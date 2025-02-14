3 дня
В Петербург на День всех влюблённых: Павловск, вечерняя экскурсия и кладовые Эрмитажа
Увидеть Санкт-Петербург в свете огней, побывать в Павловском дворце и осмотреть ювелирные шедевры
Начало: Санкт-Петербург, станция метро «Горьковская», 11:4...
14 фев в 11:45
15 590₽ за человека
7 дней
Новогодние огни Санкт-Петербурга: тур по главным локациям Северной столицы
Попробовать крендель в Выборге, полюбоваться интерьерами Юсуповского дворца и заглянуть в Эрмитаж
Начало: Cтанция метро «Гостиный двор», 12:30
25 490₽ за человека
2 дня
Петербургские выходные для детей и взрослых: тур-конструктор с экскурсиями на выбор
Полюбоваться дворцами Петергофа, Павловска или Стрельны, побывать в Выборге, Пушкине или Гатчине
Начало: Санкт-Петербург, станция метро «Гостиный двор», с ...
1 фев в 08:00
8 фев в 08:00
14 456₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Павловск»
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