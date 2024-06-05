1 чел.
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Индивидуальная
6 часов
Верхний и Нижний парки Петергофа: уникальная экскурсия
Индивидуальная экскурсия по Петергофу: Верхний и Нижний парки, фонтаны, гроты, сады и архитектурные шедевры. Узнайте историю и насладитесь красотой
12 июня в 14:30
14 июня в 08:30
11 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Петергоф - резиденция Петра Великого
Поездка в must see Питера с профессиональным историком, влюбленным в свой город
Начало: У отеля туристов
21 июня в 10:00
27 июня в 10:00
14 000₽ за всё до 2 чел.
Групповая
6.5 часов
В Петергоф по воде: экскурсия по Нижнему парку, Екатерининскому корпусу и гротам
Отправиться в русский Версаль, впечатлиться интерьерами дворца и прогуляться среди фонтанов
Начало: На Английской набережной
Завтра в 11:30
9 июня в 11:30
5 500₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
В Петергоф - на метеоре! Экскурсия с индивидуальным гидом
Посетить летнюю резиденцию российских императоров и насладиться видами Финского залива по пути
12 июня в 15:30
16 июня в 10:30
8 000₽ за всё до 8 чел.
Групповая
6 часов
Автобусная экскурсия в Петергоф - билеты включены
Посетить с гидом Нижний парк, Екатерининский корпус и Большой Петергофский дворец
Начало: От Казанского собора
12 июня в 09:00
16 июня в 13:00
3 520₽ за человека
Групповая
6 часов
К фонтанам Петергофа в группе
Прогуляться по Нижнему парку и услышать историю про солдата, императрицу и рубль
Начало: На площади Искусств
Расписание: ежедневно в 09:00
9 июня в 09:00
11 июня в 09:00
1 950₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Петергоф. Триумфальный ансамбль Петра Великого
Оценить, как император реализовал свою мечту: затмить Версаль
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
20 000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННиколай5 июня 2024Денис провел для нас просто шикарную экскурсию. Идеальный тайминг, которой с каждой минутой все больше погружал в историю парков Петергофа
- ККарина1 июня 2024К организаторам экскурсии и сопровождающему гиду только благодарность. Елена очень приятный человек и знающий гид. Но в Большом дворце все
- ААлексей24 мая 2024У нас была экскурсия с приключениями) детям понравилось и это главное!
- ЖЖерлицын21 мая 2024Прекрасно организована и проведена экскурсия. Экскурсовод учитывает пожелания клиента и на их основании строит маршрут. Получил массу впечатлений и знаний. Был потерян счёт времени но каждая секунда не пропала даром.
- ИИрина20 мая 2024Поехала на экскурсию вместе с племянницей и внуком, которые впервые в Санкт-Петербурге. Дети были в восторге! Экскурсовод замечательная, очень контактная и грамотная девушка, с удовольствием послушала её изложение материала. Желаю дальнейших творческих успехов,а путешественникам обязательно посетить данную экскурсию!
- ИИрина19 мая 2024Спасибо огромное Денису за прекрасный день. Были в середине мая с двумя подростками, которым всегда не угодить, но Денис так
- ННадежда13 мая 2024Посещали экскурсию вдвоем с ребенком 9 лет, сразу решили, что хотим просто погулять по парку, поэтому выбрали новую экскурсию "к
- ЮЮлия12 мая 2024Добрый день! Пишу отзыв отзыв от компании из 30 человек! Мы все в восторге! Спасибо огромное за организацию гидам Марие и Наталье. Получили огромное удовольствие!
- ООксана10 мая 2024Прогулка понравилась. Проводила гид Мария. Ненавязчиво, спокойно все рассказывала. Никуда нас не торопила, ждала, если нам нужно было где-то подольше задержаться. Мы ездили 9 мая, посмотрели праздничный салют в честь дня Победы. Вообще, индивидуальные экскурсии намного лучше общих (мое мнение).
- ДДмитрий28 апреля 2024Прекрасная организация, прекрасный гид Игорь:умно, обстоятельно, интересно. Лучшие рекомендации
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Гроты Петергофа»
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