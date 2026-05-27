Эта обзорная программа — продуманный маршрут, который позволяет увидеть Санкт-Петербург объёмно. Сначала — с улиц и площадей, где читается его история. Затем — с воды, когда город раскроется в отражениях и мягком вечернем свете.
Вы проедете по главным набережным и проспектам, услышите рассказы гида, а затем отправитесь на теплоходе по Неве.
Описание экскурсии
Маршрут может измениться по решению капитана из-за погоды или перекрытия акваторий.
Что вас ожидает
Автобусная часть
- Дворцовая набережная — одна из самых торжественных панорам города
- Эрмитаж и Зимний дворец — сердце имперского Петербурга
- Инженерный (Михайловский) замок — здание с драматичной историей
- Марсово поле — пространство памяти и городских перемен
- Невский проспект — главная артерия города
- Смольный собор — изящный барочный ансамбль
- Стрелка Васильевского острова и здание Биржи — символы морской мощи
- Адмиралтейство — один из ключевых архитектурных ориентиров
- Исаакиевский собор — масштаб и инженерная смелость 19 века
- Сфинксы на Университетской набережной — древние стражи города
Во время маршрута предусмотрены фотоостановки. Их количество и место зависят от дорожной ситуации.
Теплоходная прогулка с живой музыкой (1 час 45 минут)
- Парадная Нева
- Петропавловская крепость
- Дворцовый, Троицкий и Благовещенский мосты
- Финский залив
- «Газпром Арена» и Лахта-центр
Вы узнаете:
- как возник и развивался Санкт-Петербург
- какие события и люди формировали его облик
- как менялись архитектурные стили и что за ними стоит
- почему город называют Северной Венецией
- какую роль играют реки и каналы в его жизни
- какие легенды связаны с известными зданиями и памятниками
Организационные детали
- На теплоходе есть закрытая и открытая палубы, бар с напитками и закусками
- Рекомендуем приходить за 10–15 минут до начала
- С вами будет один из гидов нашей команды
ежедневно в 16:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1800 ₽
|Дети до 12 лет
|1200 ₽
|Пенсионеры
|1600 ₽
|Студенты
|1600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Площадь Восстания»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 16:30
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 3558 туристов
Мы — команда увлечённых Петербургом людей, готовых поделиться с вами самыми яркими красками нашего города. Наши гиды — это не просто рассказчики, а настоящие знатоки, которые превратят каждую минуту вашего путешествия в увлекательное приключение. Они знают все секреты: от мистических историй до самых необычных архитектурных причуд.

