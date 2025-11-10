Небольшой, но могучий Кронштадт — морской щит Санкт-Петербурга, остров-крепость, город удивительных открытий. Здесь был построен первый ледокол в России, проведена первая операция с наркозом и открыт эффект отражения радиоволн. Возможно, удивительные озарения ждут в городе и вас. Что мы точно можем гарантировать — ярких впечатлений от Кронштадта у вас будет море!

Описание экскурсии

9:00 — выезд из центра Санкт-Петербурга.

Во время путевой экскурсии мы познакомим вас с историей возникновения на острове Котлин крепости-порта, расскажем о сооружении фортов и дамбы. Балтийский флот, ледоколы и подводные лодки — всё это мы также упомянем в историях о Кронштадте. Время в пути — около 1 часа.

Автобусно-пешеходная экскурсия в Кронштадте

Изначально город строился как часть столицы России, поэтому вы увидите много архитектуры от лучших зодчих — Д. Трезини, С. И. Чевакинского, В. И. Баженова

Посмотрите на Гостиный Двор, Летний сад и великолепный Морской собор

Самостоятельно посетите парк «Остров фортов» или интерактивный музей Военно-морской славы. При желании можете успеть в обе локации — они находятся в 5 минутах друг от друга. На всё у вас будет 2 часа

15:00 — возвращение в Санкт-Петербург.

Организационные детали

Экскурсия проходит на комфортабельном туристическом автобусе

Обратите внимание: если в состав вашей группы входит 8 и более детей (до 17 лет включительно) без сопровождения родителей, пожалуйста, обсудите возможность проведения экскурсии с организатором до внесения предоплаты

Важно: по понедельникам экскурсия проводится только с посещением «Острова фортов», без музея ВМС

Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

Обратите внимание: в экскурсии нельзя участвовать с питомцами

Дополнительные расходы