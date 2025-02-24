Вы посетите уникальный иммерсивный проект «Пропавшие в кинохронике», город Шлиссельбург с экскурсией по музею «Кобона: Дорога жизни», Кронштадт и в полной мере насладитесь атмосферой города на Неве.
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Программа тура по дням
Автобусная обзорная экскурсия по Петербургу с экскурсией по крейсеру "Аврора" и иммерсивной выставки "Пропавшие в кинохронике" (аудиогид)
Самостоятельный заезд.
Гарантированное размещение в гостинице после 15:00.
До 15:00 вещи можно оставить в камере хранения отеля.
Автобусная обзорная экскурсия по Петербургу с экскурсией по крейсеру «Аврора» и иммерсивной выставки «Пропавшие в кинохронике» (аудиогид).
Встреча с гидом у ст. метро «Гостиный двор». Отправление на экскурсию в 15:00.
Невероятные архитектурные ансамбли Северной столицы, скульптурные композиции, панорамы и очарование набережных подарят Вам полное погружение в историю и атмосферу Петербурга, признанного одним из самых красивых городов Европы!
Вы увидите всё самое значимое и прекрасное, что делает Петербург неповторимым: парадный Невский проспект, величественный Исаакиевский и грандиозный Казанский соборы, роскошный Зимний дворец, главную площадь города – Дворцовую, легендарный «Медный всадник», уникальный Спас-на-Крови, стремительную Стрелку Васильевского острова и неприступную Петропавловскую крепость.
В завершении автобусной экскурсии мы посетим с экскурсией крейсер «Аврора» – самый известный в стране корабль-музей, который прошел через трагедию Цусимы, первую Мировую войну, а во время Отечественной войны моряки Авроры защищали Ленинград.
Пропавшие в кинохронике – это захватывающая иммерсивная инсталляция, состоящая из 15 различных эпизодов, и разместившаяся в одном из самых больших павильонов «Ленфильма». У Вас есть уникальная возможность узнать о событиях Великой Отечественной войны от лица фотокорреспондентов, кинооператоров, актеров и сотрудников киностудий.
Слушая аудиогид и рассматривая уникальные экспонаты, Вы пройдете через трудный, полный драматизма путь от Ленинграда и Сталинграда через Кавказ и Мурманск, до самого Берлина. Вы увидите подлинные фотоснимки, артефакты и документы, которые расскажут о жизни людей на фронте и в тылу.
Этот проект перенесет Вас в вихрь исторических событий, запечатленных на километрах кинопленки, позволит Вам не только услышать и увидеть, но и почувствовать атмосферу тех времен.
Продолжительность автобусной экскурсии с экскурсией по крейсеру «Аврора» 3 часа.
Транспорт предоставляется на автобусную экскурсию.
Свободный день
Завтрак в ресторане гостиницы.
Свободный день без экскурсионного обслуживания.
Проведите этот день с городом-героем: посмотрите утром парад, поучаствуйте в прохождении «Бессмертного полка» (в этом году планируется возвращение акции на улицы города), а вечером насладитесь салютом.
Автобусная тематическая экскурсия «Героическая оборона Ленинграда»
Завтрак в гостинице.
Автобусная тематическая экскурсия «Героическая оборона Ленинграда» с посещением «Невского пятачка», Шлиссельбурга и экскурсией по музею «Кобона: Дорога жизни».
Встреча с гидом у ст. метро «Звенигородская». Отправление на экскурсию в 08:30.
Подвигу воинов Ленинградского фронта, армии народного ополчения, моряков Балтийского флота и жителей города-фронта Ленинграда посвящается эта автобусная экскурсия.
Мы побываем на легендарном «Невском пятачке» – месте, где в годы Великой Отечественной войны шли ожесточенные бои за небольшой плацдарм на берегу Невы, сделаем остановку в городе Шлиссельбург напротив овеянной преданиями крепости Орешек, посетим с экскурсией музей в деревне Кобона, откуда начиналась Дорога жизни, которая имела исключительно важное значение для Ленинграда, проходившая зимой по льду, а летом – по воде Ладожского озера.
Это был единственный путь, который связывал осажденный город с большой землей.
Обед в кафе города Шлиссельбурга входит в стоимость.
Продолжительность экскурсии 9,5 часов.
Транспорт предоставляется на тематическую экскурсию.
Кронштадт. Завершение программы
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров до 12:00.
Загородная автобусная экскурсия в Кронштадт с посещением музея Военно-Морской Славы.
