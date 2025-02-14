Туры в Павловск из Санкт-Петербурга

Найдено 3 тура в категории «Павловск» в Санкт-Петербурге, цены от 14 456 ₽. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
В Петербург на День всех влюблённых: Павловск, вечерняя экскурсия и кладовые Эрмитажа
На автобусе
На микроавтобусе
3 дня
В Петербург на День всех влюблённых: Павловск, вечерняя экскурсия и кладовые Эрмитажа
Увидеть Санкт-Петербург в свете огней, побывать в Павловском дворце и осмотреть ювелирные шедевры
Начало: Санкт-Петербург, станция метро «Горьковская», 11:4...
14 фев в 11:45
15 590 за человека
Новогодние огни Санкт-Петербурга: тур по главным локациям Северной столицы
На автобусе
7 дней
Новогодние огни Санкт-Петербурга: тур по главным локациям Северной столицы
Попробовать крендель в Выборге, полюбоваться интерьерами Юсуповского дворца и заглянуть в Эрмитаж
Начало: Cтанция метро «Гостиный двор», 12:30
25 490 за человека
Петербургские выходные для детей и взрослых: тур-конструктор с экскурсиями на выбор
На автобусе
На микроавтобусе
2 дня
Петербургские выходные для детей и взрослых: тур-конструктор с экскурсиями на выбор
Полюбоваться дворцами Петергофа, Павловска или Стрельны, побывать в Выборге, Пушкине или Гатчине
Начало: Санкт-Петербург, станция метро «Гостиный двор», с ...
1 фев в 08:00
8 фев в 08:00
14 456 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Павловск»

Самые популярные туры этой рубрики в Санкт-Петербурге
В январе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. В Петербург на День всех влюблённых: Павловск, вечерняя экскурсия и кладовые Эрмитажа
  2. Новогодние огни Санкт-Петербурга: тур по главным локациям Северной столицы
  3. Петербургские выходные для детей и взрослых: тур-конструктор с экскурсиями на выбор
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
  1. Царское село
  2. Музей Фаберже
  3. Эрмитаж
  4. Петропавловская крепость
  5. Петергоф
  6. Исаакиевский собор
  7. Рускеала
  8. Екатерининский дворец
  9. Дворцовая площадь
  10. Петропавловский собор
Сколько стоит тур в Санкт-Петербурге в январе 2025
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Павловск" можно забронировать 3 тура от 14 456 до 25 490.
Забронируйте тур в Санкт-Петербурге на 2025 год по теме «Павловск», цены от 14456₽. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март