Один день — и два путешествия: в мир легендарных паровозов и роскоши императорских резиденций.
Вы посетите Музей железных дорог России, прокатитесь по Малой Царскосельской железной дороге, которую обслуживают юные железнодорожники, а затем отправитесь в Екатерининский дворец, чтобы увидеть Янтарную комнату и погулять по живописному парку.
Вы посетите Музей железных дорог России, прокатитесь по Малой Царскосельской железной дороге, которую обслуживают юные железнодорожники, а затем отправитесь в Екатерининский дворец, чтобы увидеть Янтарную комнату и погулять по живописному парку.
Описание экскурсии
9:30 — отправление от гостиницы «Октябрьская»
10:00 — Музей железных дорог России
Один из крупнейших железнодорожных музеев Европы. Вы увидите старинные паровозы и вагоны в натуральную величину, заглянете внутрь паровоза и попробуете себя в роли машиниста.
13:00 — поездка по Малой Царскосельской железной дороге
Отправимся на поезде, которым управляют будущие железнодорожники. В пути вы узнаете, как устроена детская железная дорога и почему она стала настоящей кузницей кадров для РЖД.
14:00 — обед в ресторане
15:40 — Екатерининские дворец и парк
Вы осмотрите роскошные интерьеры дворца, включая знаменитую Янтарную комнату, и узнаете историю её исчезновения и восстановления. После у вас будет свободное время для прогулки по Екатерининскому парку среди павильонов, прудов и памятников.
~19:00–19:30 — возвращение к гостинице «Октябрьская»
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер, все билеты, обед
- С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Взрослый
|6500 ₽
|Льготный
|6400 ₽
|Дошкольник
|3800 ₽
|Школьник 14–17 лет
|6400 ₽
|Школьник 7–13 лет
|4600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Лиговском проспекте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провела экскурсии для 5664 туристов
Мы приглашаем вас на прогулки по Северной столице! Наша команда создаёт интересные и насыщенные экскурсии и туры по Санкт-Петербургу уже более четверти века. С нами работают прекрасные профессиональные гиды — блестящие рассказчики, влюблённые в город, не устающие его исследовать и делиться с гостями его потрясающими историями.
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