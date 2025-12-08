Мои заказы

В Выборг на праздники: тур для всей семьи с мастер-классами и дегустациями

Узнать секреты приготовления шоколада, попробовать крендель и местный глинтвейн и посетить замок
На 2 дня отправимся из Санкт-Петербурга в Выборг, где сохранилась средневековая европейская атмосфера.

Здесь есть даже замок, основанный в ходе Третьего крестового похода! Побываем на рождественской программе в аутентичной усадьбе —
читать дальше

нас угостят глёгом с кренделем, а также расскажут о традициях встречи праздника в скандинавских странах.

На одном мастер-классе приготовим местную выпечку по старинному рецепту, на другом — сделаем шоколадную фигурку на память. Интересно будет и взрослым, и детям!

Описание тура

Организационные детали

Вы можете оплатить тур полностью или внести предоплату 20% в течение 7 дней. Окончательную оплату необходимо произвести не позднее, чем за 14 дней до начала вашего путешествия.

За несколько дней до начала тура вы получите ФИО и телефон вашего гида, точное время и место встречи в первый день.

Программа тура по дням

1 день

Выборгский замок, выпечка кренделя и рождественская программа в усадьбе

В 9:30 встречаемся на Московском вокзале.

По дороге в Выборг вы узнаете об исторических событиях, происходивших на этой земле. По приезде посетите средневековый Выборгский замок на острове. До 17 века он был резиденцией шведских наместников, а основан в ходе Третьего крестового похода. Заселение в гостиницу в 14:00. Затем обед в ресторане.

Далее нас ждут на мастер-классе по выпечке кренделя. Создадим кулинарный шедевр по традиционному рецепту. Продолжим на интерактивной рождественской программе в усадьбе. Вы послушаете рассказ о традициях встречи праздника в скандинавских странах, о символах Выборга, историю двух соседних монастырей, продегустируете крендель и глёг — горячий напиток на основе красного вина. Напоследок вас ждут шутливые гадания.

После 20:00 — свободное время.


2 день

Музей шоколада и обзорная прогулка по Выборгу

Сегодня познакомимся с Выборгом в пешеходном формате. Вы увидите Рыночную площадь, соборы, башню и бастион. Послушаете легенды, узнаете о тайнах и истории города.

Затем на мастер-классе в Музее шоколада вы узнаете секреты приготовления любимой многими сладости, а на память с собой каждый заберёт шоколадную фигурку, сделанную своими руками.

После обеда в ресторане пешеходная экскурсия по городу продолжится. Посмотрим на памятник трамвайному движению, которое существовало в Выборге на протяжении почти 50 лет. Также у вас будет свободное время для покупки сувениров и самостоятельной прогулки (около 2 часов). Гид подскажет, где приобрести выборгский эль, пиво.

В 17:00 выезжаем в Санкт-Петербург. На Московском вокзале — ориентировочно в 20:00-23:00 (зависит от дорожной ситуации). Обратные билеты лучше брать с отправлением ночью.



Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтрак и обеды
  • Все переезды по программе от Санкт-Петербурга в Выборг и обратно
  • Мастер-класс по выпечке кренделя
  • Мастер-класс в Музее шоколада
  • Дегустация кренделя и глёга в усадьбе
  • Входные билеты на объекты по программе
  • Экскурсионное сопровождение
  • Индивидуальные наушники
  • Утренняя сауна в гостинице
Что не входит в цену
  • Билеты до Санкт-Петербурга и обратно в ваш город
  • Ужины
  • Повышение категории номера (улучшенный) - цены по запросу
  • 1-местное размещение - 15 100 ₽
  • Размещение на доп. месте в 2-местном номере - 12 500 ₽ за тур
  • Стоимость тура без проживания и питания (только экскурсии и трансфер) - 8200 ₽
  • Помимо внесённой предоплаты на сайте (15%), необходимо перевести напрямую организатору ещё 20% в течение 7 дней. Окончательную оплату необходимо произвести не позднее чем за 14 дней до начала вашего путешествия
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Санкт-Петербург, Московский вокзал, 9:30
Завершение: Г. Санкт-Петербург, Московский вокзал, 20:00-23:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 25 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра
Александра — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 126 туристов
Мы организуем путешествия в Санкт-Петербург и по России с 2000 года. Состоим в Ассоциации международного сотрудничества в туризме, являемся членом Ассоциации туроператоров. На связи с путешественниками 24/7. В нашей команде только аккредитованные гиды, а программы продуманы и отработаны до мелочей.

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

