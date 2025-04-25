Романтика алых парусов. Путешествие в Санкт-Петербург
Начало: Санкт-Петербург
25 июн в 10:00
от 27 220 ₽ за человека
В Петергоф на осеннее закрытие фонтанов
Посмотреть фееричное шоу с фейерверком, погулять по Северной столице и увидеть работы Фаберже
Начало: Гостиница "Россия", 13:00 / гостиница "Москва", 13...
19 сен в 13:00
15 050 ₽ за человека
Вся мощь русского флота на берегах Невы: в Петербург на День ВМФ
Поучаствовать в грандиозном празднике, полюбоваться шедеврами Фаберже и фонтанами Петергофа
Начало: Ладожский вокзал, 10:10 и 12:30 / Московский вокза...
26 июл в 10:10
15 550 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЮЮрий25 апреля 2025Отлично!!!
- ААлександр6 июля 2024Ваша команда умеет хорошо работать. Тур Алые паруса глубоко проработан и точно исполнен. Программа с изюминками, экскурсовод трудился самоотверженно. Гостиница и подготовка документов на 4*. Спасибо вам большое. Поехал бы снова!
- ААнтон1 июля 2024Понравилось все: Фонтаны Петергофа, Гатчина, Царское село, экскурсия по Санкт-Петербургу на автобусе и на катере к Финскому заливу. Автобус приезжал вовремя и с кондиционером. Свободного времени на осмотр парков давали столько сколько нужно.
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Фонтаны в Петергофе»
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