ₽ за человека