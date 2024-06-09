Ксения — ваш гид в Санкт-Петербурге

Добрый день, уважаемые гости города на Неве! Меня зовут Ксения, я профессиональный историк искусства и филолог с 15-летним опытом работы в туризме. Еще в сочинении 5-го класса написала, что стану гидом. С удовольствием покажу вам родной город. Проведу парадными проспектами и дворами-колодцами, расскажу об истории имперской столицы и советского Ленинграда.