Описание экскурсии
Организационные детали
Туроператор оставляет за собой право корректировать порядок и время посещения объектов без сокращения их количества. Рекомендуется иметь запас времени не менее 3 часов после окончания тура. На маршруте возможны задержки по форс-мажорным обстоятельствам. Важно взять с собой паспорт и документы на льготы. Рекомендуется иметь наличные деньги, так как не везде есть терминалы. Подберите удобную одежду и обувь, учитывая погоду в регионе.
Программа тура по дням
Крепость Корела, кирха Яккимаа, музей иван-чая, водопад Ахвенкоски и парк «Рускеала»
Встречаемся и отправляемся в путешествие. Первую короткую остановку сделаем в 10:00 в Приозерске. Можно выпить кофе, перекусить и пофотографировать город, живописно расположенный на берегу Ладожского озера. Далее на 40 минут задержимся в крепости Корела (Кексгольм), где снимались сцены культового фильма «Брат». Вы осмотрите старинные бастионы крепости, стены которой помнят сражения разных эпох.
Продолжим фотопаузой у руин лютеранской кирхи Яккимаа: сохранившиеся стены из красного кирпича в форме креста напоминают о многовековой истории этого места. Осмотрим и «Город ангелов» — экспозицию деревянных скульптур внутри.
12:50–13:10 — посещение музея иван-чая. Это первый в стране музей, посвящённый «копорскому чаю». Вы услышите легенды о напитке и попробуете его с карельским вареньем.
Пообедав, прогуляемся по оборудованным тропам вдоль бурных потоков водопада Ахвенкоски, где снимался фильм «А зори здесь тихие…». К 17:00 прибудем в горный парк «Рускеала», где проведём около 3 часов. Вы увидите знаменитый Мраморный каньон с изумрудной водой, окружённый отвесными скалами, и проведёте время по своему усмотрению. При желании сможете посетить Итальянский карьер с узорчатыми мраморными блоками, полетать на зиплайне или пройти по маршруту «Подземная Рускеала».
К 21:15 приедем в туристический комплекс у берега Ладоги. На территории можно воспользоваться бесплатным мангалом для приготовления шашлыка. Также есть возможность расслабиться в банном комплексе с русской баней и финской сауной.
Свободное время или дополнительные экскурсии
После завтрака с 8:00 до 16:30 у вас будет свободное время: можно отдохнуть на пляже у Ладоги, покататься на лодках и катамаранах, поиграть в волейбол, взять напрокат спортинвентарь или попариться в бане. Мы предлагаем дополнительные экскурсии на это время. Любители активностей смогут отправиться на экскурсию «Затерянный мир водопадов» с мастер-классом по добыче граната. Вы прокатитесь на «Уралах» до Прокинкоски, Койринои и Белых мостов, а затем каждый сможет откопать себе каменный сувенир на память.
Также предлагаем 6-часовую экскурсию на Валаам и по Ладожским шхерам — поездку на катере с возможностью высадки на острове и прогулки по шхерам. А в 16:00–16:30 состоится прогулка к Земляничному водопаду с камнями необычного цвета и красивыми видами (с аудиогидом).
После отправимся в обратный путь. В 19:30 остановимся в магазине форелевого хозяйства, где вы сможете попробовать рыбу и деликатесы и, при желании, приобрести их.
23:00–23:30 — возвращение в Санкт-Петербург. Прибытие ориентировочно в 23:00 к метро «Проспект Просвещения» и в 23:30 — к Казанскому собору.
Что включено
- Проживание
- Завтрак
- Трансфер на автобусе экскурсионного класса
- Услуги профессионального гида
- Обзорные экскурсии по маршруту
- Внешний осмотр крепости Корела-Кексгольм
- Экскурсия по Приозерску
- Фотопауза у руин Яккиамнской кирхи
- Дегустация в музее иван-чая
- Посещение водопадов Ахвенкоски
- Песчаный пляж с видом на Ладогу
- Магазин форелевого хозяйства
Что не входит в цену
- Обед - от 650-850 ₽, ужин - от 850 ₽
- Вход в парк «Рускеала»: взрослые - 650 ₽, лица 60+ и студенты - 450 ₽, школьники 7+ - 400 ₽, дети до 7 лет - бесплатно
- 1-местное размещение - от 4000 ₽
- Вход на территорию крепости Корела-Кексгольм: взрослые - 200 ₽, студенты, пенсионеры и подростки 16-18 лет - 100 ₽
- Экотропа над водопадами: взрослые - 500 ₽, льготные категории и дети до 14 лет - 400 ₽
- Экскурсия «Затерянный мир водопадов» - 2000 ₽
- Полёт на троллее (7+) - 2500 ₽
- Экскурсия «Подземная Рускеала» (7+): взрослые - 2200 ₽, школьники - 900 ₽, студенты - 1250 ₽
- Дополнительные развлечения в «Рускеале» - по ценам парка
- Банный комплекс: баня - от 6000 ₽/2 часа, сауна - от 4000 ₽/2 часа, веник - 300 ₽
- Развлечения и прокат инвентаря в туркомплексе - по сезонным ценам
- «Город ангелов»: взрослые - 500 ₽, льготные категории - 400 ₽
- Водные экскурсии: «Большая экскурсия на Валаам и по шхерам» - 6000 ₽ прогулка по шхерам с высадкой на о. Хонкасало - 2500 ₽
- Прогулка с аудиогидом к Земляничному водопаду - 350 ₽
- Внимание: при бронировании тура за 30 и более дней до старта его стоимость составит 7950 ₽