Вам необходимо прибыть в Санкт-Петербург в первой половине дня и самостоятельно заселиться в гостиницу. Обратите внимание, гарантированное заселение после 14:00. Но вы можете оставить вещи и отправиться на экскурсию.

Встреча с гидом состоится в отелях:

1) 12:00 — отъезд от гостиницы «Москва» (для гостей, проживающих в отелях «Ярд Резиденс», «Кравт Невский», «Багратион»);

2) 12:30 — отъезд от гостиницы «Октябрьская» (для гостей, проживающих в отелях «Новотель», «Гранд отель Эмеральд»);

3) 13:00 — отъезд от пл. Искусств (для гостей, проживающих в отелях «Катарина Арт», «Коринтия», «Лотте», «Гранд отель Европа»).

Сегодня на автобусной экскурсии перед вами откроется один из красивейших городов мира. Вы увидите его главные достопримечательности, рассмотрите детали в архитектуре, полюбуетесь Невой, её каналами и изящными мостами, без которых Санкт-Петербург не был бы собой.

Далее посетим музей, где познакомимся с декоративно-прикладным искусством Художественно-промышленной Академии им. А. Л. Штиглица. Пройдёмся по роскошным залам и рассмотрим мебель разных эпох, русские костюмы, коллекцию кукол, собрание керамики и фарфора, изделия из кованого металла.

Ближе к вечеру отправимся на шоколадную фабрику на мастер-класс с дегустацией. Узнаем, как в любимой сладости появляются нотки цветов и фруктов, в чём заключается работа профессионального дегустатора, что общего у шоколада, кофе и вина. Оценим качество, состав, вкусо-ароматический профиль кондитерских изделий.

Трансфер по гостиницам.