3 дня
Новогодний экспресс-тур в Санкт-Петербург: роскошь дворцов и Музей Фаберже
Пройти по залам Екатерининского дворца и прокатиться по историческому маршруту в метро
Начало: Станция метро «Владимирская» (у памятника Ф.М. Дос...
31 дек в 11:00
9 720₽ за человека
3 дня
Новогодний Петербург: автобусный тур по дворцам и праздничным локациям
Увидеть Северную столицу в ярких огнях и с украшенными фасадами и рассмотреть интерьеры усадеб
Начало: Г. Санкт-Петербург, Ладожский вокзал, 10:10 / отел...
31 дек в 10:10
11 000₽ за человека
4 дня
Загадки и тайны Санкт-Петербурга: по следам заговоров и убийств
Увидеть места из «Преступления и наказания», побывать в квартире Распутина и пройтись по залам замка
Начало: Г. Санкт-Петербург, Ладожский вокзал, 10:10 / Моск...
3 янв в 10:10
20 300₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Юсуповский дворец»
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