Петра творения за выходные: Северная столица, Кронштадт, Петергоф
Обойти каналы на теплоходе, рассмотреть убранство 2 соборов и погулять среди фонтанов Нижнего парка
Начало: Московский вокзал, 7:00
28 июн в 07:00
5 июл в 07:00
15 600 ₽ за человека
В Петергоф на осеннее закрытие фонтанов
Посмотреть фееричное шоу с фейерверком, погулять по Северной столице и увидеть работы Фаберже
Начало: Гостиница "Россия", 13:00 / гостиница "Москва", 13...
19 сен в 13:00
16 050 ₽ за человека
Вся мощь русского флота на берегах Невы: в Петербург на День ВМФ
Поучаствовать в грандиозном празднике, полюбоваться шедеврами Фаберже и фонтанами Петергофа
Начало: Ладожский вокзал, 10:10 и 12:30 / Московский вокза...
26 июл в 10:10
11 050 ₽ за человека
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