Хотите увидеть своими глазами район Петербурга, жизнь которого Ф. М. Достоевский перенес на страницы романа «Преступление и наказание»? Взглянуть на дома, где по мнению исследователей творчества Достоевского, жили герои романа – Родион Раскольников, Соня Мармеладова, ростовщица Алена Ивановна.

Мы пройдем по улицам, где стены домов помнят шаги самого Федора Михайловича и узнаем, как по-разному в районе Сенной площади переломилась надвое жизнь писателя и его героя.