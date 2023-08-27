Велоэкскурсия «7 чудес Петербурга»

Места - главные и инсайдерские. Атмосфера - дружеская. Организация - продуманная

5
4 отзыва
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Ответы на вопросы
Эта экскурсия — коллаборация нашей команды гидов (все мы опытные велосипедисты) и петербургской марки велосипедов Shulz. Вместе мы работаем больше 10 лет и провели сотни велозаездов.

За 3 часа в мини-группе вы проедете по нарядным улицам Северной столицы и разведаете типично питерские места. Услышите любопытные истории, поймёте устройство города и ощутите себя здесь как дома.
Велоэкскурсия «7 чудес Петербурга»
Велоэкскурсия «7 чудес Петербурга»
Велоэкскурсия «7 чудес Петербурга»
Велоэкскурсия «7 чудес Петербурга»
Велоэкскурсия «7 чудес Петербурга»
Велоэкскурсия «7 чудес Петербурга»
Велоэкскурсия «7 чудес Петербурга»
Велоэкскурсия «7 чудес Петербурга»
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Формат и преимущества нашей велопрогулки

🔷 Маршрут построен с учётом городской среды и дорожного движения для вашего удовольствия и безопасности. Значительная часть прогулки проходит вдоль набережных и малозагруженных улиц.

🔷 Опытный гид ведёт группу и делает остановки для рассказов в подходящих местах. Каждый участник получает гарнитуру, чтобы не упустить ни слова. А между рассказами мы катаемся и наслаждаемся видами.

🔷 Наши группы маленькие — не более 10 человек. Так каждая экскурсия получается почти индивидуальной.

🔷 Все наши велосипеды Shulz — «с иголочки» — новые и полностью исправные. Перед началом заезда проводим небольшой инструктаж по технике безопасности.

Маршрут

В нём как парадные, так и нетуристические уголки Петербурга. Маршрут приблизительный и может меняться в зависимости от ситуации на дорогах.

1. Остров Новая Голландия — Ново-Адмиралтейский канал — Английская набережная — Благовещенский мост — набережная Лейтенанта Шмидта — видовая остановка напротив музея «Подводная лодка С-189» — Горный институт — церковь Успения Пресвятой Богородицы (с заходом внутрь) — 14-я линия Васильевского острова — Большой проспект В. О.

2. Кофе-брейк и «пит-стоп» на фуд-корте Василеостровского рынка

3. Два варианта продолжения (решаем по ситуации):
— «Дворами»: Андреевский собор и церковь Трех Святителей — 6 линия В. О. — далее проходными дворами через линии В. О. до Биржевого переулка — здание Двенадцати коллегий
— «Видовой»: Академический сад и конюшня Академии Художеств — Университетская набережная — Менделеевская линия — здание Двенадцати коллегий

4. Остановка у СПбГУ — Институт Отта — Биржа — спуск к Неве на Стрелке Васильевского острова

5. Два варианта продолжения (решаем по ситуации):
— «Петроградский»: заезд в Петропавловскую крепость — Троицкий мост — Марсово поле — Миллионная улица — Атланты
— «Центральный»: Дворцовый мост — Дворцовая набережная — пешком между зданиями Малого и Нового Эрмитажа — Атланты

6. Дворцовая площадь — Александровский сад — Исаакиевский собор — Конногвардейский бульвар — набережная Адмиралтейского канала — финиш на острове Новая Голландия

Организационные детали

  • Велопрогулка доступна для взрослых и детей ростом от 140 см (от 8–9 лет)
  • Аренда велосипедов Shulz включена в стоимость. Также мы всегда предлагаем каждому гостю надеть велошлем по размеру (по желанию).
  • Велоэкскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Помимо гида группу сопровождает механик, который едет последним. Это важно — опытный специалист от Shulz всегда на связи с гидом, следит, чтобы никто не отстал, и готов помочь с велосипедом, если это потребуется.
  • Длина маршрута — 9–12 км. Санитарная остановка предусмотрена.
  • В случае дождя мы предложим перенос на другой день или вернём предоплату

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на острове Новая Голландия (метро Адмиралтейская)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Сергей
27 авг 2023
Отличный формат. Интересный маршрут. Ольга замечательный и обаятельный рассказчик.
А
21 авг 2023
Мы были в Петербурге большой группой и данную поездку оставили на сладкое, и не зря- очень повезло с погодой плюс всем понравился формат быстрого перемещения по городу)

Митя- просто шикарный экскурсовод, отличный рассказ про город, знаменитые места и знаменательные даты. 3 часа пролетели незаметно - благодаря интересной экскурсии, постоянной смене декораций и очень комфортным велосипедам!

Очень рекомендую!
Мы были в Петербурге большой группой и данную поездку оставили на сладкое, и не зря- оченьМы были в Петербурге большой группой и данную поездку оставили на сладкое, и не зря- очень
А
16 июля 2023
Удобные велосипеды, замечательная женщина - гид, динамичная необычная экскурсия
Алёна
13 июля 2023
Это было очень-очень здорово!
Активно: вся наша компания из 3 человек отметила, что велоэкскурсия просто идеальный вариант для изучения летнего Питера.
Интересно: гид Елена рассказывала нескучные факты, не перегружала (оптимально для такого формата). Маршрут тоже супер: и открыточные места, и такие, которые сам не найдёшь)
В дружеской атмосфере: небольшая группа, возможность пообщаться и задать вопросы.
В общем, провели время с пользой и радостью, будем рекомендовать всем обязательно, спасибо большое!
Это было очень-очень здорово!Это было очень-очень здорово!Это было очень-очень здорово!Это было очень-очень здорово!Это было очень-очень здорово!Это было очень-очень здорово!Это было очень-очень здорово!

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Для школьников
Для пенсионеров
Необычные
Летние
Активный отдых
Васильевский остров
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Набережная
Новая Голландия
Улицы и переулки
Дворцовая площадь
Природа
Природа и пейзажи
Для студентов

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