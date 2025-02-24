На День Победы в Петербург

Отметьте День Победы в Петербурге! Вас ждет путешествие в город героев с посещением культурных достопримечательностей и участие в увлекательных экскурсиях.

Вы посетите уникальный иммерсивный проект «Пропавшие в кинохронике», город Шлиссельбург с экскурсией по музею «Кобона: Дорога жизни», Кронштадт и в полной мере насладитесь атмосферой города на Неве.
4.67
3 отзыва
На День Победы в Петербург
На День Победы в Петербург
На День Победы в Петербург
Ближайшие даты:
8
мая
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Автобусная обзорная экскурсия по Петербургу с экскурсией по крейсеру "Аврора" и иммерсивной выставки "Пропавшие в кинохронике" (аудиогид)

Самостоятельный заезд.

Гарантированное размещение в гостинице после 15:00.

До 15:00 вещи можно оставить в камере хранения отеля.

Автобусная обзорная экскурсия по Петербургу с экскурсией по крейсеру «Аврора» и иммерсивной выставки «Пропавшие в кинохронике» (аудиогид).

Встреча с гидом у ст. метро «Гостиный двор». Отправление на экскурсию в 15:00.

Невероятные архитектурные ансамбли Северной столицы, скульптурные композиции, панорамы и очарование набережных подарят Вам полное погружение в историю и атмосферу Петербурга, признанного одним из самых красивых городов Европы!

Вы увидите всё самое значимое и прекрасное, что делает Петербург неповторимым: парадный Невский проспект, величественный Исаакиевский и грандиозный Казанский соборы, роскошный Зимний дворец, главную площадь города – Дворцовую, легендарный «Медный всадник», уникальный Спас-на-Крови, стремительную Стрелку Васильевского острова и неприступную Петропавловскую крепость.

В завершении автобусной экскурсии мы посетим с экскурсией крейсер «Аврора» – самый известный в стране корабль-музей, который прошел через трагедию Цусимы, первую Мировую войну, а во время Отечественной войны моряки Авроры защищали Ленинград.

Пропавшие в кинохронике – это захватывающая иммерсивная инсталляция, состоящая из 15 различных эпизодов, и разместившаяся в одном из самых больших павильонов «Ленфильма». У Вас есть уникальная возможность узнать о событиях Великой Отечественной войны от лица фотокорреспондентов, кинооператоров, актеров и сотрудников киностудий.

Слушая аудиогид и рассматривая уникальные экспонаты, Вы пройдете через трудный, полный драматизма путь от Ленинграда и Сталинграда через Кавказ и Мурманск, до самого Берлина. Вы увидите подлинные фотоснимки, артефакты и документы, которые расскажут о жизни людей на фронте и в тылу.

Этот проект перенесет Вас в вихрь исторических событий, запечатленных на километрах кинопленки, позволит Вам не только услышать и увидеть, но и почувствовать атмосферу тех времен.

Продолжительность автобусной экскурсии с экскурсией по крейсеру «Аврора» 3 часа.

Транспорт предоставляется на автобусную экскурсию.

Автобусная обзорная экскурсия по Петербургу с экскурсией по крейсеру "Аврора" и иммерсивной выставки "Пропавшие в кинохронике" (аудиогид)Автобусная обзорная экскурсия по Петербургу с экскурсией по крейсеру "Аврора" и иммерсивной выставки "Пропавшие в кинохронике" (аудиогид)Автобусная обзорная экскурсия по Петербургу с экскурсией по крейсеру "Аврора" и иммерсивной выставки "Пропавшие в кинохронике" (аудиогид)Автобусная обзорная экскурсия по Петербургу с экскурсией по крейсеру "Аврора" и иммерсивной выставки "Пропавшие в кинохронике" (аудиогид)
2 день

Свободный день

Завтрак в ресторане гостиницы.

Свободный день без экскурсионного обслуживания.

Проведите этот день с городом-героем: посмотрите утром парад, поучаствуйте в прохождении «Бессмертного полка» (в этом году планируется возвращение акции на улицы города), а вечером насладитесь салютом.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
3 день

Автобусная тематическая экскурсия «Героическая оборона Ленинграда»

Завтрак в гостинице.

Автобусная тематическая экскурсия «Героическая оборона Ленинграда» с посещением «Невского пятачка», Шлиссельбурга и экскурсией по музею «Кобона: Дорога жизни».

