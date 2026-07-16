Один день — и два путешествия: в мир легендарных паровозов и роскоши императорских резиденций. Вы посетите Музей железных дорог России, прокатитесь по Малой Царскосельской железной дороге, которую обслуживают юные железнодорожники, а затем отправитесь в Екатерининский дворец, чтобы увидеть Янтарную комнату и погулять по живописному парку.

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Описание экскурсии

9:30 — отправление от гостиницы «Октябрьская»

10:00 — Музей железных дорог России

Один из крупнейших железнодорожных музеев Европы. Вы увидите старинные паровозы и вагоны в натуральную величину, заглянете внутрь паровоза и попробуете себя в роли машиниста.

13:00 — поездка по Малой Царскосельской железной дороге

Отправимся на поезде, которым управляют будущие железнодорожники. В пути вы узнаете, как устроена детская железная дорога и почему она стала настоящей кузницей кадров для РЖД.

14:00 — обед в ресторане

15:40 — Екатерининские дворец и парк

Вы осмотрите роскошные интерьеры дворца, включая знаменитую Янтарную комнату, и узнаете историю её исчезновения и восстановления. После у вас будет свободное время для прогулки по Екатерининскому парку среди павильонов, прудов и памятников.

~19:00–19:30 — возвращение к гостинице «Октябрьская»

Организационные детали