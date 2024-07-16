Приглашаем насладиться Петербургом с воды в самое романтичное время — на закате! На комфортабельном двухпалубном теплоходе, вмещающем до 150 человек, вы отправитесь на прогулку с причала Севкабель Порт. Впечатлитесь панорамами Финского залива и Большой Невы.
Описание водной прогулки
На закате вы прокатитесь на теплоходе с закрытой верхней палубой и открытой прогулочной площадкой. Увидите с воды: Морской вокзал, вантовый мост ЗСД и модное пространство Севкабель Порт. На борту для вас будут играть приятная музыка и работать бар с напитками и лёгкими закусками.
Организационные детали
- Продолжительность прогулки — 1 час
- Это видовая водная прогулка без сопровождения гида
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 600 ₽
|Дети 5-11 лет
|1 100 ₽
|Дети до 4 лет
|Бесплатно
|Школьники, студенты, инвалиды, пенсионеры
|1 400 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На причале Севкабель Порт
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 21:50
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 99 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Прогулки на теплоходе — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 3771 туриста
Мы организуем водные экскурсии и речные прогулки в Санкт-Петербурге. Наши причалы расположены в центре города. Вы можете прокатиться на комфортабельных теплоходах по величественной Неве, просторам Финского залива, живописным изгибам Фонтанки и Мойки. Насладиться красотой Белых ночей и полюбоваться разводом мостов. Или с ветерком добраться на метеоре до Петергофа и других пригородов Северной столицы.Задать вопрос
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