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Вся жизнь переломилась разом надвое: Достоевский & Раскольников

5
1 отзыв
Марина Б.
Марина Б. – Гид из Санкт-Петербурга
Вся жизнь переломилась разом надвое: Достоевский & Раскольников
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 2 500 ₽ за экскурсию

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Вся жизнь переломилась разом надвое: Достоевский & Раскольников
Вся жизнь переломилась разом надвое: Достоевский & Раскольников

Что вы увидите

  • Дом Раскольникова
  • дом Сони Мармеладовой
  • дом старухи-проценщицы
  • дом
  • где Ф. М. Достоевский писал "Игрока" и "Преступление и наказание"
Хотите увидеть своими глазами район Петербурга, жизнь которого Ф. М. Достоевский перенес на страницы романа «Преступление и наказание»? Взглянуть на дома, где по мнению исследователей творчества Достоевского, жили герои романа – Родион Раскольников, Соня Мармеладова, ростовщица Алена Ивановна.
Мы пройдем по улицам, где стены домов помнят шаги самого Федора Михайловича и узнаем, как по-разному в районе Сенной площади переломилась надвое жизнь писателя и его героя.
Что входит
  • услуги гида
Начало
🚩 Садовая, 37, здание Гаупвахты
Место завершения
🏁 Кокушкин мост
Вся жизнь переломилась разом надвое: Достоевский & Раскольников
Вся жизнь переломилась разом надвое: Достоевский & Раскольников

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Марина Б.
Марина Б.
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