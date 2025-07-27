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Вечеринка на ночной Неве

Отправьтесь в незабываемый круиз по ночному Петербургу! Музыка, танцы и великолепные виды на разводные мосты ждут вас на борту теплохода
Музыкальный круиз по ночной Неве предлагает уникальную атмосферу вечеринки на борту теплохода.

Гости смогут насладиться живой музыкой саксофониста и диджейскими сетами, свободно перемещаясь по палубам.

Маршрут проходит через знаковые мосты и водные
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артерии города, открывая великолепные виды на ночной Санкт-Петербург. Бар с танцполом и смотровая площадка на втором ярусе обеспечат комфорт и развлечения.

Программа рассчитана на взрослых, билет придёт на почту, а вход осуществляется по электронному билету

4.4
15 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🎷 Живая музыка саксофониста
  • 🌉 Виды на разводные мосты
  • 🛳️ Круиз по центральному Петербургу
  • 🎧 Диджейские сеты
  • 🍹 Бар и танцпол на борту
  • 📱 Электронный билет

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для вечеринки на ночной Неве - это июнь, июль и август. В это время можно насладиться белыми ночами и тёплыми вечерами, что создаёт особую атмосферу для ночного круиза.
Сейчас июнь — это идеальное время.
Вечеринка на ночной Неве
Вечеринка на ночной Неве
Вечеринка на ночной Неве

Что можно увидеть

  • Дворцовый мост
  • Троицкий мост
  • Литейный мост
  • Большеохтинский мост

Описание экскурсии

  • Развод мостов могут отменить по решению Мостотреста, но вечеринка состоится независимо от изменений в графике
  • Маршрут может измениться по решению капитана из-за погоды или перекрытия акваторий

Что вас ожидает

Отправьтесь в круиз на двухпалубном теплоходе по центральному и морскому Петербургу! Возможен один из маршрутов:

  • Нева — Малая Невка — Финский залив — Дворцовый мост — Троицкий мост — Литейный мост
  • Дворцовый мост — Троицкий мост — Литейный мост — Большеохтинский мост

Билет не подразумевает фиксированного места, поэтому вы сможете свободно перемещаться по палубам в ходе вечеринки. На борту для вас будет работать бар с танцполом и просторная смотровая площадка под навесом на втором ярусе.

Организационные детали

  • Программа 18+
  • Оплату остатка стоимости нужно внести после бронирования — мы отправим вам ссылку. Прогулка начинается после полуночи. Если вы, например, хотите отправится в ночь с первое на второе число, в календаре нужно выбрать второе
  • Билет придёт вам на почту после покупки. Печатать его не нужно, достаточно при посадке показать администратору с экрана телефона
  • На борт нельзя приносить свои продукты и алкоголь. По желанию за отдельную плату вы можете приобрести напитки и закуски в баре

в пятницу, субботу и воскресенье в 00:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный (от 18 лет)2490 ₽
Групповой билет на 4 гостей (от 18 лет)8990 ₽
Групповой билет на 5 гостей (от 18 лет)11 190 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От причала на Университетской набережной
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу, субботу и воскресенье в 00:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 125 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юрий
Юрий — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Провёл экскурсии для 461 туриста
Мы — современный туристический сервис в Петербурге. Уже много лет наша команда дарит впечатления жителям и гостям города на Неве, показывая самые интересные места и рассказывая о Петербурге в формате познавательных экскурсий и прогулок. Ну что, погнали в трип?

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 15 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
12
4
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1
2
Олеся
Вечеринка на теплоходе нам очень понравилась, диджей и ведущий зажигали всю прогулку, включали много популярных треков, скучать было некогда, также с теплохода открывались прекрасные виды, мы смогли увидеть разведение 3 мостов Всем советуем 🫶
Вечеринка на теплоходе нам очень понравилась, диджей и ведущий зажигали всю прогулку, включали много популярных треков,
Вечеринка на теплоходе нам очень понравилась, диджей и ведущий зажигали всю прогулку, включали много популярных треков,
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Маргарита
В пятницу мы попробовали для себя что-то новое — поехали на вечеринку на корабле во время разведения мостов. Честно говоря, ожидали меньшего, но в итоге получили больше, чем думали.

