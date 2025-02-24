1 день

Автобусная обзорная экскурсия по Петербургу с экскурсией по крейсеру "Аврора" и иммерсивной выставки "Пропавшие в кинохронике" (аудиогид)

Самостоятельный заезд.

Гарантированное размещение в гостинице после 15:00.

До 15:00 вещи можно оставить в камере хранения отеля.

Автобусная обзорная экскурсия по Петербургу с экскурсией по крейсеру «Аврора» и иммерсивной выставки «Пропавшие в кинохронике» (аудиогид).

Встреча с гидом у ст. метро «Гостиный двор». Отправление на экскурсию в 15:00.

Невероятные архитектурные ансамбли Северной столицы, скульптурные композиции, панорамы и очарование набережных подарят Вам полное погружение в историю и атмосферу Петербурга, признанного одним из самых красивых городов Европы!

Вы увидите всё самое значимое и прекрасное, что делает Петербург неповторимым: парадный Невский проспект, величественный Исаакиевский и грандиозный Казанский соборы, роскошный Зимний дворец, главную площадь города – Дворцовую, легендарный «Медный всадник», уникальный Спас-на-Крови, стремительную Стрелку Васильевского острова и неприступную Петропавловскую крепость.

В завершении автобусной экскурсии мы посетим с экскурсией крейсер «Аврора» – самый известный в стране корабль-музей, который прошел через трагедию Цусимы, первую Мировую войну, а во время Отечественной войны моряки Авроры защищали Ленинград.

Пропавшие в кинохронике – это захватывающая иммерсивная инсталляция, состоящая из 15 различных эпизодов, и разместившаяся в одном из самых больших павильонов «Ленфильма». У Вас есть уникальная возможность узнать о событиях Великой Отечественной войны от лица фотокорреспондентов, кинооператоров, актеров и сотрудников киностудий.

Слушая аудиогид и рассматривая уникальные экспонаты, Вы пройдете через трудный, полный драматизма путь от Ленинграда и Сталинграда через Кавказ и Мурманск, до самого Берлина. Вы увидите подлинные фотоснимки, артефакты и документы, которые расскажут о жизни людей на фронте и в тылу.

Этот проект перенесет Вас в вихрь исторических событий, запечатленных на километрах кинопленки, позволит Вам не только услышать и увидеть, но и почувствовать атмосферу тех времен.

Продолжительность автобусной экскурсии с экскурсией по крейсеру «Аврора» 3 часа.

Транспорт предоставляется на автобусную экскурсию.