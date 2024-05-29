Туры в Карелию на двоих – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 8 экскурсий в категории «Туры в Карелию на двоих» в Санкт-Петербурге, цены от 2 190 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
В Карелию в мини-группе! Рускеальский мрамор и тот самый ретропоезд
🚗 На машине
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
15 часов
1765 отзывов
Карельский калейдоскоп: мрамор, ретропоезд, фьорды
Погрузитесь в атмосферу Карелии: уникальная природа, исторические места и захватывающая поездка на ретропоезде
Начало: Площадь Искусств
Расписание: ежедневно
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
от 5 900 за человека
Чудо Карельской природы - Мраморный каньон Рускеала
🚌 На автобусе
Групповая
16 часов
2024 отзыва
Чудо Карельской природы - Мраморный каньон Рускеала
Начало: Площадь у Казанского собора
Расписание: согласно расписанию в календаре
Завтра в 06:45
9 июня в 06:45
от 2 200 за человека
Острова Карелии на катере: Ладожские шхеры и места силы
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Групповая
18 часов
114 отзывов
Острова Карелии на катере: Ладожские шхеры и места силы
Начало: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
Расписание: Ежедневно в 06:30
Завтра в 07:30
9 июня в 07:30
от 3 990 за человека
Легендарный Валаам из Санкт-Петербурга
🚌 На автобусе
Групповая
14 часов
244 отзыва
Легендарный Валаам из Санкт-Петербурга
Начало: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
Расписание: Экскурсия актуальна с мая по ноябрь
9 июня в 10:30
10 июня в 10:30
от 10 950 за человека
Эко-тур в Карелию: места силы и необитаемый остров
🚌 На автобусе
Групповая
15 часов
232 отзыва
Эко-тур в Карелию: места силы и необитаемый остров
Начало: Площадь у Казанского собора
Расписание: По субботам, на майских праздниках в 07:30
Завтра в 07:30
9 июня в 07:30
от 2 190 за человека
Путешествие в Рускеалу на автобусе премиум-класса
🚌 На автобусе
Групповая
17 часов
333 отзыва
Путешествие в Рускеалу на автобусе премиум-класса из СПб
Откройте для себя великолепие Рускеалы, погрузитесь в атмосферу Карелии и её природные чудеса
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
Расписание: Ежедневно по расписанию
10 июня в 07:00
12 июня в 07:00
от 3 590 за человека
Дивный день в Карелии: водопады, хаски, водная прогулка на драккаре к форелевой ферме
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
4 отзыва
Дивный день в Карелии: водопады, хаски, водная прогулка на драккаре к форелевой ферме
Начало: Площадь у Казанского собора/м. Проспект Просвещени...
Расписание: По ср, сб и праздничным дням
12 июня в 07:30
15 июня в 07:30
3 690 за человека
Природа Карелии: четыре водопада и круиз на ладье по Ладожским шхерам
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Круиз
16 часов
Природа Карелии: четыре водопада и круиз на ладье по Ладожским шхерам
Начало: Площадь у Казанского собора/м. Проспект Просвещени...
Расписание: По ср, сб и праздничным дням
9 июня в 07:30
12 июня в 07:30
3 690 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Маргарита
    29 мая 2024
    Чудо Карельской природы - Мраморный каньон Рускеала
    Спасибо водителю Роману за скорость!!! Успели домой даже до 10 часов. Экскурсовод Ирина очень милая
  • G
    GarryTwin
    29 мая 2024
    Эко-тур в Карелию: места силы и необитаемый остров
    Очень много всего за один день! В этм прелесть экскурсии.
  • Л
    Людмила
    28 мая 2024
    Чудо Карельской природы - Мраморный каньон Рускеала
    Экскурсия в Рускеалу 27.05. Хорошая организация, хороший год -Елена, очень красивые пейзажи, на комфортабельном автобусе. В общем, и дорога показалась неутомительной. Спасибо. Буду еще выбирать экскурсии через,,Спутник,,.
  • Е
    Елена
    28 мая 2024
    В Карелию в мини-группе! Рускеальский мрамор и тот самый ретропоезд
    Добрый день, очень понравилась экскурсия, отличная организация, профессионал водитель, замечательный гид Александр,в целом рекомендую, всем,замечательная тур фирма,только с вами в следующий раз!!!! Благодарю вас 😍🤗
  • И
    Ирина
    27 мая 2024
    Эко-тур в Карелию: места силы и необитаемый остров
    Великолепная прогулка по лесу в Карелии,с выходом на песчаный пляж. Погода была отличная,зарядились на месте силы положительной энергией. Экскурсовод Ольга рассказала очень много интересного о Карелии и Санкт-Петербурге. Одного дня мало для того что бы насладиться природой Карелии.
  • С
    Светлана
    27 мая 2024
    Путешествие в Рускеалу на автобусе премиум-класса
    Замечательная экскурсия! Отличный экскурсовод! На мой взгляд, можно было бы на водопадах добавить немного времени, а в парке сократить. В остальном просто замечательно!
  • Т
    Татьяна
    24 мая 2024
    Острова Карелии на катере: Ладожские шхеры и места силы
    Комфортная, интересна экскурсия. Была в группе у Юлии: очень добрый человек, знающий гид, лёгкая подача исторического материала. Рекомендую стрелецкую слободу:
    читать дальше

