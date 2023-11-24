Великолепный особняк фон Дервиза изнутри

Погулять по парадным гостиным и прикоснуться к истории старинного особняка на групповой экскурсии

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Приглашаем посетить дом барона фон Дервиза — предпринимателя и мецената, происходившего из немецкого дворянского рода.

Вы осмотрите в деталях Парадную лестницу, сказочный Грот, Большой театральный зал и три гостиных: Мавританскую, Кленовую и Красную. Мы расшифруем их архитектурные особенности и расскажем, как сложились судьбы хозяев особняка.
Великолепный особняк фон Дервиза изнутри
Великолепный особняк фон Дервиза изнутри
Великолепный особняк фон Дервиза изнутри
Великолепный особняк фон Дервиза изнутри
Великолепный особняк фон Дервиза изнутри
Великолепный особняк фон Дервиза изнутри
Ближайшие даты:
24
ноя
1
дек
8
дек
15
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22
дек
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даты

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 350 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — организатору на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Вы увидите все самые интересные залы и детали особняка. В программе:

  • Парадная лестница. Вы полюбуетесь роскошной лестницей, украшенной женскими фигурами со светильниками, каменными львами и старинным зеркалом. Узнаете, какие известные люди поднимались по её ступеням.
  • Грот. Вы посетите похожее на пещеру помещение, где находилась оранжерея. Рассмотрите причудливые сталактиты и настоящие морские раковины. А также раскроете секрет странного живописного балкона, на который не ведут ни дверь, ни лестница.
  • Мавританская гостиная. Золотые стены, чёрный мраморный камин, резные ниши — всё это напоминает драгоценный ларец. Вы расшифруете арабские мотивы в оформлении гостиной и узнаете, что скрывается за её потайной дверью.
  • Кленовая гостиная. Вы оцените богатую отделку стен кленовыми панелями, искусную резьбу по дереву и шёлковые пейзажи. Мы расскажем, почему потолок гостиной задрапирован тканью и как здесь появился китайский гарнитур с драконами.
  • Красная гостиная. Её интерьер покажется вам более скромным. Мы раскроем, почему стены гостиной выглядят пустыми, как сконструирован её потолок, что хотели видеть здесь хозяева и почему их планы изменились.
  • Большой театральный зал. Белоснежные и золотые стены, имитация голубого неба с парящими ласточками, фигуры муз и огромные зеркала — всё это поразит вас роскошью. Вы услышите, кто выступал на местной сцене и как проходили концерты.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
  • Входные билеты в особняк включены в стоимость

в пятницу в 15:45

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Галерной улице
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 15:45
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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