В Ораниенбаум: Меншиковский дворец и павильон Катальной горки (билеты включены, вход без очереди)

Групповая экскурсия в Санкт-Петербурге

Впечатлиться роскошью резиденции и узнать, как развлекались при дворе в 18-19 веках (в группе)

Ораниенбаум отличается абсолютной подлинностью, доносящей до нас атмосферу прошлого. Он не был разрушен во время ВОВ и сохранил убранство интерьеров. Тем ценно будет знакомство с этим уникальным комплексом. Вы увидите дворец, первым хозяином которого был близкий друг Петра I – Александр Меншиков. Услышите истории о его жизни, а также о судьбах других владельцев.
В Ораниенбаум: Меншиковский дворец и павильон Катальной горки (билеты включены, вход без очереди)
В Ораниенбаум: Меншиковский дворец и павильон Катальной горки (билеты включены, вход без очереди)
В Ораниенбаум: Меншиковский дворец и павильон Катальной горки (билеты включены, вход без очереди)
В Ораниенбаум: Меншиковский дворец и павильон Катальной горки (билеты включены, вход без очереди)
В Ораниенбаум: Меншиковский дворец и павильон Катальной горки (билеты включены, вход без очереди)
В Ораниенбаум: Меншиковский дворец и павильон Катальной горки (билеты включены, вход без очереди)
В Ораниенбаум: Меншиковский дворец и павильон Катальной горки (билеты включены, вход без очереди)
В Ораниенбаум: Меншиковский дворец и павильон Катальной горки (билеты включены, вход без очереди)
В Ораниенбаум: Меншиковский дворец и павильон Катальной горки (билеты включены, вход без очереди)
В Ораниенбаум: Меншиковский дворец и павильон Катальной горки (билеты включены, вход без очереди)
Ближайшие даты:
9
дек
16
дек
23
дек
30
дек
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13
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3 300 ₽
Пенсионеры3 100 ₽
Школьники2 800 ₽
Студенты3 100 ₽
Дошкольники1 800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Путевые заметки

Вы отправитесь в путешествие на комфортабельном туристическом автобусе. По пути гид расскажет о значимых событиях, происходивших в Петербурге, истории доходных домов и зданий, мимо которых вы будете проезжать, а также о прошлом города Ломоносов.

Меншиковский дворец

В Ораниенбауме вы посетите дворец, названный по имени своего первого владельца. Над его кровлей до сих пор возвышается крохотная башенка-бельведер, откуда Меншиков мог видеть Кронштадт в подзорную трубу. Здание было перестроено при герцогах Мекленбург-Стрелицких, но сохранило величественный облик и богатые интерьеры. Гид расскажет не только о первом хозяине дворца — Александре Меншикове, но и о судьбах дальнейших владельцев.

Павильон Катальной горки

Был построен в 18 веке зодчим Антонио Ринальди по заказу Екатерины II. Летние катания с горки были самой оригинальной затеей Ораниенбаума. Украшенные резьбой и позолотой коляски неслись с фантастической для тех времён скоростью — до 60 км/ч. Вы увидите не разрушенные в годы ВОВ интерьеры, в том числе единственный в России пол из искусственного мрамора, а также коллекцию мебели и фарфора 18 века. Гид познакомит с историей экспонатов, царскими забавами и торжественными приёмами, проходившими в стенах павильона.

Прогулка по парку с гидом

Вы также увидите Каменное зало, Китайский дворец, Почётные ворота крепости Петерштадт и знаменитую каменную скамейку Екатерины II.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены трансфер, услуги профессионального гида, трассовая экскурсия, сопровождение гида во дворце и павильоне, все входные билеты
  • Дополнительных затрат нет, но можно взять с собой воду и еду, чтобы перекусить
  • После внесения предоплаты на сайте мы пришлём вам ссылку-счёт для оплаты остатка (на месте оплата не принимается)
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

в субботу в 12:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у метро «Гостиный двор»
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 12:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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