Забытые усадьбы Нового Петергофа в мини-группе

Полюбоваться старинными домами и познакомиться с «нефонтанным» Петергофом на авторской экскурсии
Петергоф — это не только царские фонтаны, дворцы и парки. Николай I, предпочитавший его всем другим пригородам, проявил заботу и о самой слободе. При нём город начинают украшать прекрасными каменными зданиями. Также появляются усадьбы частных владельцев. Я покажу вам самые красивые из них и поделюсь связанными с ними историями.
Забытые усадьбы Нового Петергофа в мини-группе
Забытые усадьбы Нового Петергофа в мини-группе
Забытые усадьбы Нового Петергофа в мини-группе
Ближайшие даты:
Время начала: 11:15, 14:15

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы увидите:

  • Главный городской собор Петра и Павла
  • Ольгин пруд со старинными павильонами
  • Усадьбу первого историка Петергофа — генерала Гейрота
  • Два деревянных дома с резьбой статского советника Ивана Хрущева
  • Усадьбу майора Трувеллера, создавшего план Петергофа
  • Дом основателя литературного кружка «Зелёная лампа» Николая Всеволожского
  • «Средний Петергоф» с типовой застройкой конца 19 века
  • Военный городок лейб-гвардии Конно-Гренадерского полка

Вы узнаете:

  • Что происходило с собором Петра и Павла после революции и во время войны
  • Почему Царицын и Ольгин острова называют «Петергофской Италией»
  • Как большие амбиции супруги привели к отставке генерала Гейрота
  • Кто из известных людей останавливался в гостинице «Самсон»
  • Почему кадеты обожали бабушку Лермонтова

Организационные детали

Все объекты мы осматриваем снаружи.

в субботу в 11:15, в воскресенье в 14:15

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У собора Петра и Павла
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 11:15, в воскресенье в 14:15
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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