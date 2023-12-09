Впечатлиться роскошью резиденции и узнать, как развлекались при дворе в 18-19 веках (в группе)
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3 300 ₽
|Пенсионеры
|3 100 ₽
|Школьники
|2 800 ₽
|Студенты
|3 100 ₽
|Дошкольники
|1 800 ₽
Описание
Что вас ожидает
Путевые заметки
Вы отправитесь в путешествие на комфортабельном туристическом автобусе. По пути гид расскажет о значимых событиях, происходивших в Петербурге, истории доходных домов и зданий, мимо которых вы будете проезжать, а также о прошлом города Ломоносов.
Меншиковский дворец
В Ораниенбауме вы посетите дворец, названный по имени своего первого владельца. Над его кровлей до сих пор возвышается крохотная башенка-бельведер, откуда Меншиков мог видеть Кронштадт в подзорную трубу. Здание было перестроено при герцогах Мекленбург-Стрелицких, но сохранило величественный облик и богатые интерьеры. Гид расскажет не только о первом хозяине дворца — Александре Меншикове, но и о судьбах дальнейших владельцев.
Павильон Катальной горки
Был построен в 18 веке зодчим Антонио Ринальди по заказу Екатерины II. Летние катания с горки были самой оригинальной затеей Ораниенбаума. Украшенные резьбой и позолотой коляски неслись с фантастической для тех времён скоростью — до 60 км/ч. Вы увидите не разрушенные в годы ВОВ интерьеры, в том числе единственный в России пол из искусственного мрамора, а также коллекцию мебели и фарфора 18 века. Гид познакомит с историей экспонатов, царскими забавами и торжественными приёмами, проходившими в стенах павильона.
Прогулка по парку с гидом
Вы также увидите Каменное зало, Китайский дворец, Почётные ворота крепости Петерштадт и знаменитую каменную скамейку Екатерины II.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер, услуги профессионального гида, трассовая экскурсия, сопровождение гида во дворце и павильоне, все входные билеты
- Дополнительных затрат нет, но можно взять с собой воду и еду, чтобы перекусить
- После внесения предоплаты на сайте мы пришлём вам ссылку-счёт для оплаты остатка (на месте оплата не принимается)
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
в субботу в 12:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у метро «Гостиный двор»
- Когда и сколько длится?
- Когда: в субботу в 12:00Экскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.