Фонтаны в Петергофе – туры в Санкт-Петербурге

Найдено 3 тура в категории «Фонтаны в Петергофе» в Санкт-Петербурге, цены от 15 050 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Романтика алых парусов. Путешествие в Санкт-Петербург
На автобусе
5 дней
3 отзыва
Романтика алых парусов. Путешествие в Санкт-Петербург
Начало: Санкт-Петербург
25 июн в 10:00
от 27 220 ₽ за человека
В Петергоф на осеннее закрытие фонтанов
На автобусе
3 дня
В Петергоф на осеннее закрытие фонтанов
Посмотреть фееричное шоу с фейерверком, погулять по Северной столице и увидеть работы Фаберже
Начало: Гостиница "Россия", 13:00 / гостиница "Москва", 13...
19 сен в 13:00
15 050 ₽ за человека
Вся мощь русского флота на берегах Невы: в Петербург на День ВМФ
На автобусе
3 дня
Вся мощь русского флота на берегах Невы: в Петербург на День ВМФ
Поучаствовать в грандиозном празднике, полюбоваться шедеврами Фаберже и фонтанами Петергофа
Начало: Ладожский вокзал, 10:10 и 12:30 / Московский вокза...
26 июл в 10:10
15 550 ₽ за человека

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Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Фонтаны в Петергофе»

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В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Романтика алых парусов. Путешествие в Санкт-Петербург
  2. В Петергоф на осеннее закрытие фонтанов
  3. Вся мощь русского флота на берегах Невы: в Петербург на День ВМФ
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
  1. Рускеала
  2. Музей Фаберже
  3. Царское село
  4. Петергоф
  5. Дворцовая площадь
  6. Эрмитаж
  7. Исаакиевский собор
  8. Петропавловская крепость
  9. Невский проспект
  10. Крейсер Аврора
Сколько стоит тур в Санкт-Петербурге в мае 2025
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Фонтаны в Петергофе" можно забронировать 3 тура от 15 050 до 27 220. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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