Встреча с гидом у ст. метро «Гостиный двор». Отправление на экскурсию в 11:45.
Приглашаем Вас в истинно морское приключение! Вы увидите уникальное сооружение – дамбу, которая не только соединяет остров Котлин с материком, но и связывает историю и современность.
На нашем маршруте Вас ждут невероятные открытия: грандиозные гидротехнические сооружения, такие как док Петра I – символ инженерной мысли, не имеющий аналогов в мире, Кронштадтский футшток – точка отсчета всех высот и глубин на территории России, Якорная площадь и грандиозный Морской собор.
И это только начало Вашего большего приключения. Увлекательный новый городской кластер, «Остров фортов» подарит удивительную возможность окунуться в настоящую морскую сказку, узнать о флотских традициях и подвигах отважных моряков, которые защищали наши воды.
А в Музее Военно-Морской Славы – современном музейном комплексе, взрослые и дети не просто посмотрят на экспонаты, а активно примут участие в приключениях! У Вас будет возможность не только потрогать многие экспонаты руками, но и пробовать их в действии. Передайте сообщение с помощью морзянки, загляните внутрь легендарных кораблей XVIII века, посидите в настоящей офицерской кают-компании и откройте для себя удивительные секреты, узнав, что такое «бить склянки». В завершение Вас ждет захватывающее виртуальное путешествие на ледоколе среди ледяных просторов!
Продолжительность экскурсии 6,5-7 часов.
Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|На 1 чел. в 2-мест. номере
|Доп. место
|1-мест. номер
|Скидка на реб. до 14 лет
|Доп. сутки, цена за номер
|1-мест.
|2-мест.
|2-мест. + доп. место
|Кирочная Туркласс, удобства на блок, завтрак накрытие
|19385
|19385
|27485
|550
|5400
|5400
|8100
|Трио 2*, Стандарт, завтрак Ланчбокс
|21600
|-
|30185
|550
|6265
|6805
|-
|Астер, Комната Эконом, завтрак континентальный
|23215
|17215
|34085
|550
|7538
|7830
|9045
|Астер, Комната Стандарт, завтрак континентальный
|23405
|17270
|34530
|550
|7685
|7950
|9165
|Астер, Улучшенная Комната, завтрак континентальный
|25535
|17900
|39465
|550
|9295
|9300
|10515
|Москва 4* Стандарт, завтрак шведский стол
|23215
|20815
|33745
|550
|7425
|7830
|10665
|Россия 3*, Бизнес с конд., завтрак шведский стол
|20810
|16805
|28303
|550
|5650
|6305
|7655
|Невский берег, Стандарт, завтрак "Шведский стол"
|24065
|-
|34000
|550
|7495
|8370
|-
|Невский берег, Комфорт, завтрак "Шведский стол"
|28320
|23520
|42295
|550
|10195
|11070
|14445
|Санкт-Петербург 4* Стандарт вид во двор, завтрак шведский стол
|25770
|21210
|39945
|550
|9450
|9450
|12150
|Санкт-Петербург 4* Стандарт вид на Неву, завтрак шведский стол
|30025
|22525
|35695
|550
|7965
|12150
|14850
|Театральная площадь 4* Стандарт мансардный, завтрак шведский стол
|27895
|20695
|40046
|550
|9450
|10800
|12960
|Театральная площадь 4* Премиум, завтрак шведский стол
|31725
|21825
|47520
|550
|11880
|13230
|15390
|Экспресс Садовая 4* Стандарт мансардный, завтрак шведский стол
|27045
|21945
|38385
|550
|8910
|10260
|13095
|Экспресс Садовая 4* Премиум, завтрак шведский стол
|30665
|23015
|45445
|550
|11205
|12555
|15390
|DOMINA Пулково 4* Апартаменты Стандарт, Завтрак шведский стол
|24065
|19265
|33380
|550
|7290
|8370
|10395
|Достоевский 4* Стандарт, завтрак шведский стол
|28535
|-
|39265
|550
|9180
|11205
|-
|Достоевский 4* Супериор, завтрак шведский стол
|30875
|28775
|43835
|550
|10665
|12690
|18090
|Станция L1 3* Мансарда/Атриум, шведский стол
|24170
|20795
|36020
|550
|8170
|8435
|11140
|Станция L1 3* Стандарт, шведский стол
|24705
|20955
|37055
|550
|8505
|8775
|11475
ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА БЕЗ ПРОЖИВАНИЯ И ПИТАНИЯ
|Стоимость на 1 человека
|Скидка на ребенка до 14 лет
|10347
|550
Варианты проживания
Кирочная
Гостиница "Кирочная" находится в Центральном районе Санкт-Петербурга, в 15 минутах ходьбы от станции метро "Чернышевская". Поблизости расположены такие достопримечательности, как Таврический сад, Смольный институт, музей А. В. Суворова. Это комфортное и спокойное место с номерами вместимостью до 4 человек, интерьер которых выполнен в классическом английском стиле. Идеальный вариант для тех, кто хотел бы жить в центре и не переплачивать за дополнительные услуги.
