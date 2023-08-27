Места - главные и инсайдерские. Атмосфера - дружеская. Организация - продуманная
За 3 часа в мини-группе вы проедете по нарядным улицам Северной столицы и разведаете типично питерские места. Услышите любопытные истории, поймёте устройство города и ощутите себя здесь как дома.
сен
сен
сен
сен
сен
сен
сен
даты
Описание
Формат и преимущества нашей велопрогулки
🔷 Маршрут построен с учётом городской среды и дорожного движения для вашего удовольствия и безопасности. Значительная часть прогулки проходит вдоль набережных и малозагруженных улиц.
🔷 Опытный гид ведёт группу и делает остановки для рассказов в подходящих местах. Каждый участник получает гарнитуру, чтобы не упустить ни слова. А между рассказами мы катаемся и наслаждаемся видами.
🔷 Наши группы маленькие — не более 10 человек. Так каждая экскурсия получается почти индивидуальной.
🔷 Все наши велосипеды Shulz — «с иголочки» — новые и полностью исправные. Перед началом заезда проводим небольшой инструктаж по технике безопасности.
Маршрут
В нём как парадные, так и нетуристические уголки Петербурга. Маршрут приблизительный и может меняться в зависимости от ситуации на дорогах.
1. Остров Новая Голландия — Ново-Адмиралтейский канал — Английская набережная — Благовещенский мост — набережная Лейтенанта Шмидта — видовая остановка напротив музея «Подводная лодка С-189» — Горный институт — церковь Успения Пресвятой Богородицы (с заходом внутрь) — 14-я линия Васильевского острова — Большой проспект В. О.
2. Кофе-брейк и «пит-стоп» на фуд-корте Василеостровского рынка
3. Два варианта продолжения (решаем по ситуации):
— «Дворами»: Андреевский собор и церковь Трех Святителей — 6 линия В. О. — далее проходными дворами через линии В. О. до Биржевого переулка — здание Двенадцати коллегий
— «Видовой»: Академический сад и конюшня Академии Художеств — Университетская набережная — Менделеевская линия — здание Двенадцати коллегий
4. Остановка у СПбГУ — Институт Отта — Биржа — спуск к Неве на Стрелке Васильевского острова
5. Два варианта продолжения (решаем по ситуации):
— «Петроградский»: заезд в Петропавловскую крепость — Троицкий мост — Марсово поле — Миллионная улица — Атланты
— «Центральный»: Дворцовый мост — Дворцовая набережная — пешком между зданиями Малого и Нового Эрмитажа — Атланты
6. Дворцовая площадь — Александровский сад — Исаакиевский собор — Конногвардейский бульвар — набережная Адмиралтейского канала — финиш на острове Новая Голландия
Организационные детали
- Велопрогулка доступна для взрослых и детей ростом от 140 см (от 8–9 лет)
- Аренда велосипедов Shulz включена в стоимость. Также мы всегда предлагаем каждому гостю надеть велошлем по размеру (по желанию).
- Велоэкскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Помимо гида группу сопровождает механик, который едет последним. Это важно — опытный специалист от Shulz всегда на связи с гидом, следит, чтобы никто не отстал, и готов помочь с велосипедом, если это потребуется.
- Длина маршрута — 9–12 км. Санитарная остановка предусмотрена.
- В случае дождя мы предложим перенос на другой день или вернём предоплату
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на острове Новая Голландия (метро Адмиралтейская)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
Митя- просто шикарный экскурсовод, отличный рассказ про город, знаменитые места и знаменательные даты. 3 часа пролетели незаметно - благодаря интересной экскурсии, постоянной смене декораций и очень комфортным велосипедам!
Очень рекомендую!
Активно: вся наша компания из 3 человек отметила, что велоэкскурсия просто идеальный вариант для изучения летнего Питера.
Интересно: гид Елена рассказывала нескучные факты, не перегружала (оптимально для такого формата). Маршрут тоже супер: и открыточные места, и такие, которые сам не найдёшь)
В дружеской атмосфере: небольшая группа, возможность пообщаться и задать вопросы.
В общем, провели время с пользой и радостью, будем рекомендовать всем обязательно, спасибо большое!