Встреча с гидом у ст. метро «Звенигородская». Отправление на экскурсию в 08:30.

Подвигу воинов Ленинградского фронта, армии народного ополчения, моряков Балтийского флота и жителей города-фронта Ленинграда посвящается эта автобусная экскурсия.

Мы побываем на легендарном «Невском пятачке» – месте, где в годы Великой Отечественной войны шли ожесточенные бои за небольшой плацдарм на берегу Невы, сделаем остановку в городе Шлиссельбург напротив овеянной преданиями крепости Орешек, посетим с экскурсией музей в деревне Кобона, откуда начиналась Дорога жизни, которая имела исключительно важное значение для Ленинграда, проходившая зимой по льду, а летом – по воде Ладожского озера.

Это был единственный путь, который связывал осажденный город с большой землей.

Обед в кафе города Шлиссельбурга входит в стоимость.

Продолжительность экскурсии 9,5 часов.

Транспорт предоставляется на тематическую экскурсию.

Автобусная тематическая экскурсия «Героическая оборона Ленинграда»Автобусная тематическая экскурсия «Героическая оборона Ленинграда»Автобусная тематическая экскурсия «Героическая оборона Ленинграда»Автобусная тематическая экскурсия «Героическая оборона Ленинграда»
4 день

Кронштадт. Завершение программы

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров до 12:00.

Загородная автобусная экскурсия в Кронштадт с посещением музея Военно-Морской Славы.

Встреча с гидом у ст. метро «Гостиный двор». Отправление на экскурсию в 11:45.

Приглашаем Вас в истинно морское приключение! Вы увидите уникальное сооружение – дамбу, которая не только соединяет остров Котлин с материком, но и связывает историю и современность.

На нашем маршруте Вас ждут невероятные открытия: грандиозные гидротехнические сооружения, такие как док Петра I – символ инженерной мысли, не имеющий аналогов в мире, Кронштадтский футшток – точка отсчета всех высот и глубин на территории России, Якорная площадь и грандиозный Морской собор.

И это только начало Вашего большего приключения. Увлекательный новый городской кластер, «Остров фортов» подарит удивительную возможность окунуться в настоящую морскую сказку, узнать о флотских традициях и подвигах отважных моряков, которые защищали наши воды.

А в Музее Военно-Морской Славы – современном музейном комплексе, взрослые и дети не просто посмотрят на экспонаты, а активно примут участие в приключениях! У Вас будет возможность не только потрогать многие экспонаты руками, но и пробовать их в действии. Передайте сообщение с помощью морзянки, загляните внутрь легендарных кораблей XVIII века, посидите в настоящей офицерской кают-компании и откройте для себя удивительные секреты, узнав, что такое «бить склянки». В завершение Вас ждет захватывающее виртуальное путешествие на ледоколе среди ледяных просторов!

Продолжительность экскурсии 6,5-7 часов.

Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.

Кронштадт. Завершение программыКронштадт. Завершение программыКронштадт. Завершение программыКронштадт. Завершение программыКронштадт. Завершение программыКронштадт. Завершение программы

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

РазмещениеНа 1 чел. в 2-мест. номереДоп. место1-мест. номерСкидка на реб. до 14 летДоп. сутки, цена за номер
1-мест. 2-мест. 2-мест. + доп. место
Кирочная Туркласс, удобства на блок, завтрак накрытие193851938527485550540054008100
Трио 2*, Стандарт, завтрак Ланчбокс21600-3018555062656805-
Астер, Комната Эконом, завтрак континентальный232151721534085550753878309045
Астер, Комната Стандарт, завтрак континентальный234051727034530550768579509165
Астер, Улучшенная Комната, завтрак континентальный2553517900394655509295930010515
Москва 4* Стандарт, завтрак шведский стол2321520815337455507425783010665
Россия 3*, Бизнес с конд., завтрак шведский стол208101680528303550565063057655
Невский берег, Стандарт, завтрак "Шведский стол"24065-3400055074958370-
Невский берег, Комфорт, завтрак "Шведский стол"283202352042295550101951107014445
Санкт-Петербург 4* Стандарт вид во двор, завтрак шведский стол2577021210399455509450945012150
Санкт-Петербург 4* Стандарт вид на Неву, завтрак шведский стол30025225253569555079651215014850
Театральная площадь 4* Стандарт мансардный, завтрак шведский стол27895206954004655094501080012960
Театральная площадь 4* Премиум, завтрак шведский стол317252182547520550118801323015390
Экспресс Садовая 4* Стандарт мансардный, завтрак шведский стол27045219453838555089101026013095
Экспресс Садовая 4* Премиум, завтрак шведский стол306652301545445550112051255515390
DOMINA Пулково 4* Апартаменты Стандарт, Завтрак шведский стол2406519265333805507290837010395
Достоевский 4* Стандарт, завтрак шведский стол28535-39265550918011205-
Достоевский 4* Супериор, завтрак шведский стол308752877543835550106651269018090
Станция L1 3* Мансарда/Атриум, шведский стол2417020795360205508170843511140
Станция L1 3* Стандарт, шведский стол2470520955370555508505877511475

ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА БЕЗ ПРОЖИВАНИЯ И ПИТАНИЯ

Стоимость на 1 человекаСкидка на ребенка до 14 лет
10347550

Варианты проживания

Кирочная

3 ночи

Гостиница "Кирочная" находится в Центральном районе Санкт-Петербурга, в 15 минутах ходьбы от станции метро "Чернышевская". Поблизости расположены такие достопримечательности, как Таврический сад, Смольный институт, музей А. В. Суворова. Это комфортное и спокойное место с номерами вместимостью до 4 человек, интерьер которых выполнен в классическом английском стиле. Идеальный вариант для тех, кто хотел бы жить в центре и не переплачивать за дополнительные услуги.

Номерной фонд - 24 номера разной вместимости: 13 двухместных, 8 трехместных, 3 четырехместных. Все они оборудованы крепкими односпальными кроватями с массивными изголовьями. В меблировку входят также прикроватные тумбочки, столы, стулья, шкаф для одежды. Гостям предоставляют чашки, блюдца, полотенца, бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Ванные комнаты расположены на этаже, 1 на 2-3 номера. В них установлены душевые кабины, санузлы, раковины. Некоторые номера оснащены собственными удобствами.

Стойка регистрации работает круглосуточно. Администратор поможет вам вызвать такси, сохранит вещи в багажной комнате. Около стойки регистрации работает бесплатный интернет по Wi-Fi, установлен мягкий кожаный диван.

При отеле есть небольшое кафе, где осуществляется организованное питание туристических групп.

На каждом этаже установлен кулер с горячей и холодной водой.

При необходимости можно воспользоваться гладильными принадлежностями.

Курение и размещение с домашними животными на территории отеля запрещены.

КирочнаяКирочнаяКирочнаяКирочнаяКирочная

«Москва» 4

3 ночи

4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского». К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.

Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.

На 8 этаже отеля находится Биф-бар «Восемь», откуда открывается великолепный вид на исторический центр Санкт-Петербурга. Здесь подают традиционные блюда русской и интернациональной кухни.

Прогулка от отеля «Москва» до реки Невы занимает 2 минуты. За 15 минут можно доехать на метро до основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга, в том числе до Государственного музея Эрмитаж, Дворцовой набережной и здания Адмиралтейства.

«Москва» 4«Москва» 4«Москва» 4«Москва» 4«Москва» 4«Москва» 4

«Санкт-Петербург» 4

3 ночи

К услугам гостей этого отеля просторные номера с прекрасным видом на Санкт-Петербург и Неву. Отель расположен в центре города, на Пироговской набережной.

В числе удобств современных номеров отеля «Санкт-Петербург» — кабельное телевидение, письменный стол и гостиная зона. Во многих номерах имеются большие окна с панорамным видом на реку. Доставка еды и напитков в номер осуществляется круглосуточно.

В ресторане «Беринг» подают блюда русской, паназиатской и европейской кухни. По утрам сервируют разнообразный завтрак «шведский стол». В ресторане La Vue на крыше с панорамным видом на Неву открыто 5 обеденных залов и предлагается дегустация вин.

Стойка регистрации отеля «Санкт-Петербург» работает круглосуточно. На всей территории предоставляется бесплатный Wi-Fi. Помимо этого, гости отеля «Санкт-Петербург» могут посетить сувенирный магазин и воспользоваться конференц-залами.

Отель «Санкт-Петербург» находится менее чем в 3 км от Эрмитажа. Расстояние до Финляндского железнодорожного вокзала составляет менее 1 км.

