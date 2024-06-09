Петергоф — это не только царские фонтаны, дворцы и парки. Николай I, предпочитавший его всем другим пригородам, проявил заботу и о самой слободе. При нём город начинают украшать прекрасными каменными зданиями. Также появляются усадьбы частных владельцев. Я покажу вам самые красивые из них и поделюсь связанными с ними историями.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:15, 14:15
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы увидите:
- Главный городской собор Петра и Павла
- Ольгин пруд со старинными павильонами
- Усадьбу первого историка Петергофа — генерала Гейрота
- Два деревянных дома с резьбой статского советника Ивана Хрущева
- Усадьбу майора Трувеллера, создавшего план Петергофа
- Дом основателя литературного кружка «Зелёная лампа» Николая Всеволожского
- «Средний Петергоф» с типовой застройкой конца 19 века
- Военный городок лейб-гвардии Конно-Гренадерского полка
Вы узнаете:
- Что происходило с собором Петра и Павла после революции и во время войны
- Почему Царицын и Ольгин острова называют «Петергофской Италией»
- Как большие амбиции супруги привели к отставке генерала Гейрота
- Кто из известных людей останавливался в гостинице «Самсон»
- Почему кадеты обожали бабушку Лермонтова
Организационные детали
Все объекты мы осматриваем снаружи.
в субботу в 11:15, в воскресенье в 14:15
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У собора Петра и Павла
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 11:15, в воскресенье в 14:15
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Русланд — ваш гид в Санкт-Петербурге
Я родился в Петербурге. Опыт проведения экскурсий — больше 15 лет. Провожу как индивидуальные, так и групповые экскурсии по Петергофу, Ораниенбауму, Сергиевке, Знаменке, Ропше, Стрельне, Кронштадте. Экскурсии — авторские, с малоизвестными деталями.Задать вопрос
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