Мы совершим скачок сквозь время и пространство, чтобы отправиться в дореволюционный Петербург 1912 года. Наша миссия — собрать фрагменты утраченного рождественского духа, который с течением времени растворился в суете и изменился под влиянием новых эпох. Каждый найденный фрагмент и выполненное задание будут возвращать радость, веру в чудо и тепло настоящего Рождества.

Описание квеста

Чтобы найти дух Рождества, нам нужно к нему подготовиться и ответить на вопросы:

где купить продукты и подарки?

куда отправится за рождественской ёлкой?

где сделать праздничную фотосессию?

Ответы непросты, но нам оставили подсказки. Для того, чтобы их добыть, придётся потрудиться. Но вместе мы справимся! И даже не замёрзнем: квест построен так, что мы будем переходить из одного интересного тёплого места в другое.

Наш маршрут:

Мы пройдём по праздничному Невскому проспекту. Выясним, чем украшали ёлки и где их покупали.

На самой короткой улице Санкт-Петербурга заглянем к фотографу

Сделаем фото с видом на Невский проспект с безопасной смотровой крыши

Заглянем в Пассаж и найдём там подарок

На главной рождественской ярмарке поищем аромат Рождества и загадаем желание у ёлки. И может даже встретим главного Волшебника — Деда Мороза

Для кого этот квест

Я — мама подростков и учитель истории в школе. Эта экскурсия-квест протестирована и одобрена моими сыновьями и учениками. Она отлично подойдёт для семей с детьми от 6 до 12 лет.

Организационные детали

Экскурсия может быть проведена индивидуально для вашей группы в другое время по согласованию с гидом.