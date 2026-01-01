Музей вепсской культуры «Энарне Ма». Мы побываем в доме купца Федота Зайцева, где нас встретят старинным обрядом, расскажут об истории и судьбе народа, об особенностях вепсского языка, традициях и обычаях.

Покрово-Тервенический монастырь. Посетим храм и свечную лавку, полюбуемся иконами, которые пишут местные матушки.

Селение Алёховщина, где исторически жили вепсы. Здесь богатые залежи красной глины, поэтому гончарное мастерство было любимым занятием местных.

Лодейное поле. Заглянем в краеведческий музей и узнаем о быте крестьян Присвирья и известных уроженцах или посетим студию народного костюма «Домовушка». Побываем в мемориальном парке «Свирская победа».

Свирь. Прогуляемся по набережной Корабелов, осмотрим аллею героев Свирско-Петрозаводской операции, домик Петра I и памятник Петровой верфи.

Переедем в Подпорожье.