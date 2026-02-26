Мои заказы

Яркий день в Выборге: замок, водная прогулка и дегустации

А также мастер-класс по приготовлению кренделя - в поездке из Санкт-Петербурга
Вы откроете для себя Выборг — город, где время замерло, и средневековые легенды оживают на каждом шагу. Погуляете среди мощёных улочек, старинных башен и могучих крепостных стен.

Прикоснётесь к истории Выборгского замка и совершите неспешную водную прогулку, любуясь городом с нового ракурса. А затем продегустируете шоколад, глёг и выборгские крендели.
Яркий день в Выборге: замок, водная прогулка и дегустации
Яркий день в Выборге: замок, водная прогулка и дегустации
Яркий день в Выборге: замок, водная прогулка и дегустации

Описание мастер-класса

7:45 — подача автобуса к ст. м. «Площадь Восстания»
8:00 — отправление автобуса от ст. м. «Площадь Восстания»

8:15 — подача автобуса к ст. м. «Черная речка»
8:20 — Отправление автобуса от ст. м. «Черная речка»

9:00 — трассовая экскурсия

Во время пути в Выборг мы познакомим вас с историей города-крепости, основанного шведами в 13 веке как форпост для завоевания славянских земель. Вы узнаете, как Выборг сумел сохранить европейский облик и стал живым мостом между двумя культурами.

10:30 — посещение Выборгского замка

Замок построен по средневековым канонам, когда артиллерия еще не использовалась на поле боя, а военной силой были конные рыцари. В замке есть рыцарский зал и экспозиция, посвящённая Средним векам.

12:00 — водная прогулка вокруг Монрепо

Часовая прогулка на комфортабельном катере по заливу. Вы полюбуетесь панорамами парка «Монрепо» с его уединенными бухтами и гранитными скалами.

13:30 — экскурсия с дегустацией в музее «Шоколадный Выборг»

Вы узнаете, как обычные какао-бобы превращаются в настоящие произведения искусства, и раскроете секреты создания идеального шоколада. А затем продегустируете его.

15:00 — свободное время и обед

16:30 — мастер-класс по изготовлению кренделя

Вы не просто испечёте выборгский крендель, а одновременно совершите путешествие во времена, в которые он появился.

18:00 — интерактивная программа с дегустацией глёга

В сопровождении монаха-францисканца или же самого Бюргера узнаете историю о двух соседних монастырях и услышите о символах Выборга: колдунье Лоухи, коте Тотти, монахах-францисканцах и доминиканцах, их знаменитых промыслах.

Примерите изысканные костюмы горожан, благородных рыцарей и мудрых монахов, чтобы сделать фото в исторических декорациях. Попробуете пряный глёг и получите предсказание от местных духов прошлого о том, кем вы могли быть в средневековом Выборге.

19:30 — отправление в Санкт-Петербург

21:00 — ориентировочное время прибытия ст. м. «Площадь Восстания»

Организационные детали

  • В стоимость входит: трансфер на комфортабельном автобусе, входные билеты, водная прогулка, дегустации и мастер-класс
  • Дополнительно оплачивается обед: средний чек — 800–1000 ₽ за чел.
  • Рекомендуем брать с собой в дорогу наличные деньги. На локациях могут отсутствовать терминалы бесконтактной оплаты или интернет
  • Обязательно берите с собой документы, подтверждающие льготы
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Стоимость мастер-класса

Тип билетаСтоимость
Взрослые9060 ₽
Дети до 7 лет8910 ₽
Пенсионеры8960 ₽
Школьники8910 ₽
Ветераны ВОВ, блокадники, инвалиды8960 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От СТ.М. "Пл. Восстания" или "Чёрная речка"
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман
Роман — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 1600 туристов
Мы занимаемся организацией экскурсий и туров по Карелии и Северо-Западу России с 2010 года. За это время собрали лучшую команду гидов — профессионалов, влюблённых в своё дело; разработали более 200
читать дальше

экскурсионных программ и стали экспертами в области туризма. Для нас важно, чтобы каждый путешественник нашёл тур по душе и интересам, увидел самые интересные достопримечательности, познакомился с историей, этнической культурой, насладился природным миром, разнообразными экскурсиями, отлично отдохнул и зарядился положительными эмоциями! Мы открываем путешественникам волшебный природный мир республики Карелия, знакомим с богатой историей, этнической культурой и разнообразными достопримечательностями региона. Мы хотим, чтобы каждый гость нашёл тур по душе и интересам, отлично отдохнул, насладился удивительной атмосферой края тысячи озёр, лесов и водопадов и полюбил Карелию так же, как любим её мы!

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие экскурсии на «Яркий день в Выборге: замок, водная прогулка и дегустации»

Альтернативная история Санкт-Петербурга
4 часа
136 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Альтернативная история Санкт-Петербурга
Начало: Трансфер к началу экскурсии из любой точки города
Расписание: Пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс в 10:00
8700 ₽ за всё до 4 чел.
Экскурсия в Соборную мечеть Санкт-Петербурга
Пешая
1 час
-
13%
4 отзыва
Групповая
Экскурсия в Соборную мечеть Санкт-Петербурга
Начало: Кронверкский пр., 7
Расписание: По субботам в 11:30.
1300 ₽1500 ₽ за человека
Самостоятельная квест-прогулка «В самом сердце Санкт-Петербурга»
Пешая
3 часа
5 отзывов
Квест
до 10 чел.
Самостоятельная квест-прогулка «В самом сердце Санкт-Петербурга»
Начало: Дворцовый мост
Расписание: Ежедневно в любое время
1490 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия Санкт-Петербург и Павловск в один день
На машине
На микроавтобусе
7 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальная экскурсия Санкт-Петербург и Павловск в один день
Начало: Ваш отель/удобный Вам адрес в пределах города
21 000 ₽ за всё до 7 чел.
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Санкт-Петербурге