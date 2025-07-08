Пушкин: интересная авто-экскурсия По дороге в город Пушкин гид расскажет вам о трагической судьбе государственных музеев-заповедников в годы войны — о подвиге хранителей, об уничтожении культурных ценностей, о восстановлении дворцов из пепла. А по приезде в Екатерининском дворце вы сможете почувствовать себя царскими особами — пройдете парадной анфиладой, увидите «золотую бесконечность», Янтарную комнату и парадные интерьеры, где давали обеды, балы и принимали гостей члены династии Романовых. В невероятный Петергоф По пути в Петергоф вас ожидает рассказ о французских королях и Петре I, о Ропше и Стрельне. А заодно вы узнаете, как преображалось побережье Финского залива в 18 веке. В Нижнем парке вы насладитесь его красотой и великолепной планировкой — струями воды и золотом скульптур, фонтанами-аллегориями и фонтанами-шутихами. И сами, возможно, испытаете на себе чувство юмора Петра Великого. Важная информация:

Билеты по маршруту оплачиваются отдельно (в том числе и для гида), их необходимо приобрести заранее.