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что это будет просто музыка погромче и всё. Но оказалось, что это настоящая вечеринка! Была светомузыка, диджей, и треки играли разные, которые всем понравились. Люди танцевали, и мы тоже, было весело и комфортно. На корабле не было детей, только взрослые (18+), и места хватило всем. Особенно понравился саксофонист — он отлично разбавлял клубные треки.



Раньше я уже смотрела мосты с корабля с другим организатором, очень давно, но это было не так классно. Тогда нас остановили далеко от мостов, и их было почти не видно. А в этот раз мы были совсем близко, вид потрясающий, и всё это с отличной атмосферой вечеринки.



Наш корабль, кажется, был самым весёлым на Неве в ту ночь. Провели вечер просто прекрасно! Спасибо большое организаторам.



Немного удивились не совсем адекватным ценам на заказ песни, 3000 р за 1 песню, но, в целом, это решение каждого заказывать или нет, у нас просто было еще день рождение подруги в эту ночь, поэтому очень хотелось поздравить.