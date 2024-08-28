Убедимся в этом сами на дегустациях вина из дворцовых погребов и сидра по традиционному рецепту, оценим качество шоколада на фабрике
Описание тура
Организационные детали
Вы можете оплатить тур полностью или внести предоплату 20% в течение 7 дней. Окончательную оплату необходимо произвести не позднее, чем за 14 дней до начала вашего путешествия.
За несколько дней до начала тура вы получите ФИО и телефон вашего гида, точное время и место встречи в первый день.
Проживание. В 4-звёздочном отеле Novotel St. Petersburg Centre. В стандартных 1-2-местных номерах (двуспальные и односпальные кровати). Возможно размещение в номере повышенной комфортности, 3-местном номере или самостоятельный выбор отеля (оплата только за экскурсионный пакет). А также возможна замена отеля: «Катарина Арт Отель» 4*, «Ярд Резиденс Апарт Отель» 4*, «Гранд Отель Эмеральд» 5* и другие.
Питание. Включены завтраки в отеле по системе «шведский стол», ужин-круиз, дегустации на сидродельне, шоколадной фабрике, винодельне и в музее Фаберже. Остальное питание оплачивается самостоятельно.
Дети. От 5 лет.
Транспорт. Туристический автобус с кондиционером.
Программа тура по дням
Знакомство с Санкт-Петербургом, музей и мастер-класс с дегустацией
Вам необходимо прибыть в Санкт-Петербург в первой половине дня и самостоятельно заселиться в гостиницу. Обратите внимание, гарантированное заселение после 14:00. Но вы можете оставить вещи и отправиться на экскурсию.
Встреча с гидом состоится в отелях:
1) 12:00 — отъезд от гостиницы «Москва» (для гостей, проживающих в отелях «Ярд Резиденс», «Кравт Невский», «Багратион»);
2) 12:30 — отъезд от гостиницы «Октябрьская» (для гостей, проживающих в отелях «Новотель», «Гранд отель Эмеральд»);
3) 13:00 — отъезд от пл. Искусств (для гостей, проживающих в отелях «Катарина Арт», «Коринтия», «Лотте», «Гранд отель Европа»).
Сегодня на автобусной экскурсии перед вами откроется один из красивейших городов мира. Вы увидите его главные достопримечательности, рассмотрите детали в архитектуре, полюбуетесь Невой, её каналами и изящными мостами, без которых Санкт-Петербург не был бы собой.
Далее посетим музей, где познакомимся с декоративно-прикладным искусством Художественно-промышленной Академии им. А. Л. Штиглица. Пройдёмся по роскошным залам и рассмотрим мебель разных эпох, русские костюмы, коллекцию кукол, собрание керамики и фарфора, изделия из кованого металла.
Ближе к вечеру отправимся на шоколадную фабрику на мастер-класс с дегустацией. Узнаем, как в любимой сладости появляются нотки цветов и фруктов, в чём заключается работа профессионального дегустатора, что общего у шоколада, кофе и вина. Оценим качество, состав, вкусо-ароматический профиль кондитерских изделий.
Трансфер по гостиницам.
Парки «Петергофа», Константиновский дворец и дегустация вина из погребов
Гид будет ждать вас в холле отеля после завтрака. В 7:30-9:00 автобус уже отправляется на экскурсию. Точное время вы узнаете заранее.
Сегодня проедем по Петергофской дороге, объединяющей резиденции членов императорской семьи, усадьбы и сады вблизи Финского залива. Вы посетите «Петергоф», славящийся своими золотыми фонтанами и каскадами. Прогуляетесь по Нижнему парку и захотите подольше задержаться в тенистых аллеях. Отыщите черты французского Версаля в «Петергофе» и поймёте, почему здесь так любил проводить время Пётр I.
После обеденного времени отправимся в Константиновский дворец — памятник архитектуры 18 века. Первым владельцем был Пётр Великий, затем Павел Первый подарил усадьбу своему второму сыну, в честь которого сейчас и назван дворец. Пройдёмся по парадным залам, утопающим в роскоши, узнаем о судьбах владельцев, восстановительных работах, посетим апартаменты президента и залы для встреч. Отведаем вина из погребов, где хранятся как европейские, так и южноафриканские сорта. А сомелье расскажет нам о тонкостях виноделия и покажет, как правильно дегустировать напиток.
Дополнительно для желающих будет организована водная прогулка на «Метеоре» из Нижнего парка до Адмиралтейской набережной.
Экскурсия завершится в 17:30 в центре города.
Острова Санкт-Петербурга, секреты стеклодувов и круиз по Неве с ужином
Сегодня в первой половине дня у вас будет свободное время.
