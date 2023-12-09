Ораниенбаум отличается абсолютной подлинностью, доносящей до нас атмосферу прошлого. Он не был разрушен во время ВОВ и сохранил убранство интерьеров. Тем ценно будет знакомство с этим уникальным комплексом. Вы увидите дворец, первым хозяином которого был близкий друг Петра I – Александр Меншиков. Услышите истории о его жизни, а также о судьбах других владельцев.

Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можетедо оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Путевые заметки

Вы отправитесь в путешествие на комфортабельном туристическом автобусе. По пути гид расскажет о значимых событиях, происходивших в Петербурге, истории доходных домов и зданий, мимо которых вы будете проезжать, а также о прошлом города Ломоносов.

Меншиковский дворец

В Ораниенбауме вы посетите дворец, названный по имени своего первого владельца. Над его кровлей до сих пор возвышается крохотная башенка-бельведер, откуда Меншиков мог видеть Кронштадт в подзорную трубу. Здание было перестроено при герцогах Мекленбург-Стрелицких, но сохранило величественный облик и богатые интерьеры. Гид расскажет не только о первом хозяине дворца — Александре Меншикове, но и о судьбах дальнейших владельцев.

Павильон Катальной горки

Был построен в 18 веке зодчим Антонио Ринальди по заказу Екатерины II. Летние катания с горки были самой оригинальной затеей Ораниенбаума. Украшенные резьбой и позолотой коляски неслись с фантастической для тех времён скоростью — до 60 км/ч. Вы увидите не разрушенные в годы ВОВ интерьеры, в том числе единственный в России пол из искусственного мрамора, а также коллекцию мебели и фарфора 18 века. Гид познакомит с историей экспонатов, царскими забавами и торжественными приёмами, проходившими в стенах павильона.

Прогулка по парку с гидом

Вы также увидите Каменное зало, Китайский дворец, Почётные ворота крепости Петерштадт и знаменитую каменную скамейку Екатерины II.

Организационные детали