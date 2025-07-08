Приглашаю вас на увлекательную экскурсию, на которой вы узнаете о том, как создавались две главных загородных резиденции, в чем состоит особая примечательность Янтарной комнаты и почему даже французы приезжают полюбоваться на фонтаны Нижнего парка, которые затмили Версаль.
Описание экскурсии
Пушкин: интересная авто-экскурсия По дороге в город Пушкин гид расскажет вам о трагической судьбе государственных музеев-заповедников в годы войны — о подвиге хранителей, об уничтожении культурных ценностей, о восстановлении дворцов из пепла. А по приезде в Екатерининском дворце вы сможете почувствовать себя царскими особами — пройдете парадной анфиладой, увидите «золотую бесконечность», Янтарную комнату и парадные интерьеры, где давали обеды, балы и принимали гостей члены династии Романовых. В невероятный Петергоф По пути в Петергоф вас ожидает рассказ о французских королях и Петре I, о Ропше и Стрельне. А заодно вы узнаете, как преображалось побережье Финского залива в 18 веке. В Нижнем парке вы насладитесь его красотой и великолепной планировкой — струями воды и золотом скульптур, фонтанами-аллегориями и фонтанами-шутихами. И сами, возможно, испытаете на себе чувство юмора Петра Великого. Важная информация:
Билеты по маршруту оплачиваются отдельно (в том числе и для гида), их необходимо приобрести заранее.
Ежедневно с 9:00 до 13:00
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Город Пушкин
- Екатерининский дворец
- Янтарная комната
- Петергоф
Что включено
- Транспорт
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Вход в Нижний парк (и для гида): будни - 750 ₽ за взрослого, 550 ₽ за учащихся из РФ и РБ от 14 до 18 лет, дети 7 - 14 лет - 100 руб, дети младше 7 - бесплатно/nВыходные - 900 ₽ за взрослого, 550 ₽ за учащихся из РФ и РБ от 14 до 18 лет, дети 7 - 14 лет - 100 руб, дети младше 7 - бесплатно
- Вход в Екатерининский дворец и парк (и для гида): взрослые - 1500 ₽, учащиеся и пенсионеры - 600 ₽, дети до 14 лет - бесплатно
- Возможно продление экскурсии - 2500 ₽ за час
Где начинаем и завершаем?
Начало: Гид будет ожидать в обговоренном месте
Завершение: Гид вернет вас в указанное место
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 9:00 до 13:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Билеты по маршруту оплачиваются отдельно (в том числе и для гида)
- Их необходимо приобрести заранее
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
8 июл 2025
Мы в восторге, Елизавета - прекрасно владеет материалом. С ней было очень комфортно. Водитель замечательный, удобный автомобиль. Мы отлично, с огромной пользой провели время. Рекомендую Елизавету для любых поездок и экскурсий.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
Групповая
Из Санкт-Петербурга в Петергоф и Кронштадт: 2 города за 1 день
Однодневный автобусный тур к двум символам петровской эпохи - царской резиденции и городу-крепости
Начало: На Площади Островского
Завтра в 09:00
15 ноя в 09:00
2500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Золотая классика: Янтарная комната и фонтаны Петергофа
Посетить главные достопримечательности пригородов Петербурга за один день
Начало: По указанию путешественника
Завтра в 09:00
13 ноя в 09:00
19 900 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 20 чел.
Золотой треугольник Петербурга: идеальное знакомство с городом
Групповая прогулка по главным достопримечательностям города на Неве
Начало: Возле метро «Адмиралтейская»
15 ноя в 11:00
17 ноя в 11:00
от 6700 ₽ за всё до 20 чел.