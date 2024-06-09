Приглашаю на комфортную автомобильную экскурсию по Петербургу с остановками в самых значимых и красивых местах.
Мы проедем по важнейшим улицам города, вспоминая не теряющую значимости фразу Гоголя «О, не верьте этому Невскому проспекту».
Прогуляемся по Стрелке Васильевского острова, загадаем желание у Чижика-Пыжика, полюбуемся великолепной Невой и многое другое.
Мы проедем по важнейшим улицам города, вспоминая не теряющую значимости фразу Гоголя «О, не верьте этому Невскому проспекту».
Прогуляемся по Стрелке Васильевского острова, загадаем желание у Чижика-Пыжика, полюбуемся великолепной Невой и многое другое.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы увидите:
- Невский проспект.
- Исаакиевский и Казанский соборы.
- Дворцовую площадь.
- Стрелку Васильевского острова.
- Петропавловскую крепость.
- Сфинксов и Чижика-Пыжика.
- Инженерный замок.
Вы узнаете:
- Почему великолепные мосты не сразу возводились над Невой.
- Как вокруг Адмиралтейства запретили жилую застройку.
- Почему многие реки и каналы осушались или уходили под землю.
- Как возводились набережные и почему они только выглядели каменными.
- Что означает регулярная застройка города.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на Mercedes-Benz Sprinter.
- Все достопримечательности мы осматриваем снаружи.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения — ваш гид в Санкт-Петербурге
Добрый день, уважаемые гости города на Неве! Меня зовут Ксения, я профессиональный историк искусства и филолог с 15-летним опытом работы в туризме. Еще в сочинении 5-го класса написала, что стану гидом. С удовольствием покажу вам родной город. Проведу парадными проспектами и дворами-колодцами, расскажу об истории имперской столицы и советского Ленинграда.Задать вопрос
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