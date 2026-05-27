Воскресный джаз на воде в Санкт-Петербурге

Прогулка на теплоходе вдоль главных набережных с выходом в Финский залив
Воскресенье — лучший день, чтобы сменить шум города на палубу уютного теплохода и увидеть, как имперский Петербург плавно переходит в современный мегаполис. Пройдя вдоль набережных и Эрмитажа, мы вырвемся на простор Финского залива. И всё это — под звуки джаза.

В перерыве между сетами можно выйти с бокалом вина на верхнюю палубу — полюбоваться вечерними набережными и закатом.
Описание экскурсии

  • Маршрут может измениться по решению капитана из-за погоды или перекрытия акваторий
  • Пледы на борту можно арендовать за дополнительную плату

Что вас ожидает

Маршрут кольцевой: отправление и завершение — у моста Александра Невского.

Во время прогулки вы увидите:

  • Смольный собор и монастырский ансамбль
  • Музей воды (старинная водонапорная башня)
  • Крейсер «Аврора» (в месте истока Большой Невки)
  • Домик Петра I
  • Летний сад
  • Мраморный дворец
  • Петропавловская крепость (собор, бастионы и пляж)
  • Эрмитаж (Зимний дворец)
  • Стрелку Васильевского острова (Ростральные колонны и здание Биржи)
  • Адмиралтейство
  • Стадион «Газпром Арена»
  • Парк 300-летия Санкт-Петербурга
  • «Лахта-центр»

Джазовый аккомпанемент

Вечер классического, свингового и современного джаза в двух отделениях. На сцене — приглашённые трио и квартеты, исполняющие как мировые стандарты, так и авторские композиции. Живой звук, импровизации и ламповая атмосфера.

В перерыве между сетами можно заказать напитки в кафе-баре (работает на нижней палубе) и выйти на верхнюю палубу, чтобы насладиться закатом.

Вы поплывёте на двухпаблубном теплоходе класса «Москва»

  • Нижняя палуба — концертный зал на 80 мест. Там же работает бар с напитками и лёгкими снеками
  • Верхняя палуба — открытая смотровая площадка с лестницей в корме. Там можно стоять или сидеть на стульях, при желании — укрывшись пледом
  • На борту теплохода — два туалета в кормовой зоне. Есть обогрев в салоне и система кондиционирования

Организационные детали

  • Теплоход оборудован всеми необходимыми спасательными средствами
  • Без сопровождения гида

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1350 ₽
Стол до 6 мест (концертная зона)10 800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Синопской набережной
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 6481 туриста
Мы занимаемся речными экскурсиями в Санкт-Петербурге уже более 20 лет. К вашим услугам — наши красивые и уютные теплоходы. Многие клиенты возвращаются к нам снова и снова. Будем рады встрече!

