Музыкальный круиз по ночной Неве предлагает уникальную атмосферу вечеринки на борту теплохода.
Гости смогут насладиться живой музыкой саксофониста и диджейскими сетами, свободно перемещаясь по палубам.
Маршрут проходит через знаковые мосты и водные
Гости смогут насладиться живой музыкой саксофониста и диджейскими сетами, свободно перемещаясь по палубам.
Маршрут проходит через знаковые мосты и водные
6 причин купить эту экскурсию
- 🎷 Живая музыка саксофониста
- 🌉 Виды на разводные мосты
- 🛳️ Круиз по центральному Петербургу
- 🎧 Диджейские сеты
- 🍹 Бар и танцпол на борту
- 📱 Электронный билет
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для вечеринки на ночной Неве - это июнь, июль и август. В это время можно насладиться белыми ночами и тёплыми вечерами, что создаёт особую атмосферу для ночного круиза.
Сейчас июнь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Дворцовый мост
- Троицкий мост
- Литейный мост
- Большеохтинский мост
Описание экскурсии
- Развод мостов могут отменить по решению Мостотреста, но вечеринка состоится независимо от изменений в графике
- Маршрут может измениться по решению капитана из-за погоды или перекрытия акваторий
Что вас ожидает
Отправьтесь в круиз на двухпалубном теплоходе по центральному и морскому Петербургу! Возможен один из маршрутов:
- Нева — Малая Невка — Финский залив — Дворцовый мост — Троицкий мост — Литейный мост
- Дворцовый мост — Троицкий мост — Литейный мост — Большеохтинский мост
Билет не подразумевает фиксированного места, поэтому вы сможете свободно перемещаться по палубам в ходе вечеринки. На борту для вас будет работать бар с танцполом и просторная смотровая площадка под навесом на втором ярусе.
Организационные детали
- Программа 18+
- Оплату остатка стоимости нужно внести после бронирования — мы отправим вам ссылку. Прогулка начинается после полуночи. Если вы, например, хотите отправится в ночь с первое на второе число, в календаре нужно выбрать второе
- Билет придёт вам на почту после покупки. Печатать его не нужно, достаточно при посадке показать администратору с экрана телефона
- На борт нельзя приносить свои продукты и алкоголь. По желанию за отдельную плату вы можете приобрести напитки и закуски в баре
в пятницу, субботу и воскресенье в 00:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный (от 18 лет)
|2490 ₽
|Групповой билет на 4 гостей (от 18 лет)
|8990 ₽
|Групповой билет на 5 гостей (от 18 лет)
|11 190 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От причала на Университетской набережной
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу, субботу и воскресенье в 00:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 125 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юрий — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Провёл экскурсии для 461 туриста
Мы — современный туристический сервис в Петербурге. Уже много лет наша команда дарит впечатления жителям и гостям города на Неве, показывая самые интересные места и рассказывая о Петербурге в формате познавательных экскурсий и прогулок. Ну что, погнали в трип?
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 15 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Вечеринка на теплоходе нам очень понравилась, диджей и ведущий зажигали всю прогулку, включали много популярных треков, скучать было некогда, также с теплохода открывались прекрасные виды, мы смогли увидеть разведение 3 мостов Всем советуем 🫶
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В пятницу мы попробовали для себя что-то новое — поехали на вечеринку на корабле во время разведения мостов. Честно говоря, ожидали меньшего, но в итоге получили больше, чем думали.
Сначала думали,
Сначала думали,
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Музыка супер, качала, танцевала все два часа! Увидела развод мостов, 4 штуки или 5 😅 Суда проплывали. Отличная вечеринка, всем очень советую!
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Это было очень круто, весело и красиво.
Удалось и полюбоваться мостами, и потанцевать и послушать саксофониста.
Также нельзя не отметить шикарного диджея, музыка была топ, не возможно было сидеть на месте)
Есть огромное желание еще раз посетить мероприятие 🤗
Удалось и полюбоваться мостами, и потанцевать и послушать саксофониста.
Также нельзя не отметить шикарного диджея, музыка была топ, не возможно было сидеть на месте)
Есть огромное желание еще раз посетить мероприятие 🤗
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А
Ходили туда с сестрами, что бы посмотреть на Санкт-Петербург ночью и оценить всю красоту ночного города, остались очень довольны, так как неожиданно лично для меня там была еще и ритмичная музыка и саксофон 😁 мы веселились и танцевали, вообщем отлично провели вечер пятницы. Спасибо вам огромное за положительные эмоции
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Нам с сестрами очень понравилось! И на мосты посмотрели, и потусили;) Было очень весело, спасибо организаторам!!
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