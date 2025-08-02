Фотопрогулка
до 2 чел.
Величественная готика Петербурга: фотопрогулка на авто
Оценить главные готические шедевры Северной столицы и получить профессиональные фото
Начало: У м. пл. Ленина
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:30
9900 ₽ за всё до 2 чел.
Водная прогулка
Петербург: искусство повсюду
Затеряться в лабиринтах Северной столицы и научиться видеть красоту в обыденности
Начало: В районе Малой Садовой улицы
8 авг в 15:00
15 авг в 15:00
5334 ₽ за всё до 5 чел.
-
10%
Квест
(Не) церкви: парадный Петербург и его контрасты
Самостоятельно осмотреть 5 храмов разных конфессий и раскрыть невероятные факты о них через чат-бот
Начало: Около станции метро «Невский проспект»
Завтра в 10:00
9 авг в 10:00
720 ₽
800 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Выставки в Аннекирхе»
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