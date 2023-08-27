Эта экскурсия — коллаборация нашей команды гидов (все мы опытные велосипедисты) и петербургской марки велосипедов Shulz. Вместе мы работаем больше 10 лет и провели сотни велозаездов. За 3 часа в мини-группе вы проедете по нарядным улицам Северной столицы и разведаете типично питерские места. Услышите любопытные истории, поймёте устройство города и ощутите себя здесь как дома.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Формат и преимущества нашей велопрогулки

🔷 Маршрут построен с учётом городской среды и дорожного движения для вашего удовольствия и безопасности. Значительная часть прогулки проходит вдоль набережных и малозагруженных улиц.

🔷 Опытный гид ведёт группу и делает остановки для рассказов в подходящих местах. Каждый участник получает гарнитуру, чтобы не упустить ни слова. А между рассказами мы катаемся и наслаждаемся видами.

🔷 Наши группы маленькие — не более 10 человек. Так каждая экскурсия получается почти индивидуальной.

🔷 Все наши велосипеды Shulz — «с иголочки» — новые и полностью исправные. Перед началом заезда проводим небольшой инструктаж по технике безопасности.

Маршрут

В нём как парадные, так и нетуристические уголки Петербурга. Маршрут приблизительный и может меняться в зависимости от ситуации на дорогах.

1. Остров Новая Голландия — Ново-Адмиралтейский канал — Английская набережная — Благовещенский мост — набережная Лейтенанта Шмидта — видовая остановка напротив музея «Подводная лодка С-189» — Горный институт — церковь Успения Пресвятой Богородицы (с заходом внутрь) — 14-я линия Васильевского острова — Большой проспект В. О.

2. Кофе-брейк и «пит-стоп» на фуд-корте Василеостровского рынка

3. Два варианта продолжения (решаем по ситуации):

— «Дворами»: Андреевский собор и церковь Трех Святителей — 6 линия В. О. — далее проходными дворами через линии В. О. до Биржевого переулка — здание Двенадцати коллегий

— «Видовой»: Академический сад и конюшня Академии Художеств — Университетская набережная — Менделеевская линия — здание Двенадцати коллегий

4. Остановка у СПбГУ — Институт Отта — Биржа — спуск к Неве на Стрелке Васильевского острова

5. Два варианта продолжения (решаем по ситуации):

— «Петроградский»: заезд в Петропавловскую крепость — Троицкий мост — Марсово поле — Миллионная улица — Атланты

— «Центральный»: Дворцовый мост — Дворцовая набережная — пешком между зданиями Малого и Нового Эрмитажа — Атланты

6. Дворцовая площадь — Александровский сад — Исаакиевский собор — Конногвардейский бульвар — набережная Адмиралтейского канала — финиш на острове Новая Голландия

Организационные детали