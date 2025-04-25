Ваша команда умеет хорошо работать. Тур Алые паруса глубоко проработан и точно исполнен. Программа с изюминками, экскурсовод трудился самоотверженно. Гостиница и подготовка документов на 4*. Спасибо вам большое. Поехал бы снова!

А Антон

Понравилось все: Фонтаны Петергофа, Гатчина, Царское село, экскурсия по Санкт-Петербургу на автобусе и на катере к Финскому заливу. Автобус приезжал вовремя и с кондиционером. Свободного времени на осмотр парков давали столько сколько нужно.