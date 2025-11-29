Мои заказы

«Рускеала», музеи и отдых на Ладоге: экспресс-тур по Карелии с возможностью выбора экскурсий

Увидеть знаковые места, насладиться единением с природой и попробовать чай с карельским вареньем
Погрузитесь в атмосферу северной сказки! В первый день тура вы прогуляетесь по древней крепости Корела-Кексгольм, где стены хранят вековые тайны, осмотрите лютеранскую кирху и экспозицию деревянных скульптур. Полюбуетесь водопадами Ахвенкоски
и посетите музей, посвящённый чаю. Вас также ждёт легендарный горный парк «Рускеала».

А на второй день вы сможете отдохнуть на территории глэмпинга на берегу Ладожского озера или отправиться на дополнительные экскурсии: в сафари на «Уралах» к водопадам с мастер-классом по добыче граната, на водную прогулку на катере меж шхер до острова Валаам. Будет возможность приготовить шашлык на мангале и расслабиться в баньке. Подарите себе настоящую перезагрузку!

Описание экскурсии

Организационные детали

Туроператор оставляет за собой право корректировать порядок и время посещения объектов без сокращения их количества. Рекомендуется иметь запас времени не менее 3 часов после окончания тура. На маршруте возможны задержки по форс-мажорным обстоятельствам. Важно взять с собой паспорт и документы на льготы. Рекомендуется иметь наличные деньги, так как не везде есть терминалы. Подберите удобную одежду и обувь, учитывая погоду в регионе.

Программа тура по дням

1 день

Крепость Корела, кирха Яккимаа, музей иван-чая, водопад Ахвенкоски и парк «Рускеала»

Встречаемся и отправляемся в путешествие. Первую короткую остановку сделаем в 10:00 в Приозерске. Можно выпить кофе, перекусить и пофотографировать город, живописно расположенный на берегу Ладожского озера. Далее на 40 минут задержимся в крепости Корела (Кексгольм), где снимались сцены культового фильма «Брат». Вы осмотрите старинные бастионы крепости, стены которой помнят сражения разных эпох.

Продолжим фотопаузой у руин лютеранской кирхи Яккимаа: сохранившиеся стены из красного кирпича в форме креста напоминают о многовековой истории этого места. Осмотрим и «Город ангелов» — экспозицию деревянных скульптур внутри.

12:50–13:10 — посещение музея иван-чая. Это первый в стране музей, посвящённый «копорскому чаю». Вы услышите легенды о напитке и попробуете его с карельским вареньем.

Пообедав, прогуляемся по оборудованным тропам вдоль бурных потоков водопада Ахвенкоски, где снимался фильм «А зори здесь тихие…». К 17:00 прибудем в горный парк «Рускеала», где проведём около 3 часов. Вы увидите знаменитый Мраморный каньон с изумрудной водой, окружённый отвесными скалами, и проведёте время по своему усмотрению. При желании сможете посетить Итальянский карьер с узорчатыми мраморными блоками, полетать на зиплайне или пройти по маршруту «Подземная Рускеала».

К 21:15 приедем в туристический комплекс у берега Ладоги. На территории можно воспользоваться бесплатным мангалом для приготовления шашлыка. Также есть возможность расслабиться в банном комплексе с русской баней и финской сауной.

2 день

Свободное время или дополнительные экскурсии

После завтрака с 8:00 до 16:30 у вас будет свободное время: можно отдохнуть на пляже у Ладоги, покататься на лодках и катамаранах, поиграть в волейбол, взять напрокат спортинвентарь или попариться в бане. Мы предлагаем дополнительные экскурсии на это время. Любители активностей смогут отправиться на экскурсию «Затерянный мир водопадов» с мастер-классом по добыче граната. Вы прокатитесь на «Уралах» до Прокинкоски, Койринои и Белых мостов, а затем каждый сможет откопать себе каменный сувенир на память.

Также предлагаем 6-часовую экскурсию на Валаам и по Ладожским шхерам — поездку на катере с возможностью высадки на острове и прогулки по шхерам. А в 16:00–16:30 состоится прогулка к Земляничному водопаду с камнями необычного цвета и красивыми видами (с аудиогидом).

После отправимся в обратный путь. В 19:30 остановимся в магазине форелевого хозяйства, где вы сможете попробовать рыбу и деликатесы и, при желании, приобрести их.

23:00–23:30 — возвращение в Санкт-Петербург. Прибытие ориентировочно в 23:00 к метро «Проспект Просвещения» и в 23:30 — к Казанскому собору.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтрак
  • Трансфер на автобусе экскурсионного класса
  • Услуги профессионального гида
  • Обзорные экскурсии по маршруту
  • Внешний осмотр крепости Корела-Кексгольм
  • Экскурсия по Приозерску
  • Фотопауза у руин Яккиамнской кирхи
  • Дегустация в музее иван-чая
  • Посещение водопадов Ахвенкоски
  • Песчаный пляж с видом на Ладогу
  • Магазин форелевого хозяйства
Что не входит в цену
  • Обед - от 650-850 ₽, ужин - от 850 ₽
  • Вход в парк «Рускеала»: взрослые - 650 ₽, лица 60+ и студенты - 450 ₽, школьники 7+ - 400 ₽, дети до 7 лет - бесплатно
  • 1-местное размещение - от 4000 ₽
  • Вход на территорию крепости Корела-Кексгольм: взрослые - 200 ₽, студенты, пенсионеры и подростки 16-18 лет - 100 ₽
  • Экотропа над водопадами: взрослые - 500 ₽, льготные категории и дети до 14 лет - 400 ₽
  • Экскурсия «Затерянный мир водопадов» - 2000 ₽
  • Полёт на троллее (7+) - 2500 ₽
  • Экскурсия «Подземная Рускеала» (7+): взрослые - 2200 ₽, школьники - 900 ₽, студенты - 1250 ₽
  • Дополнительные развлечения в «Рускеале» - по ценам парка
  • Банный комплекс: баня - от 6000 ₽/2 часа, сауна - от 4000 ₽/2 часа, веник - 300 ₽
  • Развлечения и прокат инвентаря в туркомплексе - по сезонным ценам
  • «Город ангелов»: взрослые - 500 ₽, льготные категории - 400 ₽
  • Водные экскурсии: «Большая экскурсия на Валаам и по шхерам» - 6000 ₽ прогулка по шхерам с высадкой на о. Хонкасало - 2500 ₽
  • Прогулка с аудиогидом к Земляничному водопаду - 350 ₽
  • Внимание: при бронировании тура за 30 и более дней до старта его стоимость составит 7950 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург, Казанская площадь, 2, 8:00
Завершение: Санкт-Петербург, Казанская площадь, 2, 23:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 51 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 1132 туристов
Мы предлагаем авторские путешествия по Карелии, Выборгу и Великому Новгороду — без лишних хлопот. Более 300 000 путешественников уже отправились с нами. Мы не просто продаём туры — мы продумываем каждый
маршрут, чтобы ваша поездка стала ярким и комфортным приключением. Хотите отдохнуть от городской суеты? Поезжайте с нами! Глухие леса, зеркальные озёра, древние крепости и уютные этнодеревни — всё это ждёт вас в наших турах. Не нужно брать отпуск — даже за 1 день можно зарядиться энергией северной природы. А двухдневные программы позволят погрузиться в культуру Карелии и увидеть её главные сокровища. Путешествуйте с теми, кто знает дорогу к лучшим впечатлениям!

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

