где Ф. М. Достоевский писал "Игрока" и "Преступление и наказание"
Хотите увидеть своими глазами район Петербурга, жизнь которого Ф. М. Достоевский перенес на страницы романа «Преступление и наказание»? Взглянуть на дома, где по мнению исследователей творчества Достоевского, жили герои романа – Родион Раскольников, Соня Мармеладова, ростовщица Алена Ивановна.
Мы пройдем по улицам, где стены домов помнят шаги самого Федора Михайловича и узнаем, как по-разному в районе Сенной площади переломилась надвое жизнь писателя и его героя.
Что входит
услуги гида
Начало
🚩 Садовая, 37, здание Гаупвахты
Место завершения
🏁 Кокушкин мост
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.