6 часов
Индивидуальная
Усадьба Марьино (дворянское гнездо Строгановых)
Начало: У отеля
Завтра в 09:00
1 фев в 09:00
от 18 900₽ за всё до 4 чел.
6 часов
Групповая
Веселая Масленица в усадьбе Марьино
Начало: Думская 2, киоск «ТУРСЕРВИС»
1 мар в 11:00
5950₽ за человека
6 часов
Групповая
Экскурсия в усадьбу Марьино
Начало: Ул. Думская, 2, Санкт-Петербург
2 фев в 11:00
9 фев в 11:00
4300₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия8 августа 2023Павел приятный, открытый, эрудированный человек. День с ним прошёл интересно и комфортно.
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Усадьба Марьино»
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