Номерной фонд - 24 номера разной вместимости: 13 двухместных, 8 трехместных, 3 четырехместных. Все они оборудованы крепкими односпальными кроватями с массивными изголовьями. В меблировку входят также прикроватные тумбочки, столы, стулья, шкаф для одежды. Гостям предоставляют чашки, блюдца, полотенца, бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Ванные комнаты расположены на этаже, 1 на 2-3 номера. В них установлены душевые кабины, санузлы, раковины. Некоторые номера оснащены собственными удобствами.
Стойка регистрации работает круглосуточно. Администратор поможет вам вызвать такси, сохранит вещи в багажной комнате. Около стойки регистрации работает бесплатный интернет по Wi-Fi, установлен мягкий кожаный диван.
При отеле есть небольшое кафе, где осуществляется организованное питание туристических групп.
На каждом этаже установлен кулер с горячей и холодной водой.
При необходимости можно воспользоваться гладильными принадлежностями.
Курение и размещение с домашними животными на территории отеля запрещены.
«Москва» 4
4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского». К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.
Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.
На 8 этаже отеля находится Биф-бар «Восемь», откуда открывается великолепный вид на исторический центр Санкт-Петербурга. Здесь подают традиционные блюда русской и интернациональной кухни.
Прогулка от отеля «Москва» до реки Невы занимает 2 минуты. За 15 минут можно доехать на метро до основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга, в том числе до Государственного музея Эрмитаж, Дворцовой набережной и здания Адмиралтейства.
«Санкт-Петербург» 4
К услугам гостей этого отеля просторные номера с прекрасным видом на Санкт-Петербург и Неву. Отель расположен в центре города, на Пироговской набережной.
В числе удобств современных номеров отеля «Санкт-Петербург» — кабельное телевидение, письменный стол и гостиная зона. Во многих номерах имеются большие окна с панорамным видом на реку. Доставка еды и напитков в номер осуществляется круглосуточно.
В ресторане «Беринг» подают блюда русской, паназиатской и европейской кухни. По утрам сервируют разнообразный завтрак «шведский стол». В ресторане La Vue на крыше с панорамным видом на Неву открыто 5 обеденных залов и предлагается дегустация вин.
Стойка регистрации отеля «Санкт-Петербург» работает круглосуточно. На всей территории предоставляется бесплатный Wi-Fi. Помимо этого, гости отеля «Санкт-Петербург» могут посетить сувенирный магазин и воспользоваться конференц-залами.
Отель «Санкт-Петербург» находится менее чем в 3 км от Эрмитажа. Расстояние до Финляндского железнодорожного вокзала составляет менее 1 км.
«Достоевский» 4
Отель «Достоевский» удобно расположен рядом со станцией метро, в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и менее чем в 10 минутах ходьбы от Александринского театра. Расстояние до Исаакиевского собора составляет 3 км.
Размещение предлагается в номерах с мини-баром и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы. В ванных комнатах предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Гости могут заняться спортом в тренажерном зале и посетить сауну.
Театральная площадь 4
«Theatre Square Hotel» располагается в «Никольских рядах» Санкт-Петербурга. К услугам гостей бесплатный доступ в интернет, камера хранения багажа. Заселиться можно в любое время, поскольку стойка регистрации работает круглосуточно.
Номера имеются стандартные и семейные. Заселиться можно как одному, так и семьей до шести человек. Номерной фонд оборудован двуспальными, односпальными и двухъярусными кроватями. В каждой комнате своя ванная с душем и туалетом.
За дополнительную стоимость вы можете приобрести завтрак, обед и ужин.
Отдыхающие могут послушать живые джазовые концерты, а зимой - покататься на коньках и венецианской карусели, поиграть в айс мини-гольф и керлинг. В пешей доступности есть несколько интересных достопримечательностей. Примерно в 15 минутах ходьбы расположено метро, откуда вы сможете добраться в любую точку города. Через дорогу от отеля протекает Крюков канал. Расстояние до аэропорта Пулково - 12,9 км, до Балтийского вокзала - 1,5 км.