«Санкт-Петербург» 4«Санкт-Петербург» 4«Санкт-Петербург» 4«Санкт-Петербург» 4

«Достоевский» 4

3 ночи

Отель «Достоевский» удобно расположен рядом со станцией метро, в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и менее чем в 10 минутах ходьбы от Александринского театра. Расстояние до Исаакиевского собора составляет 3 км.

Размещение предлагается в номерах с мини-баром и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы. В ванных комнатах предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Гости могут заняться спортом в тренажерном зале и посетить сауну.

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Театральная площадь 4

3 ночи

«Theatre Square Hotel» располагается в «Никольских рядах» Санкт-Петербурга. К услугам гостей бесплатный доступ в интернет, камера хранения багажа. Заселиться можно в любое время, поскольку стойка регистрации работает круглосуточно.

Номера имеются стандартные и семейные. Заселиться можно как одному, так и семьей до шести человек. Номерной фонд оборудован двуспальными, односпальными и двухъярусными кроватями. В каждой комнате своя ванная с душем и туалетом.

За дополнительную стоимость вы можете приобрести завтрак, обед и ужин.

Отдыхающие могут послушать живые джазовые концерты, а зимой - покататься на коньках и венецианской карусели, поиграть в айс мини-гольф и керлинг. В пешей доступности есть несколько интересных достопримечательностей. Примерно в 15 минутах ходьбы расположено метро, откуда вы сможете добраться в любую точку города. Через дорогу от отеля протекает Крюков канал. Расстояние до аэропорта Пулково - 12,9 км, до Балтийского вокзала - 1,5 км.

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Экспресс Садовая 4

3 ночи

«Express Sadovaya Hotel» располагается в Адмиралтейском районе на берегу канала Грибоедов, в здании «Никольских рядов». К услугам гостей предоставляется доступ в Интернет, а так же место на автомобильной парковке.

Номера представлены категориями «Стандарт» и «Улучшенный», где может проживать до трёх человек. В собственных ванных комнатах имеется набор полотенец на каждого отдыхающего. В номерах категорически запрещено курение.

За дополнительную стоимость можно приобрести завтрак. На обед и ужин предоставляются блюда разнообразной кухни. Поблизости с отелем есть несколько заведений питания.

Зимой во дворе гостей ожидают каток, венецианская карусель, айс мини-гольф и керлинг, а также можно будет насладиться джазовыми концертами. В 20 минутах ходьбы есть несколько станций метро: «Садовая», «Спасская», «Сенная площадь», «Балтийская» и «Пушкинская». Расстояние до аэропорта Пулково - 12,8 км, до Балтийского вокзала - 1,5 км.

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Домина Пулково 4

3 ночи

Гостиница «Domina Отель и Апартаменты» находится в Санкт-Петербурге, в пешей доступности от Пулковского парка.

Для проживания подготовлены стильные номера, в которых есть все необходимое для того, чтобы отдых оставил только приятные впечатления. Гости смогут отдохнуть на комфортабельных спальных местах, воспользоваться феном и средствами личной гигиены в ванной комнате, посмотреть телевизор или рассказать о своем путешествии в социальных сетях, подключившись к Wi-Fi.

Для того, чтобы в любой момент можно было насладиться вкусной едой, установлена кухонная зона с современными электроприборами и набором посуды.

Можно прогуляться по саду Дубовая Роща, восхититься величием белокаменных стен Никольской церкви, посетить музей Гранд Макет. А общественный транспорт довезет до самого центра города, где расположены наиболее известные достопримечательности: Эрмитаж, Казанский федеральный собор и др. Расстояние до Балтийского железнодорожного вокзала – 8,5 км, до аэропорта Пулково – 4,9 км.

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Трио 2

3 ночи

Отель «Трио» располагается в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, рядом со станцией метро «Звенигородская».

Каждый номер сделан с заботой о гостях. Все обустроено так, чтобы отдыхающие чувствовали себя комфортно и уютно. В номерах есть удобная мебель, телевизор, мини-холодильник, своя ванная комната, фен. Также проводится уборка в комнатах по запросу, а за дополнительную стоимость можно воспользоваться прачечной на территории.

В некоторых номерах имеется небольшой кухонный уголок со всем необходимым для приготовления еды: микроволновая печь, электрочайник, кухонные принадлежности и посуда. Также отдыхающим предоставляется возможность заказать завтрак в ланч-боксах. Рядом с отелем можно найти множество кафе и ресторанов и насладиться едой там.

