Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Выставки в Аннекирхе" можно забронировать 3 экскурсии от 720 до 9900 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5