Что вас ждет

Эта квест-экскурсия проведет вас по одному из самых прекрасных парков пригородов Санкт-Петербурга — Павловскому парку.

Вы прогуляетесь по всему парку и осмотрите все самое интересное на вашем пути, восхититесь романтическими пейзажами, полюбуетесь парковыми павильонами и скульптурой. Вы увидите прекрасный Музыкальный павильон и узнаете, как мост Кентавров получил свое название. Послушаете и о личной жизни императриц, например, узнаете, почему Мария Федоровна доила коров, и с кем так хотела дружить жена Павла I, что даже построила специальный Храм Дружбы.

На прогулке вам встретятся невероятные Розовый павильон и павильон России. Вы полюбуетесь Колоннадой Аполлона, которая выглядит, как настоящая античная постройка и пройдете вдоль реки Славянки до Пиль-башни.

На экскурсии вы узнаете множество других интересных и забавных фактов, а в конце — пройдете к настоящей жемчужине парка и завершите прогулку у Павловского дворца.

Входные билеты в парк уже включены в стоимость, поэтому вы сможете насладиться прогулкой, не отвлекаясь на организационные моменты.