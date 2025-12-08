Здесь есть даже замок, основанный в ходе Третьего крестового похода! Побываем на рождественской программе в аутентичной усадьбе —
Описание тура
Организационные детали
Вы можете оплатить тур полностью или внести предоплату 20% в течение 7 дней. Окончательную оплату необходимо произвести не позднее, чем за 14 дней до начала вашего путешествия.
За несколько дней до начала тура вы получите ФИО и телефон вашего гида, точное время и место встречи в первый день.
Программа тура по дням
Выборгский замок, выпечка кренделя и рождественская программа в усадьбе
В 9:30 встречаемся на Московском вокзале.
По дороге в Выборг вы узнаете об исторических событиях, происходивших на этой земле. По приезде посетите средневековый Выборгский замок на острове. До 17 века он был резиденцией шведских наместников, а основан в ходе Третьего крестового похода. Заселение в гостиницу в 14:00. Затем обед в ресторане.
Далее нас ждут на мастер-классе по выпечке кренделя. Создадим кулинарный шедевр по традиционному рецепту. Продолжим на интерактивной рождественской программе в усадьбе. Вы послушаете рассказ о традициях встречи праздника в скандинавских странах, о символах Выборга, историю двух соседних монастырей, продегустируете крендель и глёг — горячий напиток на основе красного вина. Напоследок вас ждут шутливые гадания.
После 20:00 — свободное время.
Музей шоколада и обзорная прогулка по Выборгу
Сегодня познакомимся с Выборгом в пешеходном формате. Вы увидите Рыночную площадь, соборы, башню и бастион. Послушаете легенды, узнаете о тайнах и истории города.
Затем на мастер-классе в Музее шоколада вы узнаете секреты приготовления любимой многими сладости, а на память с собой каждый заберёт шоколадную фигурку, сделанную своими руками.
После обеда в ресторане пешеходная экскурсия по городу продолжится. Посмотрим на памятник трамвайному движению, которое существовало в Выборге на протяжении почти 50 лет. Также у вас будет свободное время для покупки сувениров и самостоятельной прогулки (около 2 часов). Гид подскажет, где приобрести выборгский эль, пиво.
В 17:00 выезжаем в Санкт-Петербург. На Московском вокзале — ориентировочно в 20:00-23:00 (зависит от дорожной ситуации). Обратные билеты лучше брать с отправлением ночью.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтрак и обеды
- Все переезды по программе от Санкт-Петербурга в Выборг и обратно
- Мастер-класс по выпечке кренделя
- Мастер-класс в Музее шоколада
- Дегустация кренделя и глёга в усадьбе
- Входные билеты на объекты по программе
- Экскурсионное сопровождение
- Индивидуальные наушники
- Утренняя сауна в гостинице
Что не входит в цену
- Билеты до Санкт-Петербурга и обратно в ваш город
- Ужины
- Повышение категории номера (улучшенный) - цены по запросу
- 1-местное размещение - 15 100 ₽
- Размещение на доп. месте в 2-местном номере - 12 500 ₽ за тур
- Стоимость тура без проживания и питания (только экскурсии и трансфер) - 8200 ₽
