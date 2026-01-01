По вепсскому краю с этнопрограммой и мастер-классами: Лодейное поле, Винницы и Свирь

Побывать в доме купца, посетить ткацкую мастерскую, сделать обрядовую куклу, узнать вепсские слова
Приглашаем вас в волшебный мир, полный преданий и легенд. Вепсы — радушный и гостеприимный народ. И вы убедитесь в этом на деле.

Познакомитесь с традициями и местным укладом, узнаете о быте
крестьян и послушаете народный ансамбль.

А какие здесь живописные места! Высятся старинные церкви, разнося по полям колокольный звон, и разбросаны по берегам атмосферные деревушки. Настоящий отдых для души, вдали от шума и суеты большого города.

Описание тура

Организационные детали

Необходимо иметь удобную, желательно непромокаемую обувь и тёплую одежду, чтобы ваша поездка была максимально комфортной.
Указанные гостиницы по независящим от компании причинам могут быть заменены на гостиницы с аналогичным уровнем комфортности.
При себе обязательно иметь паспорт РФ и медицинский полис.
Возможно изменение последовательности осмотра объектов.

Программа тура по дням

1 день

Музей «Энарне Ма», село Алёховщина и Лодейное поле

Музей вепсской культуры «Энарне Ма». Мы побываем в доме купца Федота Зайцева, где нас встретят старинным обрядом, расскажут об истории и судьбе народа, об особенностях вепсского языка, традициях и обычаях.

Покрово-Тервенический монастырь. Посетим храм и свечную лавку, полюбуемся иконами, которые пишут местные матушки.

Селение Алёховщина, где исторически жили вепсы. Здесь богатые залежи красной глины, поэтому гончарное мастерство было любимым занятием местных.

Лодейное поле. Заглянем в краеведческий музей и узнаем о быте крестьян Присвирья и известных уроженцах или посетим студию народного костюма «Домовушка». Побываем в мемориальном парке «Свирская победа».

Свирь. Прогуляемся по набережной Корабелов, осмотрим аллею героев Свирско-Петрозаводской операции, домик Петра I и памятник Петровой верфи.

Переедем в Подпорожье.

2 день

Этнопрограмма с мастер-классом, Винницы и Гоморовичи

Этнопрограмма. Заедем на смотровую площадку Верхне-Свирской ГЭС и посетим вепсский фольклорный центр. Вы послушаете народный ансамбль и поучитесь говорить на вепсском языке. А ещё познакомитесь с местным укладом, заглянете в ткацкую и швейную мастерские и сделаете обрядовых кукол.

Достопримечательности Винниц. Увидим висячий мост через реку Оять, Винницкий погост со старинными церквями и памятником жертвам репрессий.

Гоморовичи. Осмотрим часовню св. Николая Чудотворца, которая раньше стояла на самом берегу Свири, а затем её перенесли в деревню.

Фермерская усадьба. Пообедаем в Подпорожье, осмотрим Нижне-Свирскую ГЭС и заедем в комплекс с мастерскими, пекарней и рестораном. Желающие купят рыбу, хлеб, домашние колбасы и карельские наливки.

В Санкт-Петербург вернёмся в 22:00.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное размещение15 800 ₽
1-местное размещение16 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 1 завтрак и чаепитие с калиткой
  • Трансферы по маршруту
  • Входные билеты
  • Интерактивные программы
Что не входит в цену
  • Билеты до Санкт-Петербурга и обратно в ваш город
  • Пакет питания (2 обеда) - 1500 ₽
  • Стоимость тура при 1-местном размещении - 16 900 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург, станция метро «Улица Дыбенко», 7:00
Завершение: Санкт-Петербург, станция метро «Улица Дыбенко», 22:00
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в форму запроса на бронь.
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 100 туристов
Мы надёжный туроператор с многолетним опытом и нетривиальным подходом к созданию туров и экскурсий. Будем рады видеть вас в наших поездках! Гарантируем качественный сервис и высокий уровень организации.

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

