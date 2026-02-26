Карелия удивляет природой, живой историей и атмосферой, где смешивается русское и европейское.
Вы побываете в средневековой цитадели, осмотрите финскую архитектуру в Сортавале и почувствуете себя знатными особами, путешествуя на ретропоезде в императорском стиле. Увидите, как мраморные скалы скрываются в изумрудную воду в парке «Рускеала».
Описание экскурсии
Выезжаем из Санкт-Петербурга. По пути гид расскажет об истории республики и событиях советско-финской войны.
- Крепость Корела. Вы побываете в средневековой цитадели 13 века. Она несколько раз меняла владельцев: принадлежала новгородцам, шведам, финнам и снова перешла России с Кексгольмом — Приозерском
- Сортавала. По пути в город полюбуетесь тайгой, озёрами в гранитных берегах и карельскими деревушками. В Сортавале вас ждёт автобусно-пешеходная экскурсия — вы осмотрите архитектуру Северного Приладожья и памятник рунопевцам, а ещё побываете на Треугольной площади
- «Тропа Волшебства». Далее вы погуляете по экомаршруту и увидите деревянные скульптуры зверей, беличьи домики и фотозоны
- Ретропоезд «Рускеальский экспресс». Прокатитесь в поезде на паровозной тяге. Интерьер выполнен в стиле «Николаевского экспресса» — вы будто перенесётесь в эпоху императорской России
- Горный парк «Рускеала». Наконец-то доберётесь до главной цели путешествия. Прогуляетесь к Мраморному каньону с отвесными скалами, которые обрываются в изумрудную воду. А если захотите, исследуете гроты и штольни, полюбуетесь озёрами и посетите Итальянский карьер
Примерный тайминг:
6:30-7:20 — отправление из Санкт-Петербурга
9:00 — крепость Корела
10:30 — Сортавала, по пути пообедаем в кафе
14:00 — «Тропа Волшебства»
14:40 — посадка в поезд «Рускеальский экспресс»
15:45 — парк «Рускеала»
19:00-0:00 — возвращение в Санкт-Петербург
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на автобусе туристического класса, билет на ретропоезд
- Оплачивается дополнительно: билет в парк «Рускеала» (600 ₽ за чел — взрослый; 400 ₽ за чел — студенты; 400 ₽ за чел — пенсионеры от 60 лет; 350 ₽ за чел — школьники), посещение «Тропы Волшебства» (250 ₽ за чел), комплексный обед по пути — 600-800 ₽ за чел)
- С вами будет гид из нашей команды
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|8200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Искусств
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 9 туристов
Мы — дочерняя компания крупнейшего в России холдинга пассажирских и грузовых перевозок. С 2005 года организуем чартерные и корпоративные мероприятия с использованием поездов, а с 2011 вышли на массовый рынок
