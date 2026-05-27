Воскресенье — лучший день, чтобы сменить шум города на палубу уютного теплохода и увидеть, как имперский Петербург плавно переходит в современный мегаполис. Пройдя вдоль набережных и Эрмитажа, мы вырвемся на простор Финского залива. И всё это — под звуки джаза. В перерыве между сетами можно выйти с бокалом вина на верхнюю палубу — полюбоваться вечерними набережными и закатом.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Маршрут может измениться по решению капитана из-за погоды или перекрытия акваторий

Пледы на борту можно арендовать за дополнительную плату

Что вас ожидает

Маршрут кольцевой: отправление и завершение — у моста Александра Невского.

Во время прогулки вы увидите:

Смольный собор и монастырский ансамбль

Музей воды (старинная водонапорная башня)

Крейсер «Аврора» (в месте истока Большой Невки)

Домик Петра I

Летний сад

Мраморный дворец

Петропавловская крепость (собор, бастионы и пляж)

Эрмитаж (Зимний дворец)

Стрелку Васильевского острова (Ростральные колонны и здание Биржи)

Адмиралтейство

Стадион «Газпром Арена»

Парк 300-летия Санкт-Петербурга

«Лахта-центр»

Джазовый аккомпанемент

Вечер классического, свингового и современного джаза в двух отделениях. На сцене — приглашённые трио и квартеты, исполняющие как мировые стандарты, так и авторские композиции. Живой звук, импровизации и ламповая атмосфера.

В перерыве между сетами можно заказать напитки в кафе-баре (работает на нижней палубе) и выйти на верхнюю палубу, чтобы насладиться закатом.

Вы поплывёте на двухпаблубном теплоходе класса «Москва»

Нижняя палуба — концертный зал на 80 мест. Там же работает бар с напитками и лёгкими снеками

Верхняя палуба — открытая смотровая площадка с лестницей в корме. Там можно стоять или сидеть на стульях, при желании — укрывшись пледом

На борту теплохода — два туалета в кормовой зоне. Есть обогрев в салоне и система кондиционирования

Организационные детали