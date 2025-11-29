Встречаемся и отправляемся в путешествие. Первую короткую остановку сделаем в 10:00 в Приозерске. Можно выпить кофе, перекусить и пофотографировать город, живописно расположенный на берегу Ладожского озера. Далее на 40 минут задержимся в крепости Корела (Кексгольм), где снимались сцены культового фильма «Брат». Вы осмотрите старинные бастионы крепости, стены которой помнят сражения разных эпох.

Продолжим фотопаузой у руин лютеранской кирхи Яккимаа: сохранившиеся стены из красного кирпича в форме креста напоминают о многовековой истории этого места. Осмотрим и «Город ангелов» — экспозицию деревянных скульптур внутри.

12:50–13:10 — посещение музея иван-чая. Это первый в стране музей, посвящённый «копорскому чаю». Вы услышите легенды о напитке и попробуете его с карельским вареньем.

Пообедав, прогуляемся по оборудованным тропам вдоль бурных потоков водопада Ахвенкоски, где снимался фильм «А зори здесь тихие…». К 17:00 прибудем в горный парк «Рускеала», где проведём около 3 часов. Вы увидите знаменитый Мраморный каньон с изумрудной водой, окружённый отвесными скалами, и проведёте время по своему усмотрению. При желании сможете посетить Итальянский карьер с узорчатыми мраморными блоками, полетать на зиплайне или пройти по маршруту «Подземная Рускеала».

К 21:15 приедем в туристический комплекс у берега Ладоги. На территории можно воспользоваться бесплатным мангалом для приготовления шашлыка. Также есть возможность расслабиться в банном комплексе с русской баней и финской сауной.