Экспресс Садовая 4
«Express Sadovaya Hotel» располагается в Адмиралтейском районе на берегу канала Грибоедов, в здании «Никольских рядов». К услугам гостей предоставляется доступ в Интернет, а так же место на автомобильной парковке.
Номера представлены категориями «Стандарт» и «Улучшенный», где может проживать до трёх человек. В собственных ванных комнатах имеется набор полотенец на каждого отдыхающего. В номерах категорически запрещено курение.
За дополнительную стоимость можно приобрести завтрак. На обед и ужин предоставляются блюда разнообразной кухни. Поблизости с отелем есть несколько заведений питания.
Зимой во дворе гостей ожидают каток, венецианская карусель, айс мини-гольф и керлинг, а также можно будет насладиться джазовыми концертами. В 20 минутах ходьбы есть несколько станций метро: «Садовая», «Спасская», «Сенная площадь», «Балтийская» и «Пушкинская». Расстояние до аэропорта Пулково - 12,8 км, до Балтийского вокзала - 1,5 км.
Домина Пулково 4
Гостиница «Domina Отель и Апартаменты» находится в Санкт-Петербурге, в пешей доступности от Пулковского парка.
Для проживания подготовлены стильные номера, в которых есть все необходимое для того, чтобы отдых оставил только приятные впечатления. Гости смогут отдохнуть на комфортабельных спальных местах, воспользоваться феном и средствами личной гигиены в ванной комнате, посмотреть телевизор или рассказать о своем путешествии в социальных сетях, подключившись к Wi-Fi.
Для того, чтобы в любой момент можно было насладиться вкусной едой, установлена кухонная зона с современными электроприборами и набором посуды.
Можно прогуляться по саду Дубовая Роща, восхититься величием белокаменных стен Никольской церкви, посетить музей Гранд Макет. А общественный транспорт довезет до самого центра города, где расположены наиболее известные достопримечательности: Эрмитаж, Казанский федеральный собор и др. Расстояние до Балтийского железнодорожного вокзала – 8,5 км, до аэропорта Пулково – 4,9 км.
Трио 2
Отель «Трио» располагается в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, рядом со станцией метро «Звенигородская».
Каждый номер сделан с заботой о гостях. Все обустроено так, чтобы отдыхающие чувствовали себя комфортно и уютно. В номерах есть удобная мебель, телевизор, мини-холодильник, своя ванная комната, фен. Также проводится уборка в комнатах по запросу, а за дополнительную стоимость можно воспользоваться прачечной на территории.
В некоторых номерах имеется небольшой кухонный уголок со всем необходимым для приготовления еды: микроволновая печь, электрочайник, кухонные принадлежности и посуда. Также отдыхающим предоставляется возможность заказать завтрак в ланч-боксах. Рядом с отелем можно найти множество кафе и ресторанов и насладиться едой там.
Недалеко от отеля находится множество интересных мест. В окрестностях открыты музеи Фаберже, Анны Ахматовой, Эрмитаж, Зимний дворец, Летний сад. Для автоводителей около отеля есть платная парковка. Аэропорт «Пулково» находится на расстоянии 14,3 км, Витебский вокзал - 0,5 км, автовокзал —1,4 км.
Россия 3
Трехзвездочная гостиница «Россия» находится на площади Чернышевского в Санкт-Петербурге, недалеко от станции метро «Парк Победы». Автовладельцы смогут воспользоваться частной парковкой.
Номерной фонд отеля составляет 392 номера. Все они оформлены в светлых тонах и обустроены современной мебелью. Наличие телефона, телевизора и собственной ванной комнаты понравится гостям. Подключение к бесплатной сети Wi-Fi доступно на всей территории.
Аппетитные завтраки входят в стоимость Вашего проживания. На территории работают бары и рестораны, в которых можно вкусно и сытно поесть.
Для деловых людей здесь специально обустроено несколько конференц-залов и комнат для переговоров, которые оборудованы по последнему слову техники.
Прогулка до Петербургского Спортивно-концертного комплекса займет около 10 мин. Рядом с гостиницей Вы найдете несколько достопримечательностей города. Расстояние до аэропорта составляет 8,2 км.
