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По популярности
Групповая
15 часов
Карельский калейдоскоп: мрамор, ретропоезд, фьорды
Погрузитесь в атмосферу Карелии: уникальная природа, исторические места и захватывающая поездка на ретропоезде
Начало: Площадь Искусств
Расписание: ежедневно
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
от 5 900₽ за человека
Групповая
16 часов
Чудо Карельской природы - Мраморный каньон Рускеала
Начало: Площадь у Казанского собора
Расписание: согласно расписанию в календаре
Завтра в 06:45
9 июня в 06:45
от 2 200₽ за человека
Групповая
18 часов
Острова Карелии на катере: Ладожские шхеры и места силы
Начало: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
Расписание: Ежедневно в 06:30
Завтра в 07:30
9 июня в 07:30
от 3 990₽ за человека
Групповая
14 часов
Легендарный Валаам из Санкт-Петербурга
Начало: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
Расписание: Экскурсия актуальна с мая по ноябрь
9 июня в 10:30
10 июня в 10:30
от 10 950₽ за человека
Групповая
15 часов
Эко-тур в Карелию: места силы и необитаемый остров
Начало: Площадь у Казанского собора
Расписание: По субботам, на майских праздниках в 07:30
Завтра в 07:30
9 июня в 07:30
от 2 190₽ за человека
Групповая
17 часов
Путешествие в Рускеалу на автобусе премиум-класса из СПб
Откройте для себя великолепие Рускеалы, погрузитесь в атмосферу Карелии и её природные чудеса
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
Расписание: Ежедневно по расписанию
10 июня в 07:00
12 июня в 07:00
от 3 590₽ за человека
Групповая
12 часов
Дивный день в Карелии: водопады, хаски, водная прогулка на драккаре к форелевой ферме
Начало: Площадь у Казанского собора/м. Проспект Просвещени...
Расписание: По ср, сб и праздничным дням
12 июня в 07:30
15 июня в 07:30
3 690₽ за человека
Круиз
16 часов
Природа Карелии: четыре водопада и круиз на ладье по Ладожским шхерам
Начало: Площадь у Казанского собора/м. Проспект Просвещени...
Расписание: По ср, сб и праздничным дням
9 июня в 07:30
12 июня в 07:30
3 690₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММаргарита29 мая 2024Спасибо водителю Роману за скорость!!! Успели домой даже до 10 часов. Экскурсовод Ирина очень милая
- GGarryTwin29 мая 2024Очень много всего за один день! В этм прелесть экскурсии.
- ЛЛюдмила28 мая 2024Экскурсия в Рускеалу 27.05. Хорошая организация, хороший год -Елена, очень красивые пейзажи, на комфортабельном автобусе. В общем, и дорога показалась неутомительной. Спасибо. Буду еще выбирать экскурсии через,,Спутник,,.
- ЕЕлена28 мая 2024Добрый день, очень понравилась экскурсия, отличная организация, профессионал водитель, замечательный гид Александр,в целом рекомендую, всем,замечательная тур фирма,только с вами в следующий раз!!!! Благодарю вас 😍🤗
- ИИрина27 мая 2024Великолепная прогулка по лесу в Карелии,с выходом на песчаный пляж. Погода была отличная,зарядились на месте силы положительной энергией. Экскурсовод Ольга рассказала очень много интересного о Карелии и Санкт-Петербурге. Одного дня мало для того что бы насладиться природой Карелии.
- ССветлана27 мая 2024Замечательная экскурсия! Отличный экскурсовод! На мой взгляд, можно было бы на водопадах добавить немного времени, а в парке сократить. В остальном просто замечательно!
- ТТатьяна24 мая 2024Комфортная, интересна экскурсия. Была в группе у Юлии: очень добрый человек, знающий гид, лёгкая подача исторического материала. Рекомендую стрелецкую слободу:
- ЛЛеснова23 мая 2024Ездили мои гости из Краснодара. Остались очень довольны Хорошая организация, сопровождение по маршруту. Интересная экскурсионная информация. Поездку перенесли легко. Большое спасиб
- ЮЮлия19 мая 2024В восторге от экскурсии! Огромное спасибо гиду Андрею и гиду Наталье (на острове). Очень интересно и увлекательно пролетело время с
- ИИрина11 мая 2024Провели дивный день в Карелии! И это правда, не смотря на изменения в программе (не было фарелевой фермы) все очень
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Туры в Карелию на двоих»
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