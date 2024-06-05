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было ужасно организовано! При жаре 30 градусов они загнали в комнату сразу несколько групп и мы стояли, обливаясь потом, изнемогая от жары и жажды (воду на входе отбирали), минут 15-20. И далее группы шли впритык, иногда одновременно по 2 в одной комнате, что не способствовало восприятию информации. К тому же служители музея не разрешали остановиться даже на минуту для фото экспонатов, подгоняли: «Останавливаться запрещено!» В общем, погоня за деньгами затмила заботу о посетителях. И в парке было грязно, одуванчики цвели во всю, трава не скошена. Все это очень испортило впечатление о таком прекрасном месте. Очень жаль!