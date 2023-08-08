Усадьба Марьино – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Усадьба Марьино» в Санкт-Петербурге, цены от 4300 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Усадьба Марьино (дворянское гнездо Строгановых)
1 отзыв
6 часов
Индивидуальная
Усадьба Марьино (дворянское гнездо Строгановых)
Начало: У отеля
Завтра в 09:00
1 фев в 09:00
от 18 900 за всё до 4 чел.
Веселая Масленица в усадьбе Марьино
На автобусе
6 часов
Групповая
Веселая Масленица в усадьбе Марьино
Начало: Думская 2, киоск «ТУРСЕРВИС»
1 мар в 11:00
5950 за человека
Экскурсия в усадьбу Марьино
На автобусе
6 часов
Групповая
Экскурсия в усадьбу Марьино
Начало: Ул. Думская, 2, Санкт-Петербург
2 фев в 11:00
9 фев в 11:00
4300 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Усадьба Марьино»

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  1. Усадьба Марьино (дворянское гнездо Строгановых)
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  3. Экскурсия в усадьбу Марьино
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Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в январе 2025
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Усадьба Марьино" можно забронировать 3 экскурсии от 4300 до 18 900. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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