Узнайте, что послужило поводом для расправы над Григорием Распутиным, как он попал во дворец и что привело к его трагической смерти.

Перед входом на экспозицию убийства вы пройдете по покоям молодых князей. В уютных комнатах половины молодых вам предстоит прочувствовать эстетику и быт аристократической молодежи, жившей в начале XX века. Вы посетите жилые комнаты Ирины, супруги Феликса Юсупова, увидите Серебяный будуар и несколько комнат необычного назначения. Далее вы попадете в Музыкальный зал — парадную часть половины молодых, где услышите подробный рассказ о событиях роковой декабрьской ночи 1916 года.

Но самое интересное вас ждет на половине Феликса, в так называемой гарсоньерке, которую молодой Юсупов оборудовал для времяпровождения с друзьями. Именно в этих маленьких комнатках и разыгралась кровавая драма, которая до сих пор вызывает интерес у многочисленных знатоков и любителей истории — убийство Григория Распутина. Воссозданная обстановка той роковой ночи позволит вам стать невидимым участником событий и надолго оставит неизгладимое впечатление.

Отправляйтесь во дворец и узнайте, как это было!

Один клик — и ваш смартфон станет персональным гидом, который знает ответы на десятки вопросов об архитектуре, истории и достопримечательностях.

Приложение приведет вас к месту начала экскурсии и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы не заблудитесь. Приложение покажет место начала экскурсии, начинайте в любое время.