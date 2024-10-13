Жемчужина Карелии ждёт вас! На автобусной экскурсии из Санкт-Петербурга у вас будет достаточно времени, чтобы изучить каждый уголок горного парка. Вы полюбуетесь водопадами с подвесных мостов, погуляете в окружении мраморных скал и, если захотите, прокатитесь на легендарном ретропоезде с мощным паровозом и историческими интерьерами 19–20 века в вагонах.

Описание экскурсии

7:00–7:35 — посадка и отправление от Казанского собора

8:50–9:10 — храм Коневской Иконы Божией Матери. На территории церкви, построенной в стиле северного деревянного зодчества, есть красивый сад с соснами, скульптурами и беседкой

10:00–10:40 — одна из древнейших сохранившихся русских крепостей — Корела, осмотр мест съёмок фильма «Брат» и военной техники

12:30–13:30 — обед и трассовая обзорная экскурсия по Сортавале — городу, который производит впечатление настоящего музея финской архитектуры. Гид расскажет о самых интересных достопримечательностях

14:30–15:00 — водопады «Ахинкоски». Именно здесь снимали эпизод фильма «А зори здесь тихие»

15:30–18:00 — горный парк «Рускеала». Он включает в себя мраморный каньон, пещеры (штольни и штреки), мраморное озеро, итальянский карьер, бомбовый провал и подземное озеро

17:00 — самостоятельная поездка на «Рускеальском экспрессе» (по желанию). За доплату у вас будет возможность окунуться в прошлое и совершить путешествие на поезде на паровозной тяге в вагоне со стилизованным под старину интерьером

18:00 — самостоятельное отправление в Петербург на поезде «Ласточка»

22:43 — прибытие в Петербург

Организационные детали

Программа заканчивается в горном парке «Рускеала». Оттуда вы самостоятельно уезжаете в Петербург на «Ласточке»

Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы