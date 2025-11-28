Вы увидите крепость
Описание тура
Организационные детали
Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу данного тура, а именно: порядок и время посещения заявленных объектов. При этом количество заявленных объектов не меняется. При планировании поездки необходимо иметь запас времени не менее 3 часов по окончании тура, т. к. возможны задержки в связи с форс-мажорными обстоятельствами!
Возьмите с собой паспорт и льготный документ при его наличии.
Рекомендуем также брать с собой в дорогу наличные деньги на дополнительные расходы. На объектах маршрута могут отсутствовать терминалы бесконтактной оплаты или интернет.
Желательно брать с собой наиболее удобную и комфортную одежду. И, конечно, обращайте внимание на погоду в регионах проведения экскурсионной программы.
Питание. Включены завтрак в отеле, дегустация нескольких сортов иван-чая, карельских бальзамов и настоек, рыбы на форелевом хозяйстве. По желанию можно доплатить за комплексное питание: обед (первое, второе, салат, напиток и сладкая булочка), ужин (горячее, салат, напиток и сладкая булочка).
Транспорт. Автобус туристического класса 2024-2025 годов выпуска. Весь наш транспорт соответствует критериям комфорта перевозки пассажиров. Все сиденья смотрят вперёд, есть ремни безопасности, климат-контроль, телевизор и микрофон у гида. Особое внимание уделяется подбору водителей. Вместимость автобуса зависит от размера группы: от 18 до 55 человек.
Возраст участников. 3-99 лет.
Уровень сложности. Лёгкий. Автобусный тур с пешими экскурсиями.
Программа тура по дням
Крепость Карела-Кексгольм, дегустация иван-чая, водопады Ахвенкоски и парк «Рускеала»
В 8:00 мы отправимся от Казанского собора. Дополнительная посадка — у метро «Проспект Просвещения» в 8:40.
Сделаем техническую остановку в Приозерске, где можно перекусить и выпить кофе. В 11:00 посетим крепость Карела-Кексгольм, а в 12:40 остановимся у кирхи Яккимаа. Затем зайдём в музей «Город ангелов», где в руинах кирхи размещена коллекция деревянных скульптур.
Заглянем в первый в России музей иван-чая и попробуем напиток с карельскими вареньями. В 14:10 нас ждёт обед.
После отправимся к водопадам Ахвенкоски и пройдёмся по экотропе с подвесными мостами. К 17:00 прибудем в горный парк «Рускеала» и к Мраморному каньону, где до 19:45 у вас будет свободное время для дополнительных активностей: водная прогулка по Изумрудному озеру, экскурсия «Подземная Рускеала», полёт на троллее или ужин в кафе «Русколка».
Вечером разместимся в отеле в центре Сортавалы и в 20:45 поужинаем.
Экскурсия по парку "Бастионъ", прогулка по Сортавале, "Центр шунгита", дегустация на форелевом хозяйстве
После завтрака в 8:00 будет немного свободного времени, а с 10:20 до 14:49 вас ждёт экскурсия в интерактивном парке живой истории «Бастионъ» — это погружение в прошлое с интересными экспонатами и реконструкциями.
В 15:20 — обед, после которого начнётся пешеходная экскурсия по Сортавале. Мы увидим старинные здания и памятники, услышим истории, связанные с поэмой «Калевала».
Далее посетим «Центр шунгита» и Музей минералов, где представлены уникальные экспозиции и сувениры. Затем попробуем карельские бальзамы, настойки и соки.
К вечеру заедем в фирменный магазин форелевого хозяйства с дегустацией. Затем желающие смогут купить местные деликатесы.
Вернёмся в Санкт-Петербург около 23:00 к станции метро «Проспект Просвещения» и в 23:30 к Казанскому собору.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтрак
- Трансферы по маршруту
- Экскурсии по программе: по пути в Приозерск, посещение крепости Корела, водопадов Ахвенкоски, "Центра шунгита", Музея минералов и исторического парка "Бастионъ", пешеходная экскурсия по Сортавале
- Дегустации
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Билеты до Санкт-Петербурга и обратно
- Питание вне программы: обед - 650 ₽, ужин - 800 ₽ (по желанию)
- Посещение парка «Рускеала» и Мраморного каньона (оплачивается при посадке в автобус): взрослые - 650 ₽, люди 60+ и студенты - 450 ₽, школьники - 400 ₽, дети до 7 лет - бесплатно
- Доплата за 1-местное размещение - от 4000 ₽
- Экотропа: взрослые - 500 ₽, пенсионеры, студенты, дети до 14 лет - 400 ₽ (по желанию)
- Экскурсия «Подземная Рускеала» (7+) - взрослые - 2200 ₽, студенты - 1250 ₽, школьники - 900 ₽ (по желанию)
- Полёт на троллее (7+) - 2500 ₽