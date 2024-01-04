Мы совершим скачок сквозь время и пространство, чтобы отправиться в дореволюционный Петербург 1912 года.
Наша миссия — собрать фрагменты утраченного рождественского духа, который с течением времени растворился в суете и изменился под влиянием новых эпох.
Каждый найденный фрагмент и выполненное задание будут возвращать радость, веру в чудо и тепло настоящего Рождества.
Наша миссия — собрать фрагменты утраченного рождественского духа, который с течением времени растворился в суете и изменился под влиянием новых эпох.
Каждый найденный фрагмент и выполненное задание будут возвращать радость, веру в чудо и тепло настоящего Рождества.
Описание квеста
Чтобы найти дух Рождества, нам нужно к нему подготовиться и ответить на вопросы:
- где купить продукты и подарки?
- куда отправится за рождественской ёлкой?
- где сделать праздничную фотосессию?
Ответы непросты, но нам оставили подсказки. Для того, чтобы их добыть, придётся потрудиться. Но вместе мы справимся! И даже не замёрзнем: квест построен так, что мы будем переходить из одного интересного тёплого места в другое.
Наш маршрут:
- Мы пройдём по праздничному Невскому проспекту. Выясним, чем украшали ёлки и где их покупали.
- На самой короткой улице Санкт-Петербурга заглянем к фотографу
- Сделаем фото с видом на Невский проспект с безопасной смотровой крыши
- Заглянем в Пассаж и найдём там подарок
- На главной рождественской ярмарке поищем аромат Рождества и загадаем желание у ёлки. И может даже встретим главного Волшебника — Деда Мороза
Для кого этот квест
Я — мама подростков и учитель истории в школе. Эта экскурсия-квест протестирована и одобрена моими сыновьями и учениками. Она отлично подойдёт для семей с детьми от 6 до 12 лет.
Организационные детали
Экскурсия может быть проведена индивидуально для вашей группы в другое время по согласованию с гидом.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле метро «Гостиный двор»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 908 туристов
Добрый день! Меня зовут Ольга. С 2015 года я провожу игры-путешествия по Санкт-Петербургу для детей от 6 лет. А ещё веду историю Петербурга в школе. В интерактивной игре ребята не только узнают историю города и познакомятся с его достопримечательностями, но и весело проведут время. С нетерпением жду встречи!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
4 янв 2024
Понравилось, перемещались по локациям, расположенных недалеко друг от друга. Дети искали елку, обсуждали, как раньше накрывали на стол, какие закупали продукты. Забегали в книжный магазин и выполняли задания там. Нас было четверо, в таком составе идеально.
КОНСТАНТИН
25 дек 2023
Инткресная история. Первый раз был на квест-экскурсии, время пролетело незаметно.
Узнали о праздновании Рождества в Петербурге. Спасибо Ольге за яркий рассказ и праздничное настроение
Узнали о праздновании Рождества в Петербурге. Спасибо Ольге за яркий рассказ и праздничное настроение
Е
Елена
20 дек 2023
Ольга отличный рассказчик. Формат квест- экскурсии был необычным и интересным. Узнали много интересных фактов о праздновании Рождества в дореволюционном Петербурге.
Рекомендую. Интересно было и детям и взрослым.
Рекомендую. Интересно было и детям и взрослым.
Ольга
19 дек 2023
Покупала в подарок сыну 12 лет. Он у меня очень самостоятельный парень. Сказал, что все понравилось. Удивило начало квеста. Задания были интересные. Если понравилось ему, значит было действительно интересно
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
Индивидуальная
до 5 чел.
Рождество в Петербурге
Открыть все праздничные истории и тайны города на веселой рождественской прогулке
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
20 000 ₽ за всё до 5 чел.
Квест
до 10 чел.
Рождество и Новый год в Царском Селе: семейная экскурсия-квест
Погулять по зимнему Пушкину, поводить хороводы у елочки и найти подарки
Начало: В городе Пушкин
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от 6900 ₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Рождественская прогулка: «Щелкунчик» в Петербурге
Расследовать причины вендетты Мышиного короля на прогулке по центральным достопримечательностям
Начало: На Малой Садовой улице
Расписание: в субботу в 16:00
20 дек в 16:00
24 дек в 16:00
1600 ₽ за человека