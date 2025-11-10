Небольшой, но могучий Кронштадт — морской щит Санкт-Петербурга, остров-крепость, город удивительных открытий.
Здесь был построен первый ледокол в России, проведена первая операция с наркозом и открыт эффект отражения радиоволн. Возможно, удивительные озарения ждут в городе и вас. Что мы точно можем гарантировать — ярких впечатлений от Кронштадта у вас будет море!
Описание экскурсии
9:00 — выезд из центра Санкт-Петербурга.
Во время путевой экскурсии мы познакомим вас с историей возникновения на острове Котлин крепости-порта, расскажем о сооружении фортов и дамбы. Балтийский флот, ледоколы и подводные лодки — всё это мы также упомянем в историях о Кронштадте. Время в пути — около 1 часа.
Автобусно-пешеходная экскурсия в Кронштадте
- Изначально город строился как часть столицы России, поэтому вы увидите много архитектуры от лучших зодчих — Д. Трезини, С. И. Чевакинского, В. И. Баженова
- Посмотрите на Гостиный Двор, Летний сад и великолепный Морской собор
- Самостоятельно посетите парк «Остров фортов» или интерактивный музей Военно-морской славы. При желании можете успеть в обе локации — они находятся в 5 минутах друг от друга. На всё у вас будет 2 часа
15:00 — возвращение в Санкт-Петербург.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном туристическом автобусе
- Обратите внимание: если в состав вашей группы входит 8 и более детей (до 17 лет включительно) без сопровождения родителей, пожалуйста, обсудите возможность проведения экскурсии с организатором до внесения предоплаты
- Важно: по понедельникам экскурсия проводится только с посещением «Острова фортов», без музея ВМС
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
- Обратите внимание: в экскурсии нельзя участвовать с питомцами
Дополнительные расходы
- Билет в музей Военно-морской славы: 400 ₽ — взрослый, 200 ₽ — льготный (пенсионеры, студенты очной формы, дети от 8 до 18 лет (РФ), инвалиды 3-ей группы)
- Бесплатно музей могут посетить военнослужащие, инвалиды 1-й и 2-й групп и сопровождающие, члены многодетных семей, дети-сироты, жители блокадного Ленинграда и ветераны ВОВ, сотрудники музеев, дети младше 7 лет
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1900 ₽
|Дети до 18 лет
|1700 ₽
|Пенсионеры
|1800 ₽
|Студенты
|1800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Островского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Филипп — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 59616 туристов
Добрый день! Наша профессиональная команда гидов уже более 5 лет проводит насыщенные автобусные туры по Санкт-Петербургу, пригородам и Северо-Западу России. С удовольствием познакомим вас с историческими, архитектурными и природными достопримечательностями окрестностей Северной столицы.Задать вопрос
