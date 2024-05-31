По главным местам Петербурга

Прикоснуться к более чем 300-летней истории Северной столицы на групповой автобусной экскурсии
Как за 3 часа познакомиться с главными достопримечательностями и запастись набором фотографий с «открыточными» видами Северной столицы? Конечно же, на автобусной экскурсии! Вы увидите памятные места и архитектурные шедевры города на Неве: Дворцовую площадь, Спас на Крови, Стрелку Васильевского острова, крейсер «Аврора», Казанский собор и многие-многие другие.
5
4 отзыва
По главным местам Петербурга
По главным местам Петербурга
По главным местам Петербурга
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30, 13:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Во время экскурсии охватим весь исторический центр. По пути сделаем 4 остановки и изучим:

  • Спас на Крови — православный мемориальный храм-музей, воздвигнутый на месте покушения на российского императора Александра II.
  • Крейсер «Аврора» — интересный и как один из старейших в мире сохранившихся паровых военных кораблей, и как свидетель и участник революционных событий 1917 года.
  • Исаакиевский собор — крупнейший на сегодняшний день православный храм Санкт-Петербурга и одно из высочайших купольных сооружений в мире.
  • Петропавловская крепость — исторический символ города, одна из старейших крепостей России с богатой историей, связанной с основанием и развитием Петербурга.

Также вы увидите Невский проспект, Казанский собор, Аничков дворец, Дворцовую площадь, Эрмитаж, Стрелку Васильевского острова, Медного всадника.

Вы узнаете:

  • Почему Петербург — не Северная Венеция, а совершенно другой город
  • Сколько всё-таки здесь львов, мостов и белых ночей
  • Почему петербургское метро — самое глубокое в мире и правда ли, что в нём живет призрак Петра I
  • Где можно поймать корюшку за хвост и где прячутся все зайцы Петропавловской крепости

Организационные детали

  • Остаток оплаты вносится дистанционно переводом на карту Сбербанка (направляем ссылку) или гиду при встрече
  • Поедем на комфортабельном туристическом автобусе
  • Все достопримечательности осматриваются снаружи
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

ежедневно в 09:30 и 13:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный850 ₽
Дети до 6 лет425 ₽
Пенсионеры680 ₽
Школьники595 ₽
Студенты680 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Восстания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:30 и 13:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Марина
31 мая 2024
Мне все очень понравилось. Хороший гид, большой и красивый белый автобус, поначалу было немного жарковато, но потом включили кондиционер и стало хорошо. На экскурсии показали все, что было обещано по программе. Спасибо большое!
К
29 мая 2024
Организация на высшем уровне. Спасибо гиду за прекрасную экскурсию. Узнала много нового и интересного.
Анастасия
14 мая 2024
Мне безумно было интересна данная экскурсия, очень информативно, довезли с комфортом!
А
2 мая 2024
Отличная экскурсия! Благодарим нашего гида - Яну. Прекрасная подача информации и качественная организация!

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

ГрупповыеНа автобусеМожно с детьмиДля школьниковДля пенсионеровЛетниеСвятые местаОбзорныеПетропавловская крепостьПопулярные местаКрейсер АврораИсаакиевский соборМузеиСоборы и храмыСпас на КровиДля студентовСамое главное

Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга

Северные острова Петербурга на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
130 отзывов
Северные острова Петербурга на авто
Вечернее путешествие по историческим островам города в душевной компании
Начало: В Исаакиевском сквере
18 июня в 11:00
19 июня в 11:30
8 000 за всё до 3 чел.
Тайны Северной столицы - экскурсия-моноспектакль в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
3 часа
543 отзыва
Тайны Северной столицы - экскурсия-моноспектакль в мини-группе
Начало: Садовая ул., д. 17
Расписание: 12:00
17 июня в 11:00
19 июня в 11:00
1 690 за человека
Индивидуальная экскурсия «Легенды и мифы Северной столицы»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
17 отзывов
Индивидуальная экскурсия «Легенды и мифы Северной столицы»
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 500 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Санкт-Петербурге
ХорошоТам