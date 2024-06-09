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Петергоф — это не только царские фонтаны, дворцы и парки. Николай I, предпочитавший его всем другим пригородам, проявил заботу и о самой слободе. При нём город начинают украшать прекрасными каменными зданиями. Также появляются усадьбы частных владельцев. Я покажу вам самые красивые из них и поделюсь связанными с ними историями.