    'тамошняя' экскурсия стилизована, скучать не придется, а очень даже шевелиться. Хороший обед. На Ладоге было хорошо, но попали в достаточно холодный день: были предоставлены пледы. Места красивые, дышится легче. Всем рекомендую!

  • Л
    Леснова
    23 мая 2024
    Легендарный Валаам из Санкт-Петербурга
    Ездили мои гости из Краснодара. Остались очень довольны Хорошая организация, сопровождение по маршруту. Интересная экскурсионная информация. Поездку перенесли легко. Большое спасиб
  • Ю
    Юлия
    19 мая 2024
    Легендарный Валаам из Санкт-Петербурга
    В восторге от экскурсии! Огромное спасибо гиду Андрею и гиду Наталье (на острове). Очень интересно и увлекательно пролетело время с
    читать дальше

    их историями и рассказами. А красота природы и архитектуры захватывает дух. Имеется большое желание повторить поездку, но на большее количество дней. Одного дня показалось мало. Благодарим за прекрасно проведенное время!

  • И
    Ирина
    11 мая 2024
    Дивный день в Карелии: водопады, хаски, водная прогулка на драккаре к форелевой ферме
    Провели дивный день в Карелии! И это правда, не смотря на изменения в программе (не было фарелевой фермы) все очень
    читать дальше

    понравилось! Гид Светлана много знает о Карелии, рассказывает очень интересно, позитивный человек, спасибо ей большое) водитель Али настоящий профессионал, спасибо) в остроге рассказали как работает "гуляй поле", вкусный иван-чай на дикустации, прикупили домой вкусняшек) Долина водопадов- это просто восторг! Там же есть мини зоопарк: лоси, олени, хаски. С хаски можно можно сделать фотосессию, такие умницы))) Кирха Карелла, город ангелов: фигуры из дерева в виде ангелов с пояснениями тоже очень интересно 40 мин. пролетело не заметно. На обед финская уха, спасибо фирме "Акуловка". Всем рекомендую Дивный день в Карелии!)

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Туры в Карелию на двоих»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
  1. В Карелию в мини-группе! Рускеальский мрамор и тот самый ретропоезд
  2. Чудо Карельской природы - Мраморный каньон Рускеала
  3. Острова Карелии на катере: Ладожские шхеры и места силы
  4. Легендарный Валаам из Санкт-Петербурга
  5. Эко-тур в Карелию: места силы и необитаемый остров
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Туры в Карелию на двоих" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 2 190 до 10 950. Туристы уже оставили гидам 4716 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Купите самую интересную из 8 экскурсий в Санкт-Петербурге на 2024 год по теме «Туры в Карелию на двоих», 4716 ⭐ отзывов, цены от 2190₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам