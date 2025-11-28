Мои заказы

Автобусный тур в Карелию на выходные: «Рускеала», водопады, викинги и дегустации

Увидеть Мраморный каньон, погулять по Сортавале, отведать чая и настоек, посетить парк «Бастионъ»
Приглашаем вас в насыщенное путешествие по Карелии, в котором мы соединили и невероятные природные красоты, и увлекательные экскурсии, которые погрузят вас в историю края и перенесут в прошлое.

Вы увидите крепость
читать дальше

Корела-Кексгольм, прогуляетесь у руин кирхи Яккимаа и заглянете в музей «Город ангелов».

Прогуляетесь к водопадам Ахвенкоски, сделаете невероятные снимки в горном парке «Рускеала» и у Мраморного каньона.

В интерактивном парке «Бастионъ» окажетесь в эпохе викингов, сможете примерить доспехи и средневековые костюмы, а в Музее минералов осмотрите уникальные экспонаты.

Вас ждут и гастрономические открытия: в музее иван-чая попробуете традиционный напиток с карельскими вареньями, в форелевом хозяйстве отведаете рыбных деликатесов, а ещё побываете на дегустации бальзамов и настоек.

Автобусный тур в Карелию на выходные: «Рускеала», водопады, викинги и дегустации
Автобусный тур в Карелию на выходные: «Рускеала», водопады, викинги и дегустации

Описание тура

Организационные детали

Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу данного тура, а именно: порядок и время посещения заявленных объектов. При этом количество заявленных объектов не меняется. При планировании поездки необходимо иметь запас времени не менее 3 часов по окончании тура, т. к. возможны задержки в связи с форс-мажорными обстоятельствами!

Возьмите с собой паспорт и льготный документ при его наличии.

Рекомендуем также брать с собой в дорогу наличные деньги на дополнительные расходы. На объектах маршрута могут отсутствовать терминалы бесконтактной оплаты или интернет.

Желательно брать с собой наиболее удобную и комфортную одежду. И, конечно, обращайте внимание на погоду в регионах проведения экскурсионной программы.

Питание. Включены завтрак в отеле, дегустация нескольких сортов иван-чая, карельских бальзамов и настоек, рыбы на форелевом хозяйстве. По желанию можно доплатить за комплексное питание: обед (первое, второе, салат, напиток и сладкая булочка), ужин (горячее, салат, напиток и сладкая булочка).

Транспорт. Автобус туристического класса 2024-2025 годов выпуска. Весь наш транспорт соответствует критериям комфорта перевозки пассажиров. Все сиденья смотрят вперёд, есть ремни безопасности, климат-контроль, телевизор и микрофон у гида. Особое внимание уделяется подбору водителей. Вместимость автобуса зависит от размера группы: от 18 до 55 человек.

Возраст участников. 3-99 лет.

Уровень сложности. Лёгкий. Автобусный тур с пешими экскурсиями.

Программа тура по дням

1 день

Крепость Карела-Кексгольм, дегустация иван-чая, водопады Ахвенкоски и парк «Рускеала»

В 8:00 мы отправимся от Казанского собора. Дополнительная посадка — у метро «Проспект Просвещения» в 8:40.

Сделаем техническую остановку в Приозерске, где можно перекусить и выпить кофе. В 11:00 посетим крепость Карела-Кексгольм, а в 12:40 остановимся у кирхи Яккимаа. Затем зайдём в музей «Город ангелов», где в руинах кирхи размещена коллекция деревянных скульптур.

Заглянем в первый в России музей иван-чая и попробуем напиток с карельскими вареньями. В 14:10 нас ждёт обед.

После отправимся к водопадам Ахвенкоски и пройдёмся по экотропе с подвесными мостами. К 17:00 прибудем в горный парк «Рускеала» и к Мраморному каньону, где до 19:45 у вас будет свободное время для дополнительных активностей: водная прогулка по Изумрудному озеру, экскурсия «Подземная Рускеала», полёт на троллее или ужин в кафе «Русколка».

Вечером разместимся в отеле в центре Сортавалы и в 20:45 поужинаем.

Крепость Карела-Кексгольм, дегустация иван-чая, водопады Ахвенкоски и парк «Рускеала»Крепость Карела-Кексгольм, дегустация иван-чая, водопады Ахвенкоски и парк «Рускеала»Крепость Карела-Кексгольм, дегустация иван-чая, водопады Ахвенкоски и парк «Рускеала»Крепость Карела-Кексгольм, дегустация иван-чая, водопады Ахвенкоски и парк «Рускеала»Крепость Карела-Кексгольм, дегустация иван-чая, водопады Ахвенкоски и парк «Рускеала»
2 день

Экскурсия по парку "Бастионъ", прогулка по Сортавале, "Центр шунгита", дегустация на форелевом хозяйстве

После завтрака в 8:00 будет немного свободного времени, а с 10:20 до 14:49 вас ждёт экскурсия в интерактивном парке живой истории «Бастионъ» — это погружение в прошлое с интересными экспонатами и реконструкциями.

В 15:20 — обед, после которого начнётся пешеходная экскурсия по Сортавале. Мы увидим старинные здания и памятники, услышим истории, связанные с поэмой «Калевала».

Далее посетим «Центр шунгита» и Музей минералов, где представлены уникальные экспозиции и сувениры. Затем попробуем карельские бальзамы, настойки и соки.

К вечеру заедем в фирменный магазин форелевого хозяйства с дегустацией. Затем желающие смогут купить местные деликатесы.

Вернёмся в Санкт-Петербург около 23:00 к станции метро «Проспект Просвещения» и в 23:30 к Казанскому собору.

Экскурсия по парку "Бастионъ", прогулка по Сортавале, "Центр шунгита", дегустация на форелевом хозяйствеЭкскурсия по парку "Бастионъ", прогулка по Сортавале, "Центр шунгита", дегустация на форелевом хозяйствеЭкскурсия по парку "Бастионъ", прогулка по Сортавале, "Центр шунгита", дегустация на форелевом хозяйствеЭкскурсия по парку "Бастионъ", прогулка по Сортавале, "Центр шунгита", дегустация на форелевом хозяйстве

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтрак
  • Трансферы по маршруту
  • Экскурсии по программе: по пути в Приозерск, посещение крепости Корела, водопадов Ахвенкоски, "Центра шунгита", Музея минералов и исторического парка "Бастионъ", пешеходная экскурсия по Сортавале
  • Дегустации
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Билеты до Санкт-Петербурга и обратно
  • Питание вне программы: обед - 650 ₽, ужин - 800 ₽ (по желанию)
  • Посещение парка «Рускеала» и Мраморного каньона (оплачивается при посадке в автобус): взрослые - 650 ₽, люди 60+ и студенты - 450 ₽, школьники - 400 ₽, дети до 7 лет - бесплатно
  • Доплата за 1-местное размещение - от 4000 ₽
  • Экотропа: взрослые - 500 ₽, пенсионеры, студенты, дети до 14 лет - 400 ₽ (по желанию)
  • Экскурсия «Подземная Рускеала» (7+) - взрослые - 2200 ₽, студенты - 1250 ₽, школьники - 900 ₽ (по желанию)
  • Полёт на троллее (7+) - 2500 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург, Казанская площадь, 2, 8:00; станция метро «Проспект Просвещения», 8:40
Завершение: Санкт-Петербург, станция метро «Проспект Просвещения», 23:00; Казанская площадь, 2, 23:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 51 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 1132 туристов
Мы предлагаем авторские путешествия по Карелии, Выборгу и Великому Новгороду — без лишних хлопот. Более 300 000 путешественников уже отправились с нами. Мы не просто продаём туры — мы продумываем каждый
читать дальше

маршрут, чтобы ваша поездка стала ярким и комфортным приключением. Хотите отдохнуть от городской суеты? Поезжайте с нами! Глухие леса, зеркальные озёра, древние крепости и уютные этнодеревни — всё это ждёт вас в наших турах. Не нужно брать отпуск — даже за 1 день можно зарядиться энергией северной природы. А двухдневные программы позволят погрузиться в культуру Карелии и увидеть её главные сокровища. Путешествуйте с теми, кто знает дорогу к лучшим впечатлениям!

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие туры из Санкт-Петербурга

«Затерянная Карелия за 2 дня» - парк Рускеала, Сортавала и водопады
На автобусе
1 день 18 часов
-
34%
40 отзывов
«Затерянная Карелия за 2 дня» - парк Рускеала, Сортавала и водопады
Начало: Казанская ПЛОЩАДЬ/СТ.М. Проспект Просвещения
Расписание: По ср, пт и сб
Завтра в 08:00
29 ноя в 08:00
10 450 ₽15 900 ₽ за человека
Уик-энд в Карелии: автобусный тур в Сортавалу и парк «Рускеала», дегустации и экскурсии на выбор
На автобусе
2 дня
1 отзыв
Уик-энд в Карелии: автобусный тур в Сортавалу и парк «Рускеала», дегустации и экскурсии на выбор
Полюбоваться водопадами Ахвенкоски, попробовать настойки и иван-чай, осмотреть крепость Карела
Начало: Санкт-Петербург, Казанская площадь, 2, 8:00; станц...
2 янв в 08:00
3 янв в 08:00
9450 ₽ за человека
Мини-тур по Карелии - успеть за выходные: "Рускеала", парк "Бастионъ", Ладожские шхеры, дегустации
На автобусе
На катере
2 дня
Мини-тур по Карелии - успеть за выходные: "Рускеала", парк "Бастионъ", Ладожские шхеры, дегустации
Промчаться на катере по Ладоге, почувствовать себя викингом, погулять по Сортавале и у водопадов
Начало: Санкт-Петербург, Казанская площадь, 2, 8:00; станц...
2 янв в 08:00
3 янв в 08:00
12 450 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Санкт-Петербурге
Все туры из Санкт-Петербурга