Загадки Павловского парка: аудиоквест с билетами в парк

Вы прогуляетесь по всему парку и осмотрите все самое интересное на вашем пути, восхититесь...

Вы прогуляетесь по всему парку и осмотрите все самое интересное на вашем пути, восхититесь романтическими пейзажами, полюбуетесь парковыми павильонами и скульптурой.

Вы увидите прекрасный Музыкальный павильон и узнаете, как мост Кентавров получил свое название.

Послушаете и о личной жизни императриц.

На экскурсии вы узнаете множество других интересных и забавных фактов, а в конце — пройдете к настоящей жемчужине парка и завершите прогулку у Павловского дворца.
Загадки Павловского парка: аудиоквест с билетами в парк
Загадки Павловского парка: аудиоквест с билетами в парк
Загадки Павловского парка: аудиоквест с билетами в парк
Загадки Павловского парка: аудиоквест с билетами в парк
Загадки Павловского парка: аудиоквест с билетами в парк
Загадки Павловского парка: аудиоквест с билетами в парк
Загадки Павловского парка: аудиоквест с билетами в парк

Что вы увидите 🤩

  • Прекрасный Музыкальный павильон
  • Колоннада Аполлона, которая выглядит как настоящая античная постройка
  • Недавно отреставрированный Мост кентавров
  • Прекрасный пейзаже с Храмом Дружбы в качестве доминанты
  • Прогулка вдоль реки Славянки до Пиль-башни
  • Розовый павильон и павильон Росси
  • Жемчужина парка — Павловский дворец
Что вас ждет
Эта квест-экскурсия проведет вас по одному из самых прекрасных парков пригородов Санкт-Петербурга — Павловскому парку.
Вы прогуляетесь по всему парку и осмотрите все самое интересное на вашем пути, восхититесь романтическими пейзажами, полюбуетесь парковыми павильонами и скульптурой. Вы увидите прекрасный Музыкальный павильон и узнаете, как мост Кентавров получил свое название. Послушаете и о личной жизни императриц, например, узнаете, почему Мария Федоровна доила коров, и с кем так хотела дружить жена Павла I, что даже построила специальный Храм Дружбы.
На прогулке вам встретятся невероятные Розовый павильон и павильон России. Вы полюбуетесь Колоннадой Аполлона, которая выглядит, как настоящая античная постройка и пройдете вдоль реки Славянки до Пиль-башни.
На экскурсии вы узнаете множество других интересных и забавных фактов, а в конце — пройдете к настоящей жемчужине парка и завершите прогулку у Павловского дворца.
Входные билеты в парк уже включены в стоимость, поэтому вы сможете насладиться прогулкой, не отвлекаясь на организационные моменты.

Цены на экскурсию

Для группы 1-5 человек
Аудиоэкскурсия + билет
650 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Входной билет в Павловский парк
  • Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
  • Захватывающие истории от местного жителя
Что не входит
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Наушники не включены — необходимо взять свои
Где начинаем и завершаем
Начало: Центральный вход в Павловский парк
Завершение: Павловский дворец
Важная информация
  • Инструкция по установке аудиогида
  • 1. В течение часа после оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии.
  • 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  • 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступен аудиогид.
  • 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  • 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
  • Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95.
Когда и сколько длится?
Когда: Вы можете выбрать любое удобное время
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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