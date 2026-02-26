Вы откроете для себя Выборг — город, где время замерло, и средневековые легенды оживают на каждом шагу. Погуляете среди мощёных улочек, старинных башен и могучих крепостных стен. Прикоснётесь к истории Выборгского замка и совершите неспешную водную прогулку, любуясь городом с нового ракурса. А затем продегустируете шоколад, глёг и выборгские крендели.

Описание мастер-класса

7:45 — подача автобуса к ст. м. «Площадь Восстания»

8:00 — отправление автобуса от ст. м. «Площадь Восстания»

8:15 — подача автобуса к ст. м. «Черная речка»

8:20 — Отправление автобуса от ст. м. «Черная речка»

9:00 — трассовая экскурсия

Во время пути в Выборг мы познакомим вас с историей города-крепости, основанного шведами в 13 веке как форпост для завоевания славянских земель. Вы узнаете, как Выборг сумел сохранить европейский облик и стал живым мостом между двумя культурами.

10:30 — посещение Выборгского замка

Замок построен по средневековым канонам, когда артиллерия еще не использовалась на поле боя, а военной силой были конные рыцари. В замке есть рыцарский зал и экспозиция, посвящённая Средним векам.

12:00 — водная прогулка вокруг Монрепо

Часовая прогулка на комфортабельном катере по заливу. Вы полюбуетесь панорамами парка «Монрепо» с его уединенными бухтами и гранитными скалами.

13:30 — экскурсия с дегустацией в музее «Шоколадный Выборг»

Вы узнаете, как обычные какао-бобы превращаются в настоящие произведения искусства, и раскроете секреты создания идеального шоколада. А затем продегустируете его.

15:00 — свободное время и обед

16:30 — мастер-класс по изготовлению кренделя

Вы не просто испечёте выборгский крендель, а одновременно совершите путешествие во времена, в которые он появился.

18:00 — интерактивная программа с дегустацией глёга

В сопровождении монаха-францисканца или же самого Бюргера узнаете историю о двух соседних монастырях и услышите о символах Выборга: колдунье Лоухи, коте Тотти, монахах-францисканцах и доминиканцах, их знаменитых промыслах.

Примерите изысканные костюмы горожан, благородных рыцарей и мудрых монахов, чтобы сделать фото в исторических декорациях. Попробуете пряный глёг и получите предсказание от местных духов прошлого о том, кем вы могли быть в средневековом Выборге.

19:30 — отправление в Санкт-Петербург

21:00 — ориентировочное время прибытия ст. м. «Площадь Восстания»

Организационные детали