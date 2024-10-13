В «Рускеалу» из Петербурга: водопады, ретропоезд и мраморный каньон

Прогуляться среди отвесных скал и побывать в местах съёмок фильма «А зори здесь тихие»
Жемчужина Карелии ждёт вас! На автобусной экскурсии из Санкт-Петербурга у вас будет достаточно времени, чтобы изучить каждый уголок горного парка.

Вы полюбуетесь водопадами с подвесных мостов, погуляете в окружении мраморных скал и, если захотите, прокатитесь на легендарном ретропоезде с мощным паровозом и историческими интерьерами 19–20 века в вагонах.
В «Рускеалу» из Петербурга: водопады, ретропоезд и мраморный каньон
В «Рускеалу» из Петербурга: водопады, ретропоезд и мраморный каньон
В «Рускеалу» из Петербурга: водопады, ретропоезд и мраморный каньон
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00

Описание экскурсии

7:00–7:35 — посадка и отправление от Казанского собора
8:50–9:10 — храм Коневской Иконы Божией Матери. На территории церкви, построенной в стиле северного деревянного зодчества, есть красивый сад с соснами, скульптурами и беседкой
10:00–10:40 — одна из древнейших сохранившихся русских крепостей — Корела, осмотр мест съёмок фильма «Брат» и военной техники
12:30–13:30 — обед и трассовая обзорная экскурсия по Сортавале — городу, который производит впечатление настоящего музея финской архитектуры. Гид расскажет о самых интересных достопримечательностях
14:30–15:00 — водопады «Ахинкоски». Именно здесь снимали эпизод фильма «А зори здесь тихие»
15:30–18:00 — горный парк «Рускеала». Он включает в себя мраморный каньон, пещеры (штольни и штреки), мраморное озеро, итальянский карьер, бомбовый провал и подземное озеро
17:00 — самостоятельная поездка на «Рускеальском экспрессе» (по желанию). За доплату у вас будет возможность окунуться в прошлое и совершить путешествие на поезде на паровозной тяге в вагоне со стилизованным под старину интерьером
18:00 — самостоятельное отправление в Петербург на поезде «Ласточка»
22:43 — прибытие в Петербург

Организационные детали

  • Программа заканчивается в горном парке «Рускеала». Оттуда вы самостоятельно уезжаете в Петербург на «Ласточке»
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы

  • Входной билет в парк «Рускеала»: 600 ₽ — взрослые, 400 ₽ — лица 60+ и студенты, 350 ₽ — школьники, дети до 7 лет бесплатно
  • Билеты на ретропоезд (по желанию) и скоростной поезд «Ласточка»: приобретаются самостоятельно по ценам РЖД
  • Обед (по желанию) — от 500 ₽
  • Проход по экотропе над водопадами (по желанию): 450 ₽ — взрослые, 350 ₽ — пенсионеры, студенты и дети до 14 лет включительно

ежедневно в 07:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный2 090 ₽
Пенсионеры1 990 ₽
Школьники1 990 ₽
Студенты1 990 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Казанской площади
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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