Как за 3 часа познакомиться с главными достопримечательностями и запастись набором фотографий с «открыточными» видами Северной столицы? Конечно же, на автобусной экскурсии! Вы увидите памятные места и архитектурные шедевры города на Неве: Дворцовую площадь, Спас на Крови, Стрелку Васильевского острова, крейсер «Аврора», Казанский собор и многие-многие другие.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30, 13:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Во время экскурсии охватим весь исторический центр. По пути сделаем 4 остановки и изучим:
- Спас на Крови — православный мемориальный храм-музей, воздвигнутый на месте покушения на российского императора Александра II.
- Крейсер «Аврора» — интересный и как один из старейших в мире сохранившихся паровых военных кораблей, и как свидетель и участник революционных событий 1917 года.
- Исаакиевский собор — крупнейший на сегодняшний день православный храм Санкт-Петербурга и одно из высочайших купольных сооружений в мире.
- Петропавловская крепость — исторический символ города, одна из старейших крепостей России с богатой историей, связанной с основанием и развитием Петербурга.
Также вы увидите Невский проспект, Казанский собор, Аничков дворец, Дворцовую площадь, Эрмитаж, Стрелку Васильевского острова, Медного всадника.
Вы узнаете:
- Почему Петербург — не Северная Венеция, а совершенно другой город
- Сколько всё-таки здесь львов, мостов и белых ночей
- Почему петербургское метро — самое глубокое в мире и правда ли, что в нём живет призрак Петра I
- Где можно поймать корюшку за хвост и где прячутся все зайцы Петропавловской крепости
Организационные детали
- Остаток оплаты вносится дистанционно переводом на карту Сбербанка (направляем ссылку) или гиду при встрече
- Поедем на комфортабельном туристическом автобусе
- Все достопримечательности осматриваются снаружи
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
ежедневно в 09:30 и 13:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|850 ₽
|Дети до 6 лет
|425 ₽
|Пенсионеры
|680 ₽
|Школьники
|595 ₽
|Студенты
|680 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Восстания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:30 и 13:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 186 туристов
Дорогие путешественники! Наше туристическое агентство проводит автобусные и пешеходные экскурсии в Санкт-Петербурге. Ждём вас с нетерпением в нашей компании!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Марина
31 мая 2024
Мне все очень понравилось. Хороший гид, большой и красивый белый автобус, поначалу было немного жарковато, но потом включили кондиционер и стало хорошо. На экскурсии показали все, что было обещано по программе. Спасибо большое!
К
Ксения
29 мая 2024
Организация на высшем уровне. Спасибо гиду за прекрасную экскурсию. Узнала много нового и интересного.
Анастасия
14 мая 2024
Мне безумно было интересна данная экскурсия, очень информативно, довезли с комфортом!
А
Алла
2 мая 2024
Отличная экскурсия! Благодарим нашего гида - Яну. Прекрасная подача информации и качественная организация!
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