Прикоснётесь к истории Выборгского замка и совершите неспешную водную прогулку, любуясь городом с нового ракурса. А затем продегустируете шоколад, глёг и выборгские крендели.
Описание мастер-класса
7:45 — подача автобуса к ст. м. «Площадь Восстания»
8:00 — отправление автобуса от ст. м. «Площадь Восстания»
8:15 — подача автобуса к ст. м. «Черная речка»
8:20 — Отправление автобуса от ст. м. «Черная речка»
9:00 — трассовая экскурсия
Во время пути в Выборг мы познакомим вас с историей города-крепости, основанного шведами в 13 веке как форпост для завоевания славянских земель. Вы узнаете, как Выборг сумел сохранить европейский облик и стал живым мостом между двумя культурами.
10:30 — посещение Выборгского замка
Замок построен по средневековым канонам, когда артиллерия еще не использовалась на поле боя, а военной силой были конные рыцари. В замке есть рыцарский зал и экспозиция, посвящённая Средним векам.
12:00 — водная прогулка вокруг Монрепо
Часовая прогулка на комфортабельном катере по заливу. Вы полюбуетесь панорамами парка «Монрепо» с его уединенными бухтами и гранитными скалами.
13:30 — экскурсия с дегустацией в музее «Шоколадный Выборг»
Вы узнаете, как обычные какао-бобы превращаются в настоящие произведения искусства, и раскроете секреты создания идеального шоколада. А затем продегустируете его.
15:00 — свободное время и обед
16:30 — мастер-класс по изготовлению кренделя
Вы не просто испечёте выборгский крендель, а одновременно совершите путешествие во времена, в которые он появился.
18:00 — интерактивная программа с дегустацией глёга
В сопровождении монаха-францисканца или же самого Бюргера узнаете историю о двух соседних монастырях и услышите о символах Выборга: колдунье Лоухи, коте Тотти, монахах-францисканцах и доминиканцах, их знаменитых промыслах.
Примерите изысканные костюмы горожан, благородных рыцарей и мудрых монахов, чтобы сделать фото в исторических декорациях. Попробуете пряный глёг и получите предсказание от местных духов прошлого о том, кем вы могли быть в средневековом Выборге.
19:30 — отправление в Санкт-Петербург
21:00 — ориентировочное время прибытия ст. м. «Площадь Восстания»
Организационные детали
- В стоимость входит: трансфер на комфортабельном автобусе, входные билеты, водная прогулка, дегустации и мастер-класс
- Дополнительно оплачивается обед: средний чек — 800–1000 ₽ за чел.
- Рекомендуем брать с собой в дорогу наличные деньги. На локациях могут отсутствовать терминалы бесконтактной оплаты или интернет
- Обязательно берите с собой документы, подтверждающие льготы
- С вами будет один из гидов нашей команды
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослые
|9060 ₽
|Дети до 7 лет
|8910 ₽
|Пенсионеры
|8960 ₽
|Школьники
|8910 ₽
|Ветераны ВОВ, блокадники, инвалиды
|8960 ₽