Недалеко от отеля находится множество интересных мест. В окрестностях открыты музеи Фаберже, Анны Ахматовой, Эрмитаж, Зимний дворец, Летний сад. Для автоводителей около отеля есть платная парковка. Аэропорт «Пулково» находится на расстоянии 14,3 км, Витебский вокзал - 0,5 км, автовокзал —1,4 км.

Трио 2Трио 2Трио 2Трио 2Трио 2

Россия 3

3 ночи

Трехзвездочная гостиница «Россия» находится на площади Чернышевского в Санкт-Петербурге, недалеко от станции метро «Парк Победы». Автовладельцы смогут воспользоваться частной парковкой.

Номерной фонд отеля составляет 392 номера. Все они оформлены в светлых тонах и обустроены современной мебелью. Наличие телефона, телевизора и собственной ванной комнаты понравится гостям. Подключение к бесплатной сети Wi-Fi доступно на всей территории.

Аппетитные завтраки входят в стоимость Вашего проживания. На территории работают бары и рестораны, в которых можно вкусно и сытно поесть.

Для деловых людей здесь специально обустроено несколько конференц-залов и комнат для переговоров, которые оборудованы по последнему слову техники.

Прогулка до Петербургского Спортивно-концертного комплекса займет около 10 мин. Рядом с гостиницей Вы найдете несколько достопримечательностей города. Расстояние до аэропорта составляет 8,2 км.

Россия 3Россия 3Россия 3Россия 3Россия 3Россия 3

Невский берег 3

3 ночи

Трехзвездочный отель «Невский берег 122» находится в Санкт-Петербурге, в шаговой доступности от Площади Восстания. Гости культурной столицы смогут провести свой отдых в отличных условиях, а отзывчивый и внимательный персонал будет рад помочь, если возникнут какие-либо вопросы.

Светлые номера укомплектованы необходимыми для комфортабельного размещения удобствами, а уютный интерьер создает домашнюю атмосферу. Здесь отдельная ванная комната, фен, косметические средства, тапочки, ЖК-телевизор и Wi-Fi.

На территории работает ресторан «Причал 122», где постояльцев будут рады накормить сытными и разнообразными завтраками.

Местные достопримечательности и значимые городские места расположены совсем близко, можно прогуляться до них пешком. Удобное расположение рядом с остановками общественного транспорта и станцией метро позволит добраться в любую точку города. Расстояние до Московского вокзала – 0,3 км, до аэропорта Пулково – 14,3 км.

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Станция L1 3

3 ночи

Отель "Станция L1" расположился в центре Санкт-Петербурга, в непосредственной близости от объектов инфраструктуры. Гостям бесплатно предоставляются камеры хранения багажа и доступ к Wi-Fi. Кроме того, за отдельную плату возможна регистрация иностранных граждан и визовая поддержка.

Номерной фонд состоит из уютных и светлых номеров нескольких категорий. Каждый из них стильно оформлен и оснащен современной мебелью. Также, дополнительным удобством является наличие собственных ванных комнат с душем и туалетными принадлежностями.

На территории отеля имеется кухонный уголок. По утрам гостям подаются вкусные и сытные блюда, стоимость которого входит в проживание. Также возможна подача дополнительного завтрака за отдельную плату. Помимо этого, полноценно пообедать или поужинать можно в ближайшем заведении общественного питания.

Рядом находятся концертный зал "Октябрьский", памятник С. Есенину, площадь Восстания и Мемориальный музей А. В. Суворова. Ближайшая остановка общественного транспорта расположена в 100 метрах, расстояние до Московского ж/д вокзала составляет 1 км.

Станция L1 3Станция L1 3Станция L1 3Станция L1 3Станция L1 3Станция L1 3Станция L1 3

Апартаменты Невский Астер

3 ночи

Комфортабельные апартаменты «Невский Астер» открыл свои двери для гостей в 2006 году. С тех пор отель не перестает удивлять постояльцев роскошным отдыхом, уютной атмосферой. Высокое качество сервиса и отличное обслуживание - неизменная особенность отеля. Здание находится вблизи первого городского Универмага в историческом районе Санкт-Петербурга.

