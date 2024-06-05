Гроты Петергофа – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 7 экскурсий в категории «Гроты Петергофа» в Санкт-Петербурге, цены от 1 950 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Верхний и Нижний парки Петергофа
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
18 отзывов
Верхний и Нижний парки Петергофа: уникальная экскурсия
Индивидуальная экскурсия по Петергофу: Верхний и Нижний парки, фонтаны, гроты, сады и архитектурные шедевры. Узнайте историю и насладитесь красотой
12 июня в 14:30
14 июня в 08:30
11 000 за всё до 5 чел.
Петергоф - резиденция Петра Великого
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
58 отзывов
Петергоф - резиденция Петра Великого
Поездка в must see Питера с профессиональным историком, влюбленным в свой город
Начало: У отеля туристов
21 июня в 10:00
27 июня в 10:00
14 000 за всё до 2 чел.
В Петергоф по воде: экскурсия по Нижнему парку, Екатерининскому корпусу и гротам
🚀 На метеоре
Групповая
6.5 часов
12 отзывов
В Петергоф по воде: экскурсия по Нижнему парку, Екатерининскому корпусу и гротам
Отправиться в русский Версаль, впечатлиться интерьерами дворца и прогуляться среди фонтанов
Начало: На Английской набережной
Завтра в 11:30
9 июня в 11:30
5 500 за человека
В Петергоф - на метеоре! Экскурсия с индивидуальным гидом
🚶 Пешая
🚀 На метеоре
Индивидуальная
5 часов
10 отзывов
В Петергоф - на метеоре! Экскурсия с индивидуальным гидом
Посетить летнюю резиденцию российских императоров и насладиться видами Финского залива по пути
12 июня в 15:30
16 июня в 10:30
8 000 за всё до 8 чел.
Автобусная экскурсия в Петергоф - билеты включены
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
8 отзывов
Автобусная экскурсия в Петергоф - билеты включены
Посетить с гидом Нижний парк, Екатерининский корпус и Большой Петергофский дворец
Начало: От Казанского собора
12 июня в 09:00
16 июня в 13:00
3 520 за человека
К фонтанам Петергофа в группе
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
2 отзыва
К фонтанам Петергофа в группе
Прогуляться по Нижнему парку и услышать историю про солдата, императрицу и рубль
Начало: На площади Искусств
Расписание: ежедневно в 09:00
9 июня в 09:00
11 июня в 09:00
1 950 за человека
Петергоф. Триумфальный ансамбль Петра Великого
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Петергоф. Триумфальный ансамбль Петра Великого
Оценить, как император реализовал свою мечту: затмить Версаль
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
20 000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Николай
    5 июня 2024
    Верхний и Нижний парки Петергофа
    Денис провел для нас просто шикарную экскурсию. Идеальный тайминг, которой с каждой минутой все больше погружал в историю парков Петергофа
    читать дальше

    и не только. Мощный интенсив исторических фактов, сменялся многочисленными локациями, которые в свою очередь переходили в простой обмен мнениями, ответами на вопросы, все больше и больше заинтересовывая и раскрывая всю красоту нижнего и верхнего парков Петергофа. Были и небольшие паузы, которые только усиливали эффект экскурсии, потому что позволяли переварить и уложить в голове сообщаемую для нас Денисом информацию. Экскурсия очень интересная. 100 и 100 рекомендую всем.

  • К
    Карина
    1 июня 2024
    В Петергоф по воде: экскурсия по Нижнему парку, Екатерининскому корпусу и гротам
    К организаторам экскурсии и сопровождающему гиду только благодарность. Елена очень приятный человек и знающий гид. Но в Большом дворце все
    читать дальше

    было ужасно организовано! При жаре 30 градусов они загнали в комнату сразу несколько групп и мы стояли, обливаясь потом, изнемогая от жары и жажды (воду на входе отбирали), минут 15-20. И далее группы шли впритык, иногда одновременно по 2 в одной комнате, что не способствовало восприятию информации. К тому же служители музея не разрешали остановиться даже на минуту для фото экспонатов, подгоняли: «Останавливаться запрещено!» В общем, погоня за деньгами затмила заботу о посетителях. И в парке было грязно, одуванчики цвели во всю, трава не скошена. Все это очень испортило впечатление о таком прекрасном месте. Очень жаль!