Сначала думали,
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что это будет просто музыка погромче и всё. Но оказалось, что это настоящая вечеринка! Была светомузыка, диджей, и треки играли разные, которые всем понравились. Люди танцевали, и мы тоже, было весело и комфортно. На корабле не было детей, только взрослые (18+), и места хватило всем. Особенно понравился саксофонист — он отлично разбавлял клубные треки.

Раньше я уже смотрела мосты с корабля с другим организатором, очень давно, но это было не так классно. Тогда нас остановили далеко от мостов, и их было почти не видно. А в этот раз мы были совсем близко, вид потрясающий, и всё это с отличной атмосферой вечеринки.

Наш корабль, кажется, был самым весёлым на Неве в ту ночь. Провели вечер просто прекрасно! Спасибо большое организаторам.

Немного удивились не совсем адекватным ценам на заказ песни, 3000 р за 1 песню, но, в целом, это решение каждого заказывать или нет, у нас просто было еще день рождение подруги в эту ночь, поэтому очень хотелось поздравить.

В пятницу мы попробовали для себя что-то новое — поехали на вечеринку на корабле во время
В пятницу мы попробовали для себя что-то новое — поехали на вечеринку на корабле во время
В пятницу мы попробовали для себя что-то новое — поехали на вечеринку на корабле во время
В пятницу мы попробовали для себя что-то новое — поехали на вечеринку на корабле во время
В пятницу мы попробовали для себя что-то новое — поехали на вечеринку на корабле во время
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Евангелина
Музыка супер, качала, танцевала все два часа! Увидела развод мостов, 4 штуки или 5 😅 Суда проплывали. Отличная вечеринка, всем очень советую!
Музыка супер, качала, танцевала все два часа! Увидела развод мостов, 4 штуки или 5 😅 Суда проплывали. Отличная вечеринка, всем очень советую!
Музыка супер, качала, танцевала все два часа! Увидела развод мостов, 4 штуки или 5 😅 Суда проплывали. Отличная вечеринка, всем очень советую!
Музыка супер, качала, танцевала все два часа! Увидела развод мостов, 4 штуки или 5 😅 Суда проплывали. Отличная вечеринка, всем очень советую!
Музыка супер, качала, танцевала все два часа! Увидела развод мостов, 4 штуки или 5 😅 Суда проплывали. Отличная вечеринка, всем очень советую!
Музыка супер, качала, танцевала все два часа! Увидела развод мостов, 4 штуки или 5 😅 Суда проплывали. Отличная вечеринка, всем очень советую!
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Яна
Это было очень круто, весело и красиво.
Удалось и полюбоваться мостами, и потанцевать и послушать саксофониста.
Также нельзя не отметить шикарного диджея, музыка была топ, не возможно было сидеть на месте)
Есть огромное желание еще раз посетить мероприятие 🤗
Это было очень круто, весело и красиво.
Это было очень круто, весело и красиво.
Это было очень круто, весело и красиво.
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А
Ходили туда с сестрами, что бы посмотреть на Санкт-Петербург ночью и оценить всю красоту ночного города, остались очень довольны, так как неожиданно лично для меня там была еще и ритмичная музыка и саксофон 😁 мы веселились и танцевали, вообщем отлично провели вечер пятницы. Спасибо вам огромное за положительные эмоции
Ходили туда с сестрами, что бы посмотреть на Санкт-Петербург ночью и оценить всю красоту ночного города,
Ходили туда с сестрами, что бы посмотреть на Санкт-Петербург ночью и оценить всю красоту ночного города,
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Екатерина
Нам с сестрами очень понравилось! И на мосты посмотрели, и потусили;) Было очень весело, спасибо организаторам!!
Нам с сестрами очень понравилось! И на мосты посмотрели, и потусили;) Было очень весело, спасибо организаторам!!
Нам с сестрами очень понравилось! И на мосты посмотрели, и потусили;) Было очень весело, спасибо организаторам!!
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Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

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