Гостям предоставляются различные по категории номера. Все они различаются уровнем комфортности и ценовой политикой. Каждый из номеров обустроен собственной ванной комнатой, удобной мебелью, современной техникой, феном и сейфом. Для удобства в отеле обустроен лифт.

Ежедневно по утрам сервируется вкусный и полезный завтрак в кафе отеля. Для гостей также предоставляется возможность заказать блюда из широкого ассортимента меню. Кроме этого, неподалеку расположены магазины, кафе, рестораны и бары.

Удачное расположение позволяет быстро добраться до главных достопримечательностей города. В шаговой доступности находятся: Строгановский дворец, театр эстрады им. Райкина, Петропавловская церковь и знаменитый Казанский собор. Рядом расположены изысканные картинные, антикварные галереи, интересные места города на Неве.

Апартаменты Невский АстерАпартаменты Невский АстерАпартаменты Невский АстерАпартаменты Невский АстерАпартаменты Невский АстерАпартаменты Невский Астер

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение в гостинице по количеству суток проживания (размещение после 15:00, выезд до 12:00)
  • Питание: завтраки в ресторане гостиницы по количеству суток (ночей) проживания
  • Экскурсионная программа и транспорт в объеме согласно программе тура
  • Услуги экскурсовода-групповода на все экскурсионные дни тура
  • Транспортная карта «Подорожник» на все экскурсионные дни, за исключением дней с дополнительными экскурсиями
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Санкт-Петербург и обратно
  • Питание, не указанное в программе (обеды, ужины) и питание по программе: 3 завтрака в ресторане гостиницы, при выборе тарифа без проживания
  • Размещение в гостинице, при выборе тарифа без проживания
  • Трансфер в день заезда и выезда
  • Дополнительные экскурсии
Место начала и завершения?
Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Важная информация

Туристы самостоятельно размещаются в гостинице.

Время начала экскурсий в программе – предварительное. Продолжительность автобусных экскурсий зависит от дорожной ситуации в городе. Уточненная программа тура с указанием времени сбора группы и временем окончания программы направляется туристам за неделю до заезда в электронной форме, а также выдается в гостинице на стойке регистрации при заезде.

Место старта и окончания экскурсий – центр города, в соответствии с программой.

Компания оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену на равноценные, не изменяя полного объема предоставляемых услуг.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Н
24 фев 2025
Все прошло нормально. Плюс: работа гидов. Минус, что экскурсия в Кронштадт была совмещена с экскурсией в Питергоф. Из-за риска опоздать на поезд, Пришлось согласиться на замену: поездку в Павловск.
Е
16 янв 2025
Спасибо огромное за организацию! Мы ни разу не пожалели, что обратились именно к Вам!
Спасибо огромное за организацию! Мы ни разу не пожалели, что обратились именно к Вам!Спасибо огромное за организацию! Мы ни разу не пожалели, что обратились именно к Вам!Спасибо огромное за организацию! Мы ни разу не пожалели, что обратились именно к Вам!Спасибо огромное за организацию! Мы ни разу не пожалели, что обратились именно к Вам!Спасибо огромное за организацию! Мы ни разу не пожалели, что обратились именно к Вам!Спасибо огромное за организацию! Мы ни разу не пожалели, что обратились именно к Вам!Спасибо огромное за организацию! Мы ни разу не пожалели, что обратились именно к Вам!Спасибо огромное за организацию! Мы ни разу не пожалели, что обратились именно к Вам!Спасибо огромное за организацию! Мы ни разу не пожалели, что обратились именно к Вам!Спасибо огромное за организацию! Мы ни разу не пожалели, что обратились именно к Вам!
А
6 янв 2025
Все было просто замечательно, а Светлана, менеджер, и экскурсовод Ольга — просто лучшие. Это было незабываемо. Большое вам человеческое спасибо!

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Праздник Победы в Санкт-Петербурге. Автобусный тур из Москвы
Начало: Москва
8 мая в 10:00
28 950 ₽ за человека
Майский экспресс в Петербург. С билетами на «Сапсан»
На автобусе
5 дней
3 отзыва
Майский экспресс в Петербург. С билетами на «Сапсан»
Начало: Москва
30 апр в 10:00
от 38 290 ₽ за человека
Три летних дня с Петербургом
На автобусе
3 дня
3 отзыва
Три летних дня с Петербургом
Начало: Санкт-Петербург
2 мая в 10:00
9 мая в 10:00
от 12 550 ₽ за человека