Невский берег 3
Трехзвездочный отель «Невский берег 122» находится в Санкт-Петербурге, в шаговой доступности от Площади Восстания. Гости культурной столицы смогут провести свой отдых в отличных условиях, а отзывчивый и внимательный персонал будет рад помочь, если возникнут какие-либо вопросы.
Светлые номера укомплектованы необходимыми для комфортабельного размещения удобствами, а уютный интерьер создает домашнюю атмосферу. Здесь отдельная ванная комната, фен, косметические средства, тапочки, ЖК-телевизор и Wi-Fi.
На территории работает ресторан «Причал 122», где постояльцев будут рады накормить сытными и разнообразными завтраками.
Местные достопримечательности и значимые городские места расположены совсем близко, можно прогуляться до них пешком. Удобное расположение рядом с остановками общественного транспорта и станцией метро позволит добраться в любую точку города. Расстояние до Московского вокзала – 0,3 км, до аэропорта Пулково – 14,3 км.
Станция L1 3
Отель "Станция L1" расположился в центре Санкт-Петербурга, в непосредственной близости от объектов инфраструктуры. Гостям бесплатно предоставляются камеры хранения багажа и доступ к Wi-Fi. Кроме того, за отдельную плату возможна регистрация иностранных граждан и визовая поддержка.
Номерной фонд состоит из уютных и светлых номеров нескольких категорий. Каждый из них стильно оформлен и оснащен современной мебелью. Также, дополнительным удобством является наличие собственных ванных комнат с душем и туалетными принадлежностями.
На территории отеля имеется кухонный уголок. По утрам гостям подаются вкусные и сытные блюда, стоимость которого входит в проживание. Также возможна подача дополнительного завтрака за отдельную плату. Помимо этого, полноценно пообедать или поужинать можно в ближайшем заведении общественного питания.
Рядом находятся концертный зал "Октябрьский", памятник С. Есенину, площадь Восстания и Мемориальный музей А. В. Суворова. Ближайшая остановка общественного транспорта расположена в 100 метрах, расстояние до Московского ж/д вокзала составляет 1 км.
Апартаменты Невский Астер
Комфортабельные апартаменты «Невский Астер» открыл свои двери для гостей в 2006 году. С тех пор отель не перестает удивлять постояльцев роскошным отдыхом, уютной атмосферой. Высокое качество сервиса и отличное обслуживание - неизменная особенность отеля. Здание находится вблизи первого городского Универмага в историческом районе Санкт-Петербурга.
Гостям предоставляются различные по категории номера. Все они различаются уровнем комфортности и ценовой политикой. Каждый из номеров обустроен собственной ванной комнатой, удобной мебелью, современной техникой, феном и сейфом. Для удобства в отеле обустроен лифт.
Ежедневно по утрам сервируется вкусный и полезный завтрак в кафе отеля. Для гостей также предоставляется возможность заказать блюда из широкого ассортимента меню. Кроме этого, неподалеку расположены магазины, кафе, рестораны и бары.
Удачное расположение позволяет быстро добраться до главных достопримечательностей города. В шаговой доступности находятся: Строгановский дворец, театр эстрады им. Райкина, Петропавловская церковь и знаменитый Казанский собор. Рядом расположены изысканные картинные, антикварные галереи, интересные места города на Неве.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в гостинице по количеству суток проживания (размещение после 15:00, выезд до 12:00)
- Питание: завтраки в ресторане гостиницы по количеству суток (ночей) проживания
- Экскурсионная программа и транспорт в объеме согласно программе тура
- Услуги экскурсовода-групповода на все экскурсионные дни тура
- Транспортная карта «Подорожник» на все экскурсионные дни, за исключением дней с дополнительными экскурсиями
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Санкт-Петербург и обратно
- Питание, не указанное в программе (обеды, ужины) и питание по программе: 3 завтрака в ресторане гостиницы, при выборе тарифа без проживания
- Размещение в гостинице, при выборе тарифа без проживания
- Трансфер в день заезда и выезда
- Дополнительные экскурсии
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Важная информация
Туристы самостоятельно размещаются в гостинице.
Время начала экскурсий в программе – предварительное. Продолжительность автобусных экскурсий зависит от дорожной ситуации в городе. Уточненная программа тура с указанием времени сбора группы и временем окончания программы направляется туристам за неделю до заезда в электронной форме, а также выдается в гостинице на стойке регистрации при заезде.
Место старта и окончания экскурсий – центр города, в соответствии с программой.
Компания оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену на равноценные, не изменяя полного объема предоставляемых услуг.