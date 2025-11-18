Садимся в автобус и едем в Выборг — туда, где башни рыцарей, шведские улочки и парк, словно нарисованный карандашом. Сначала — Выборгский замок: Средневековье, камень, история на ощупь. Потом — прогулка по городу: башни, узкие улочки, старинные вывески. Финал — скальный парк Монрепо. Билеты уже включены. Очередей нет. Идеально!
Описание экскурсии
- Трассовая экскурсия. Гид расскажет о Выборге и его истории
- Выборгский замок и экскурсия по его территории
- Прогулка по историческому центру Выборга. Свободное время
- Кнутссон в сердце города
- Башня Ратуши 15 века
- Круглая башня — «толстая Катька» с легендами рынка
- Бастион Пантерлакс
- Парк Монрепо: прогулка по аллеям, свободное время
- Возвращение в центр Петербурга
Примерный тайминг
9:00 — отправление из центра Петербурга
11:00 — техническая остановка
12:30 — экскурсия по Старому городу
14:30 — Выборгский замок + время на обед
15:30 — ландшафтный парк Монрепо
17:00 — отправление в Санкт-Петербург
19:30 — ориентировочное время прибытия
Организационные детали
- Едем на комфортабельных автобусах: кондиционер летом, обогрев зимой, современная аудиосистема
- Билеты разных категорий: взрослый, пенсионер, студент, школьник, дошкольник, иностранец. Если вы относитесь к льготной категории, не упомянутой в тарифах, сообщите об этом при оформлении заказа. При себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность и подтверждающий право на льготы
- Вход в музеи и парк без очередей, билеты включены в стоимость
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
Обратите внимание
- Мы оставляем за собой право вносить изменения в последовательность проведения экскурсии и продолжительность (без уменьшения общего объема и качества услуг)
- В случае опоздания к началу экскурсии деньги за билет не возвращаются.
- Если вы опоздали к месту сбора группы в любом месте экскурсии, вам придётся возвращаться самостоятельно без компенсации недополученной услуги
- Мы не отвечаем за задержки автобуса, связанные с форс-мажорными обстоятельствами, траффиком, городскими мероприятиями
- Мы также не отвечаем за сохранность ваших вещей, оставленных в салоне автобуса
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Гостиный Двор»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 48 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Куль — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 64 туристов
Наше агентство предлагает живой и остроумный взгляд на город. Мы делаем подачу лёгкой и запоминающейся, ценим сервис, заботимся о каждом путешественнике и умеем шутить, чтобы было не стыдно вспомнить дома.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Анастасия
18 ноя 2025
Разочаровал гид Андрей. Довольно поверхностный рассказ об основных достопримечательностях Монрепо, Выборга и Выборгского замка. Хотя уверена, что знания и компетенции гида позволяют рассказать более глубоко, но он как будто или
Ю
Юрий
28 окт 2025
Все было хорошо, в соответствии с указанной программой.
