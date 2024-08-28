В Петербург за вкусами и роскошью: вино, сидр, шоколад и фирменный десерт

Попробовать «Яйцо Фаберже», пройтись по залам императорских дворцов и поужинать на теплоходе
Изысканность Санкт-Петербурга кроется не только в архитектуре, но и во вкусах.

Убедимся в этом сами на дегустациях вина из дворцовых погребов и сидра по традиционному рецепту, оценим качество шоколада на фабрике
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и отведаем легендарного десерта в музее Фаберже. Пройдёмся по роскошным усадьбам и рассмотрим сервировку императорских столов.

Узнаем об истории становления знаменитых торговых предприятий города, посетим прославленный гастроном Елисеевых и их дворец, где когда-то был столичный ресторан, соответствующий требованиям Парижа.

В Петербург за вкусами и роскошью: вино, сидр, шоколад и фирменный десерт
В Петербург за вкусами и роскошью: вино, сидр, шоколад и фирменный десерт
В Петербург за вкусами и роскошью: вино, сидр, шоколад и фирменный десерт
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00

Описание тура

Организационные детали

Вы можете оплатить тур полностью или внести предоплату 20% в течение 7 дней. Окончательную оплату необходимо произвести не позднее, чем за 14 дней до начала вашего путешествия.

За несколько дней до начала тура вы получите ФИО и телефон вашего гида, точное время и место встречи в первый день.

Проживание. В 4-звёздочном отеле Novotel St. Petersburg Centre. В стандартных 1-2-местных номерах (двуспальные и односпальные кровати). Возможно размещение в номере повышенной комфортности, 3-местном номере или самостоятельный выбор отеля (оплата только за экскурсионный пакет). А также возможна замена отеля: «Катарина Арт Отель» 4*, «Ярд Резиденс Апарт Отель» 4*, «Гранд Отель Эмеральд» 5* и другие.

Питание. Включены завтраки в отеле по системе «шведский стол», ужин-круиз, дегустации на сидродельне, шоколадной фабрике, винодельне и в музее Фаберже. Остальное питание оплачивается самостоятельно.

Дети. От 5 лет.

Транспорт. Туристический автобус с кондиционером.

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с Санкт-Петербургом, музей и мастер-класс с дегустацией

Вам необходимо прибыть в Санкт-Петербург в первой половине дня и самостоятельно заселиться в гостиницу. Обратите внимание, гарантированное заселение после 14:00. Но вы можете оставить вещи и отправиться на экскурсию.

Встреча с гидом состоится в отелях:
1) 12:00 — отъезд от гостиницы «Москва» (для гостей, проживающих в отелях «Ярд Резиденс», «Кравт Невский», «Багратион»);
2) 12:30 — отъезд от гостиницы «Октябрьская» (для гостей, проживающих в отелях «Новотель», «Гранд отель Эмеральд»);
3) 13:00 — отъезд от пл. Искусств (для гостей, проживающих в отелях «Катарина Арт», «Коринтия», «Лотте», «Гранд отель Европа»).

Сегодня на автобусной экскурсии перед вами откроется один из красивейших городов мира. Вы увидите его главные достопримечательности, рассмотрите детали в архитектуре, полюбуетесь Невой, её каналами и изящными мостами, без которых Санкт-Петербург не был бы собой.

Далее посетим музей, где познакомимся с декоративно-прикладным искусством Художественно-промышленной Академии им. А. Л. Штиглица. Пройдёмся по роскошным залам и рассмотрим мебель разных эпох, русские костюмы, коллекцию кукол, собрание керамики и фарфора, изделия из кованого металла.

Ближе к вечеру отправимся на шоколадную фабрику на мастер-класс с дегустацией. Узнаем, как в любимой сладости появляются нотки цветов и фруктов, в чём заключается работа профессионального дегустатора, что общего у шоколада, кофе и вина. Оценим качество, состав, вкусо-ароматический профиль кондитерских изделий.

Трансфер по гостиницам.

Знакомство с Санкт-Петербургом, музей и мастер-класс с дегустациейЗнакомство с Санкт-Петербургом, музей и мастер-класс с дегустациейЗнакомство с Санкт-Петербургом, музей и мастер-класс с дегустациейЗнакомство с Санкт-Петербургом, музей и мастер-класс с дегустациейЗнакомство с Санкт-Петербургом, музей и мастер-класс с дегустациейЗнакомство с Санкт-Петербургом, музей и мастер-класс с дегустацией
2 день

Парки «Петергофа», Константиновский дворец и дегустация вина из погребов

Гид будет ждать вас в холле отеля после завтрака. В 7:30-9:00 автобус уже отправляется на экскурсию. Точное время вы узнаете заранее.

