Погулять по парадным гостиным и прикоснуться к истории старинного особняка на групповой экскурсии
Приглашаем посетить дом барона фон Дервиза — предпринимателя и мецената, происходившего из немецкого дворянского рода.
Вы осмотрите в деталях Парадную лестницу, сказочный Грот, Большой театральный зал и три гостиных: Мавританскую, Кленовую и Красную. Мы расшифруем их архитектурные особенности и расскажем, как сложились судьбы хозяев особняка.
Вы осмотрите в деталях Парадную лестницу, сказочный Грот, Большой театральный зал и три гостиных: Мавританскую, Кленовую и Красную. Мы расшифруем их архитектурные особенности и расскажем, как сложились судьбы хозяев особняка.
Ближайшие даты:
24
ноя
ноя
1
дек
дек
8
дек
дек
15
дек
дек
22
дек
дек
29
дек
дек
5
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 350 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — организатору на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
Вы увидите все самые интересные залы и детали особняка. В программе:
- Парадная лестница. Вы полюбуетесь роскошной лестницей, украшенной женскими фигурами со светильниками, каменными львами и старинным зеркалом. Узнаете, какие известные люди поднимались по её ступеням.
- Грот. Вы посетите похожее на пещеру помещение, где находилась оранжерея. Рассмотрите причудливые сталактиты и настоящие морские раковины. А также раскроете секрет странного живописного балкона, на который не ведут ни дверь, ни лестница.
- Мавританская гостиная. Золотые стены, чёрный мраморный камин, резные ниши — всё это напоминает драгоценный ларец. Вы расшифруете арабские мотивы в оформлении гостиной и узнаете, что скрывается за её потайной дверью.
- Кленовая гостиная. Вы оцените богатую отделку стен кленовыми панелями, искусную резьбу по дереву и шёлковые пейзажи. Мы расскажем, почему потолок гостиной задрапирован тканью и как здесь появился китайский гарнитур с драконами.
- Красная гостиная. Её интерьер покажется вам более скромным. Мы раскроем, почему стены гостиной выглядят пустыми, как сконструирован её потолок, что хотели видеть здесь хозяева и почему их планы изменились.
- Большой театральный зал. Белоснежные и золотые стены, имитация голубого неба с парящими ласточками, фигуры муз и огромные зеркала — всё это поразит вас роскошью. Вы услышите, кто выступал на местной сцене и как проходили концерты.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
- Входные билеты в особняк включены в стоимость
в пятницу в 15:45
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на Галерной улице
- Когда и сколько длится?
- Когда: в пятницу в 15:45Экскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алена — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 781 туриста
Наше сообщество организовывает невероятные путешествия и походы по Ленинградской области, захватывающие поездки и увлекательные экскурсии по историческим местам. Вас ждут новые интересные знакомства и, конечно, возможность исследовать малоизвестные редкие объекты!
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