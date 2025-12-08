Сегодня познакомимся с Выборгом в пешеходном формате. Вы увидите Рыночную площадь, соборы, башню и бастион. Послушаете легенды, узнаете о тайнах и истории города.

Затем на мастер-классе в Музее шоколада вы узнаете секреты приготовления любимой многими сладости, а на память с собой каждый заберёт шоколадную фигурку, сделанную своими руками.

После обеда в ресторане пешеходная экскурсия по городу продолжится. Посмотрим на памятник трамвайному движению, которое существовало в Выборге на протяжении почти 50 лет. Также у вас будет свободное время для покупки сувениров и самостоятельной прогулки (около 2 часов). Гид подскажет, где приобрести выборгский эль, пиво.

В 17:00 выезжаем в Санкт-Петербург. На Московском вокзале — ориентировочно в 20:00-23:00 (зависит от дорожной ситуации). Обратные билеты лучше брать с отправлением ночью.