Приглашаем вас в насыщенное путешествие по Карелии, в котором мы соединили и невероятные природные красоты, и увлекательные экскурсии, которые погрузят вас в историю края и перенесут в прошлое.Вы увидите крепость

Корела-Кексгольм, прогуляетесь у руин кирхи Яккимаа и заглянете в музей «Город ангелов». Прогуляетесь к водопадам Ахвенкоски, сделаете невероятные снимки в горном парке «Рускеала» и у Мраморного каньона. В интерактивном парке «Бастионъ» окажетесь в эпохе викингов, сможете примерить доспехи и средневековые костюмы, а в Музее минералов осмотрите уникальные экспонаты. Вас ждут и гастрономические открытия: в музее иван-чая попробуете традиционный напиток с карельскими вареньями, в форелевом хозяйстве отведаете рыбных деликатесов, а ещё побываете на дегустации бальзамов и настоек.

Описание тура

Организационные детали

Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу данного тура, а именно: порядок и время посещения заявленных объектов. При этом количество заявленных объектов не меняется. При планировании поездки необходимо иметь запас времени не менее 3 часов по окончании тура, т. к. возможны задержки в связи с форс-мажорными обстоятельствами!

Возьмите с собой паспорт и льготный документ при его наличии.

Рекомендуем также брать с собой в дорогу наличные деньги на дополнительные расходы. На объектах маршрута могут отсутствовать терминалы бесконтактной оплаты или интернет.

Желательно брать с собой наиболее удобную и комфортную одежду. И, конечно, обращайте внимание на погоду в регионах проведения экскурсионной программы.