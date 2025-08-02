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Выставки в Аннекирхе – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Выставки в Аннекирхе» в Санкт-Петербурге, цены от 720 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Величественная готика Петербурга: фотопрогулка на авто
На машине
2.5 часа
7 отзывов
Фотопрогулка
до 2 чел.
Величественная готика Петербурга: фотопрогулка на авто
Оценить главные готические шедевры Северной столицы и получить профессиональные фото
Начало: У м. пл. Ленина
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:30
9900 ₽ за всё до 2 чел.
Петербург: искусство повсюду
Пешая
2 часа
5 отзывов
Водная прогулка
Петербург: искусство повсюду
Затеряться в лабиринтах Северной столицы и научиться видеть красоту в обыденности
Начало: В районе Малой Садовой улицы
8 авг в 15:00
15 авг в 15:00
5334 ₽ за всё до 5 чел.
(Не) церкви: парадный Петербург и его контрасты
Пешая
1 час
-
10%
3 отзыва
Квест
(Не) церкви: парадный Петербург и его контрасты
Самостоятельно осмотреть 5 храмов разных конфессий и раскрыть невероятные факты о них через чат-бот
Начало: Около станции метро «Невский проспект»
Завтра в 10:00
9 авг в 10:00
720 ₽800 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Выставки в Аннекирхе»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Величественная готика Петербурга: фотопрогулка на авто
  2. Петербург: искусство повсюду
  3. (Не) церкви: парадный Петербург и его контрасты
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Эрмитаж
  4. Невский проспект
  5. Дворцовая площадь
  6. Петропавловская крепость
  7. Зимний дворец
  8. Финский Залив
  9. Медный всадник
  10. Спас на Крови
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в августе 2025
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Выставки в Аннекирхе" можно забронировать 3 экскурсии от 720 до 9900 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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