Юсуповский дворец: аудиоэкскурсия с билетом на экспозицию «Убийство Распутина»

Юсуповский дворец

Юсуповский дворец: аудиоэкскурсия с билетом на экспозицию «Убийство Распутина»
Юсуповский дворец: аудиоэкскурсия с билетом на экспозицию «Убийство Распутина»
Юсуповский дворец: аудиоэкскурсия с билетом на экспозицию «Убийство Распутина»
Юсуповский дворец: аудиоэкскурсия с билетом на экспозицию «Убийство Распутина»
Юсуповский дворец: аудиоэкскурсия с билетом на экспозицию «Убийство Распутина»
Юсуповский дворец: аудиоэкскурсия с билетом на экспозицию «Убийство Распутина»
Юсуповский дворец: аудиоэкскурсия с билетом на экспозицию «Убийство Распутина»
Юсуповский дворец: аудиоэкскурсия с билетом на экспозицию «Убийство Распутина»

Что вы увидите 🤩

  • Апартаменты Великой княгини Ирины Романовой
  • Комнату-тайник для хранения фамильных драгоценностей
  • Подлинные места личной гигиены с ватерклозетом
  • Воспроизведение исторической обстановки с восковыми фигурами заговорщиков
  • Место расправы над Григорием Распутиным.
Узнайте, что послужило поводом для расправы над Григорием Распутиным, как он попал во дворец и что привело к его трагической смерти.
Перед входом на экспозицию убийства вы пройдете по покоям молодых князей. В уютных комнатах половины молодых вам предстоит прочувствовать эстетику и быт аристократической молодежи, жившей в начале XX века. Вы посетите жилые комнаты Ирины, супруги Феликса Юсупова, увидите Серебяный будуар и несколько комнат необычного назначения. Далее вы попадете в Музыкальный зал — парадную часть половины молодых, где услышите подробный рассказ о событиях роковой декабрьской ночи 1916 года.
Но самое интересное вас ждет на половине Феликса, в так называемой гарсоньерке, которую молодой Юсупов оборудовал для времяпровождения с друзьями. Именно в этих маленьких комнатках и разыгралась кровавая драма, которая до сих пор вызывает интерес у многочисленных знатоков и любителей истории — убийство Григория Распутина. Воссозданная обстановка той роковой ночи позволит вам стать невидимым участником событий и надолго оставит неизгладимое впечатление.
Отправляйтесь во дворец и узнайте, как это было!
Один клик — и ваш смартфон станет персональным гидом, который знает ответы на десятки вопросов об архитектуре, истории и достопримечательностях.
Приложение приведет вас к месту начала экскурсии и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы не заблудитесь. Приложение покажет место начала экскурсии, начинайте в любое время.

Цены на экскурсию

Для группы 1-5 человек
Убийство Распутина
990 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Билет на экспозицию «Убийство Распутина» и половины молодых князей
  • Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
  • Захватывающие истории от местного жителя
  • <strong>ВНИМАНИЕ:</strong> с 1 ноября для входа в музей вам потребуется защитная маска, удостоверение личности и QR-код прошедшего вакцинацию, переболевшего коронавирусной инфекцией в течение последних шести месяцев или получившего отрицательный результат ПЦР-теста не более 72 часов назад.
Что не входит
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Наушники не включены — необходимо взять свои
Где начинаем и завершаем
Начало: Вход в Юсуповский дворец (ул. Декабристов, 21а)
Завершение: Юсуповский дворец
Важная информация
  • ВНИМАНИЕ! ЭТО НЕ БИЛЕТ В МУЗЕЙ.
  • Данный ваучер не является входным билетом в музей. Входной билет в музей доступен только в приложении WeGoTrip во вкладке «Заказы». Билет распечатывать не нужно. Нажмите на кнопку «Показать PDF билет» в приложении, приложите экран со штрих-кодом к турникету на входе или покажите сотруднику музея.
  • КАК УСТАНОВИТЬ АУДИОГИД
  • 1. В течение пары часов после оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии и билетам.
  • 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  • 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» будут доступны аудиогид и входной билет в музей.
  • 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиогид на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  • 5. Входной билет в музей доступен во вкладке «Заказы». Билет распечатывать не нужно. Нажмите на кнопку «Показать PDF билет» в приложении, приложите экран со штрих-кодом к турникету на входе или покажите сотруднику музея.
  • 6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
  • ВАЖНО! Входные билеты в музей продаются на выбранное вами время. Просим прийти к месту начала экскурсии за 15 минут до времени входа в музей.
  • Мы работаем ежедневно с 9:00 до 21:00. (Если заказали позже, не переживайте, вы получите СМС утром). Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95.
  • ❓ Что делать, если я не получил SMS с экскурсией в течение 24 часов или что-то пошло не так?
  • ️ Звоните или пишите в WhatsApp на ‭+7 (812) 602 74-95.
  • ❓ Где найти билет и аудиогид?
  • ️ Входной билет в музей и аудиогид доступны только в приложении WeGoTrip во вкладке «Заказы». Билет распечатывать не нужно. Нажмите на кнопку «Показать PDF билет» в приложении, приложите экран со штрих-кодом к турникету на входе или покажите сотруднику музея. Аудиогид включится автоматически, как только вы придете на стартовую точку.
  • ❓ Я скачал приложение, но экскурсия не показывается. Что делать?
  • ️ 1. Откройте письмо от Sputnik8, которое вы получили при покупке тура, 6-значный номер заказа в письме, добавьте перед кодом буквы "SP" — это ваш код для экскурсии в приложении WeGoTrip. Для заказа 123456, код будет "SP123456".
  • 2. Введите этот код в разделе «Мои экскурсии».
  • 3. Скачивайте экскурсию и отправляйтесь в путешествие, как будете готовы.
  • ❓ Как моя семья или друзья откроют экскурсию?
  • ️ Просто отправьте СМС со ссылкой людям, которые идут с вами на экскурсию, они тоже смогут скачать экскурсию.
Когда и сколько длится?
Когда: Юсуповский дворец работает ежедневно с 10:00 до 19:30
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Юсуповский дворец работает ежедневно с 10:00 до 19:30

WeGoTrip
WeGoTrip
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