Выезд на экскурсию:
1) 14:00 — отъезд от гостиницы «Москва» (для гостей, проживающих в отелях «Ярд Резиденс», «Кравт Невский», «Багратион»);
2) 14:30 — отъезд от гостиницы «Октябрьская» (для гостей, проживающих в отелях «Новотель», «Гранд отель Эмеральд»);
3) 15:00 — отъезд от пл. Искусств (для гостей, проживающих в отелях «Катарина Арт», «Коринтия», «Лотте», «Гранд отель Европа»).
Отправимся на питерские острова. Первый из них — Каменный. Здесь находятся дачи и особняки, а сердцем является уютный парк. Далее посетим Крестовский остров, где часто устраивают народные гуляния и соревнования. Последний — Елагин, который скорее напоминает огромный парк с обилием развлечений на любой вкус.
Зайдём в Елагин дворец и узнаем секреты стеклодувов на мастер-классе по художественному стеклу. Увидим превращение расплавленной горячей массы в произведение искусства. Каждый на память заберёт с собой сувенир.
Вечер проведём на борту теплохода «Астра», где поужинаем с музыкальным сопровождением и при огнях Санкт-Петербурга.
Дополнительно желающие смогут отправиться на ночную автобусную экскурсию по городу и посмотреть на разведение мостов.
Знаменитые фамилии и торговые марки Петербурга, десерт в музее Фаберже
В 10:00-11:00 автобус уже отправляется на экскурсию. Точное время вы узнаете заранее.
На пешеходной экскурсии вернёмся в прошлое и проследим становление знаменитых торговых и промышленных фамилий и предприятий, среди которых Абрикосовы, Фаберже, Зингер, Кузнецовы, Смирнов. Особое внимание уделим «Братьям Елисеевым» — поставщикам императорского двора. Посетим дворец Елисеевых, где когда-то располагался самый популярный столичный ресторан, соответствующий требованиям Парижа. Рассмотрим парадную лестницу, залы парадной анфилады, гостиную — комнаты оформлены в различных стилях талантливейшими декораторами того времени. Заглянем и в магазин Елисеевых, сохранивший по сей день свою изначальную концепцию. Это не только гастроном, но и рестораны, театр, парадная гостиная.
Далее отправимся в музей Фаберже. В Шуваловском дворце спрятана настоящая сокровищница, не имеющая аналогов во всём мире. Здесь собрана уникальная коллекция, в числе которой — знаменитые императорские пасхальные яйца, ювелирные украшения, предметы интерьера и полотна великих творцов. Отведаем в кафе музея фирменный десерт «Яйцо Фаберже».
Экскурсия завершится в центре города в 15:00. Все отели в пешей доступности. Рекомендуем самостоятельно посетить лучшие гастрономические пространства Петербурга — Василеостровский рынок и Новую Голландию.
Павловский дворец и дегустация на сидродельне
После завтрака необходимо освободить номера. В 10:00-11:00 — отъезд от отелей.
Отправимся за город в Павловск, где находится дворец-образец русского классицизма, который строили более 50 лет. Зайдём внутрь и осмотрим залы, кабинеты, галереи, зодиакальные медальоны и множество античных статуй снаружи.
Далее — перерыв на обед в кафе. Продолжим экскурсию на сидродельне, сохранившей традиционные рецепты. Здесь производят натуральный сидр из яблочного сока прямого отжима. Нам покажут производство, обучат технике сабража и, конечно, угостят напитками с закусками.
Тур завершится у Московского вокзала в 16:00.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-мест. номер стандарт DBL (за одного)
|47 900 ₽
|1-местный номер стандарт
|57 700 ₽
|2-мест. номер премиум DBL/Twin (за одного)
|51 700 ₽
|1-местный номер премиум
|65 100 ₽
|3-мест. номер люкс (за одного)
|50 500 ₽
|2-мест. номер люкс DBL (за одного)
|52 900 ₽
|1-местный номер люкс
|67 700 ₽
|2-мест. номер стандарт отель 5* (за одного)
|54 100 ₽
|1-местный номер стандарт отель 5*
|68 500 ₽
|3-мест. номер стандарт отель 5* (за одного)
|52 700 ₽
|Без проживания
|33 100 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в выбранном отеле и номере
- Завтраки
- Ужин-круиз на теплоходе
- Дегустация вин из дворцовых погребов
- Дегустация сидра
- Дегустация на шоколадной фабрике
- Дегустация в музее Фаберже
- Мастер-класс по художественному стеклу
- Все переезды по программе на автобусе
- Сопровождение аккредитованным экскурсоводом
- Радиооборудование (наушники)
- Входные билеты во все музеи по программе
- Групповой трансфер до Московского вокзала
Что не входит в цену
- Билеты до Санкт-Петербурга и обратно в ваш город
- Остальное питание
- Трансфер из/в аэропорт
- Размещение в другом отеле - по запросу
- Дополнительные экскурсии (по желанию)
- Курортный сбор - 100 руб. в сутки за взрослого