Сегодня проедем по Петергофской дороге, объединяющей резиденции членов императорской семьи, усадьбы и сады вблизи Финского залива. Вы посетите «Петергоф», славящийся своими золотыми фонтанами и каскадами. Прогуляетесь по Нижнему парку и захотите подольше задержаться в тенистых аллеях. Отыщите черты французского Версаля в «Петергофе» и поймёте, почему здесь так любил проводить время Пётр I.

После обеденного времени отправимся в Константиновский дворец — памятник архитектуры 18 века. Первым владельцем был Пётр Великий, затем Павел Первый подарил усадьбу своему второму сыну, в честь которого сейчас и назван дворец. Пройдёмся по парадным залам, утопающим в роскоши, узнаем о судьбах владельцев, восстановительных работах, посетим апартаменты президента и залы для встреч. Отведаем вина из погребов, где хранятся как европейские, так и южноафриканские сорта. А сомелье расскажет нам о тонкостях виноделия и покажет, как правильно дегустировать напиток.

Дополнительно для желающих будет организована водная прогулка на «Метеоре» из Нижнего парка до Адмиралтейской набережной.
Экскурсия завершится в 17:30 в центре города.

Парки «Петергофа», Константиновский дворец и дегустация вина из погребовПарки «Петергофа», Константиновский дворец и дегустация вина из погребовПарки «Петергофа», Константиновский дворец и дегустация вина из погребовПарки «Петергофа», Константиновский дворец и дегустация вина из погребовПарки «Петергофа», Константиновский дворец и дегустация вина из погребовПарки «Петергофа», Константиновский дворец и дегустация вина из погребовПарки «Петергофа», Константиновский дворец и дегустация вина из погребов
3 день

Острова Санкт-Петербурга, секреты стеклодувов и круиз по Неве с ужином

Сегодня в первой половине дня у вас будет свободное время.

Выезд на экскурсию:
1) 14:00 — отъезд от гостиницы «Москва» (для гостей, проживающих в отелях «Ярд Резиденс», «Кравт Невский», «Багратион»);
2) 14:30 — отъезд от гостиницы «Октябрьская» (для гостей, проживающих в отелях «Новотель», «Гранд отель Эмеральд»);
3) 15:00 — отъезд от пл. Искусств (для гостей, проживающих в отелях «Катарина Арт», «Коринтия», «Лотте», «Гранд отель Европа»).

Отправимся на питерские острова. Первый из них — Каменный. Здесь находятся дачи и особняки, а сердцем является уютный парк. Далее посетим Крестовский остров, где часто устраивают народные гуляния и соревнования. Последний — Елагин, который скорее напоминает огромный парк с обилием развлечений на любой вкус.

Зайдём в Елагин дворец и узнаем секреты стеклодувов на мастер-классе по художественному стеклу. Увидим превращение расплавленной горячей массы в произведение искусства. Каждый на память заберёт с собой сувенир.

Вечер проведём на борту теплохода «Астра», где поужинаем с музыкальным сопровождением и при огнях Санкт-Петербурга.

Дополнительно желающие смогут отправиться на ночную автобусную экскурсию по городу и посмотреть на разведение мостов.

Острова Санкт-Петербурга, секреты стеклодувов и круиз по Неве с ужиномОстрова Санкт-Петербурга, секреты стеклодувов и круиз по Неве с ужиномОстрова Санкт-Петербурга, секреты стеклодувов и круиз по Неве с ужиномОстрова Санкт-Петербурга, секреты стеклодувов и круиз по Неве с ужиномОстрова Санкт-Петербурга, секреты стеклодувов и круиз по Неве с ужином
4 день

Знаменитые фамилии и торговые марки Петербурга, десерт в музее Фаберже

В 10:00-11:00 автобус уже отправляется на экскурсию. Точное время вы узнаете заранее.

На пешеходной экскурсии вернёмся в прошлое и проследим становление знаменитых торговых и промышленных фамилий и предприятий, среди которых Абрикосовы, Фаберже, Зингер, Кузнецовы, Смирнов. Особое внимание уделим «Братьям Елисеевым» — поставщикам императорского двора. Посетим дворец Елисеевых, где когда-то располагался самый популярный столичный ресторан, соответствующий требованиям Парижа. Рассмотрим парадную лестницу, залы парадной анфилады, гостиную — комнаты оформлены в различных стилях талантливейшими декораторами того времени. Заглянем и в магазин Елисеевых, сохранивший по сей день свою изначальную концепцию. Это не только гастроном, но и рестораны, театр, парадная гостиная.