  • А
    Алексей
    24 мая 2024
    В Петергоф - на метеоре! Экскурсия с индивидуальным гидом
    У нас была экскурсия с приключениями) детям понравилось и это главное!
  • Ж
    Жерлицын
    21 мая 2024
    Верхний и Нижний парки Петергофа
    Прекрасно организована и проведена экскурсия. Экскурсовод учитывает пожелания клиента и на их основании строит маршрут. Получил массу впечатлений и знаний. Был потерян счёт времени но каждая секунда не пропала даром.
  • И
    Ирина
    20 мая 2024
    К фонтанам Петергофа в группе
    Поехала на экскурсию вместе с племянницей и внуком, которые впервые в Санкт-Петербурге. Дети были в восторге! Экскурсовод замечательная, очень контактная и грамотная девушка, с удовольствием послушала её изложение материала. Желаю дальнейших творческих успехов,а путешественникам обязательно посетить данную экскурсию!
    Поехала на экскурсию вместе с племянницей и внуком, которые впервые в Санкт-Петербурге. Дети были в восторге!
  • И
    Ирина
    19 мая 2024
    Верхний и Нижний парки Петергофа
    Спасибо огромное Денису за прекрасный день. Были в середине мая с двумя подростками, которым всегда не угодить, но Денис так
    читать дальше

    грамотно построил программу и рассказ, было интересно всем! Очень комфортный автомобиль, нас забрали от отеля и доставили обратно, в машине водичка и интересная экскурсия началась с самого начала дороги и продолжилась до самого окончания путешествия! сервис на высшем уровне! Уверена, Денис подбирает программу для каждого гостя индивидуально, что умеют не все организаторы и это очень здорово! Спасибо миллион раз!

    Спасибо огромное Денису за прекрасный день. Были в середине мая с двумя подростками, которым всегда неСпасибо огромное Денису за прекрасный день. Были в середине мая с двумя подростками, которым всегда неСпасибо огромное Денису за прекрасный день. Были в середине мая с двумя подростками, которым всегда не
  • Н
    Надежда
    13 мая 2024
    К фонтанам Петергофа в группе
    Посещали экскурсию вдвоем с ребенком 9 лет, сразу решили, что хотим просто погулять по парку, поэтому выбрали новую экскурсию "к
    читать дальше

    фонтанам Петергофа" в мини группе и ни разу не пожалели. Автобус был очень удобный и комфортный. Гид Алла очень приятная, очень много рассказывала. Так же было время на свободное гуляние по парку.

    Посещали экскурсию вдвоем с ребенком 9 лет, сразу решили, что хотим просто погулять по парку, поэтомуПосещали экскурсию вдвоем с ребенком 9 лет, сразу решили, что хотим просто погулять по парку, поэтомуПосещали экскурсию вдвоем с ребенком 9 лет, сразу решили, что хотим просто погулять по парку, поэтомуПосещали экскурсию вдвоем с ребенком 9 лет, сразу решили, что хотим просто погулять по парку, поэтомуПосещали экскурсию вдвоем с ребенком 9 лет, сразу решили, что хотим просто погулять по парку, поэтому
  • Ю
    Юлия
    12 мая 2024
    В Петергоф по воде: экскурсия по Нижнему парку, Екатерининскому корпусу и гротам
    Добрый день! Пишу отзыв отзыв от компании из 30 человек! Мы все в восторге! Спасибо огромное за организацию гидам Марие и Наталье. Получили огромное удовольствие!
  • О
    Оксана
    10 мая 2024
    В Петергоф - на метеоре! Экскурсия с индивидуальным гидом
    Прогулка понравилась. Проводила гид Мария. Ненавязчиво, спокойно все рассказывала. Никуда нас не торопила, ждала, если нам нужно было где-то подольше задержаться. Мы ездили 9 мая, посмотрели праздничный салют в честь дня Победы. Вообще, индивидуальные экскурсии намного лучше общих (мое мнение).
    Прогулка понравилась. Проводила гид Мария. Ненавязчиво, спокойно все рассказывала. Никуда нас не торопила, ждала, если намПрогулка понравилась. Проводила гид Мария. Ненавязчиво, спокойно все рассказывала. Никуда нас не торопила, ждала, если нам
  • Д
    Дмитрий
    28 апреля 2024
    В Петергоф - на метеоре! Экскурсия с индивидуальным гидом
    Прекрасная организация, прекрасный гид Игорь:умно, обстоятельно, интересно. Лучшие рекомендации

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Гроты Петергофа»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Верхний и Нижний парки Петергофа
  2. Петергоф - резиденция Петра Великого
  3. В Петергоф по воде: экскурсия по Нижнему парку, Екатерининскому корпусу и гротам
  4. В Петергоф - на метеоре! Экскурсия с индивидуальным гидом
  5. Автобусная экскурсия в Петергоф - билеты включены
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Гроты Петергофа" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 1 950 до 20 000. Туристы уже оставили гидам 110 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Купите самую интересную из 7 экскурсий в Санкт-Петербурге на 2024 год по теме «Гроты Петергофа», 110 ⭐ отзывов, цены от 1950₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам