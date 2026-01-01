Познакомитесь с традициями и местным укладом, узнаете о быте
Описание тура
Организационные детали
Необходимо иметь удобную, желательно непромокаемую обувь и тёплую одежду, чтобы ваша поездка была максимально комфортной.
Указанные гостиницы по независящим от компании причинам могут быть заменены на гостиницы с аналогичным уровнем комфортности.
При себе обязательно иметь паспорт РФ и медицинский полис.
Возможно изменение последовательности осмотра объектов.
Программа тура по дням
Музей «Энарне Ма», село Алёховщина и Лодейное поле
Музей вепсской культуры «Энарне Ма». Мы побываем в доме купца Федота Зайцева, где нас встретят старинным обрядом, расскажут об истории и судьбе народа, об особенностях вепсского языка, традициях и обычаях.
Покрово-Тервенический монастырь. Посетим храм и свечную лавку, полюбуемся иконами, которые пишут местные матушки.
Селение Алёховщина, где исторически жили вепсы. Здесь богатые залежи красной глины, поэтому гончарное мастерство было любимым занятием местных.
Лодейное поле. Заглянем в краеведческий музей и узнаем о быте крестьян Присвирья и известных уроженцах или посетим студию народного костюма «Домовушка». Побываем в мемориальном парке «Свирская победа».
Свирь. Прогуляемся по набережной Корабелов, осмотрим аллею героев Свирско-Петрозаводской операции, домик Петра I и памятник Петровой верфи.
Переедем в Подпорожье.
Этнопрограмма с мастер-классом, Винницы и Гоморовичи
Этнопрограмма. Заедем на смотровую площадку Верхне-Свирской ГЭС и посетим вепсский фольклорный центр. Вы послушаете народный ансамбль и поучитесь говорить на вепсском языке. А ещё познакомитесь с местным укладом, заглянете в ткацкую и швейную мастерские и сделаете обрядовых кукол.
Достопримечательности Винниц. Увидим висячий мост через реку Оять, Винницкий погост со старинными церквями и памятником жертвам репрессий.
Гоморовичи. Осмотрим часовню св. Николая Чудотворца, которая раньше стояла на самом берегу Свири, а затем её перенесли в деревню.
Фермерская усадьба. Пообедаем в Подпорожье, осмотрим Нижне-Свирскую ГЭС и заедем в комплекс с мастерскими, пекарней и рестораном. Желающие купят рыбу, хлеб, домашние колбасы и карельские наливки.
В Санкт-Петербург вернёмся в 22:00.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местное размещение
|15 800 ₽
|1-местное размещение
|16 900 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 1 завтрак и чаепитие с калиткой
- Трансферы по маршруту
- Входные билеты
- Интерактивные программы
Что не входит в цену
- Билеты до Санкт-Петербурга и обратно в ваш город
- Пакет питания (2 обеда) - 1500 ₽
- Стоимость тура при 1-местном размещении - 16 900 ₽