Далее отправимся в музей Фаберже. В Шуваловском дворце спрятана настоящая сокровищница, не имеющая аналогов во всём мире. Здесь собрана уникальная коллекция, в числе которой — знаменитые императорские пасхальные яйца, ювелирные украшения, предметы интерьера и полотна великих творцов. Отведаем в кафе музея фирменный десерт «Яйцо Фаберже».

Экскурсия завершится в центре города в 15:00. Все отели в пешей доступности. Рекомендуем самостоятельно посетить лучшие гастрономические пространства Петербурга — Василеостровский рынок и Новую Голландию.

Знаменитые фамилии и торговые марки Петербурга, десерт в музее ФабержеЗнаменитые фамилии и торговые марки Петербурга, десерт в музее ФабержеЗнаменитые фамилии и торговые марки Петербурга, десерт в музее ФабержеЗнаменитые фамилии и торговые марки Петербурга, десерт в музее ФабержеЗнаменитые фамилии и торговые марки Петербурга, десерт в музее ФабержеЗнаменитые фамилии и торговые марки Петербурга, десерт в музее ФабержеЗнаменитые фамилии и торговые марки Петербурга, десерт в музее ФабержеЗнаменитые фамилии и торговые марки Петербурга, десерт в музее Фаберже
5 день

Павловский дворец и дегустация на сидродельне

После завтрака необходимо освободить номера. В 10:00-11:00 — отъезд от отелей.

Отправимся за город в Павловск, где находится дворец-образец русского классицизма, который строили более 50 лет. Зайдём внутрь и осмотрим залы, кабинеты, галереи, зодиакальные медальоны и множество античных статуй снаружи.

Далее — перерыв на обед в кафе. Продолжим экскурсию на сидродельне, сохранившей традиционные рецепты. Здесь производят натуральный сидр из яблочного сока прямого отжима. Нам покажут производство, обучат технике сабража и, конечно, угостят напитками с закусками.

Тур завершится у Московского вокзала в 16:00.

Павловский дворец и дегустация на сидродельнеПавловский дворец и дегустация на сидродельнеПавловский дворец и дегустация на сидродельнеПавловский дворец и дегустация на сидродельнеПавловский дворец и дегустация на сидродельнеПавловский дворец и дегустация на сидродельнеПавловский дворец и дегустация на сидродельне

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-мест. номер стандарт DBL (за одного)47 900 ₽
1-местный номер стандарт57 700 ₽
2-мест. номер премиум DBL/Twin (за одного)51 700 ₽
1-местный номер премиум65 100 ₽
3-мест. номер люкс (за одного)50 500 ₽
2-мест. номер люкс DBL (за одного)52 900 ₽
1-местный номер люкс67 700 ₽
2-мест. номер стандарт отель 5* (за одного)54 100 ₽
1-местный номер стандарт отель 5*68 500 ₽
3-мест. номер стандарт отель 5* (за одного)52 700 ₽
Без проживания33 100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в выбранном отеле и номере
  • Завтраки
  • Ужин-круиз на теплоходе
  • Дегустация вин из дворцовых погребов
  • Дегустация сидра
  • Дегустация на шоколадной фабрике
  • Дегустация в музее Фаберже
  • Мастер-класс по художественному стеклу
  • Все переезды по программе на автобусе
  • Сопровождение аккредитованным экскурсоводом
  • Радиооборудование (наушники)
  • Входные билеты во все музеи по программе
  • Групповой трансфер до Московского вокзала
Что не входит в цену
  • Билеты до Санкт-Петербурга и обратно в ваш город
  • Остальное питание
  • Трансфер из/в аэропорт
  • Размещение в другом отеле - по запросу
  • Дополнительные экскурсии (по желанию)
  • Курортный сбор - 100 руб. в сутки за взрослого
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Санкт-Петербург, гостиница "Москва", 12:00 (для гостей из "Ярд Резиденс") / гостиница "Октябрьская", 12:30 (для гостей из Novotel и "Гранд Отель Эмеральд") / площадь Искусств, 13:00 (для гостей из отеля "Катарина Арт")
Завершение: Г. Санкт-Петербург, Московский вокзал, 16:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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