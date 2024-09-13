Вас ждет посещение самых популярных достопримечательностей
Программа тура по дням
Понедельник. Экскурсия на двухэтажном автобусе по городу. Театр-макет «Петровская акватория»
Самостоятельный заезд.
Гарантированное размещение в гостинице после 15:00.
До 15:00 вещи можно оставить в камере хранения отеля.
Экскурсия на двухэтажном автобусе «Hop on – Hop off» с экскурсией по историческому театру-макету «Петровская акватория» (аудиогид).
Экскурсия на двухэтажном автобусе Hop-On Hop-Off – идеальный способ для знакомства с городом на своих условиях: билет действителен 24 часа, Вы ни от кого не зависите и сможете «выскочить» из автобуса на любой понравившейся остановке, а вдоволь нагулявшись, сесть в следующий автобус и продолжить свое путешествие.
А в музее исторического театра-макета «Петровская акватория» изображающего Петербург начала XVIII века можно понаблюдать за движением 130 судов, изготовленных по историческим макетам, посмотреть на кулачные бои во время масленицы и танцы знати на императорских приемах в Петергофе.
Благодаря спецэффектам, на Ваших глазах оживет старинный Петербург.
Транспорт предоставляется на обзорную экскурсию.
Вторник. Эрмитаж. Пешеходная экскурсия «Загадай желание»
Завтрак в гостинице.
Пешеходная экскурсия «Загадай желание». Экскурсия в Храм Воскресения Христова («Спас-на-Крови») и в Эрмитаж.
Встреча с гидом у Казанского собора (ст. метро Невский проспект).
Отправление на экскурсию в 11:00.
Во время нашего небольшого путешествия Вы попадете в секретные места Петербуржцев, где мы загадываем желания, заветные и не очень, маленькие и большие, места, где мы мечтаем. Готовы поделиться этими секретом и с Вами.
Вы узнаете легенды и истории, связанные с памятником Чижику-Пыжику, атлантами у входа в Эрмитаж, фонтаном Шар, памятником коту Елисею и кошке Василисе.
Экскурсия в необычный по красоте храм Воскресения Христова («Спас-на-Крови»), возведенный на месте смертельного ранения императора Александра II.
Экскурсия в Эрмитаж – один из крупнейших художественных музеев мира, станет важнейшее событием в жизни будущих художников, скульпторов и просто творческих людей, а также их родителей. Вы сможете почувствовать себя египетским жрецом, принцессой в Тронном зале или средневековым рыцарем в доспехах Рыцарского зала.
Продолжительность экскурсии 3-3,5 часа.
Транспорт не предоставляется.
Среда. Петергоф
Завтрак в гостинице.
Загородная автобусная экскурсия в Петергоф «Русская Версалия» с посещением Большого императорского дворца.
Встреча с гидом у ст. метро «Гостиный двор».
Отправление на экскурсию в 13:30.
Самый блистательный из пригородов Санкт-Петербурга.
Своеобразие этого ансамбля неповторимо. Здесь сосредоточены выдающиеся памятники архитектуры, скульптуры, живописи, садово-паркового искусства. Старейшая царская резиденция под Петербургом, известная во всем мире как «Царство фонтанов» строилась на протяжении двух столетий усилиями многих выдающихся русских и европейских архитекторов.
Во время экскурсии по Нижнему парку (до 14 октября) Вы познакомитесь с историей создания этого грандиозного паркового комплекса, прогуляетесь по тенистым аллеям, послушаете музыку фонтанов. Обязательно загадайте желание и бросьте монетку на удачу в фонтан шутиху с уточками.
И даже зимой, когда парковые партеры и клумбы занесены снегом, водометы бездействуют, а скульптура Большого каскада бережно укрыта от морозов, Петергоф предлагает гостям к осмотру дворцы бывшей царской резиденции, главным из которых является Большой дворец (после 14 октября).
Почти полностью разрушенный во время Великой Отечественной войны, дворец был восстановлен послевоенные десятилетия, и сегодня его интерьеры являют посетителям Дубовую лестницу и Дубовый кабинет Петра с резными панно начала 17 века, анфиладу парадных залов архитектора Растрелли, китайские кабинеты Валлен-Деламота, Столовый, Тронный и Чесменский залы Фельтена.
Продолжительность экскурсии 4,5-5 часов.
Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.
Четверг. День развлечений на выбор
Завтрак в гостинице.
На выбор: посещение музея Железнодорожного транспорта с тренажером «Кабина машиниста» ИЛИ уникального трехуровневого Океанариума.
Музей Железнодорожного транспорта будет интересен и детям, и взрослым – 57 тысяч квадратных метров, 28 тысяч экспонатов!
В музее представлены подлинные экспонаты в натуральную величину — старинные паровозы разных типов и настоящие вагоны прошлого века.
В рамках посещения Ваш ребенок сможет попробовать себя в роли машиниста в специальном тренажере (сеанс в 12:00) и увидеть в разрезе настоящий паровоз.
ИЛИ
Уникальный трехуровневый Океанариум, самый крупный в России. Территория океанариума разделена на семь климатических зон, представляющие водоемы Северо-Запада России, бассейн Амазонки, зону приливов, зону коралловых рифов и основной морской аквариум с проложенным сквозь него 35-метровым прозрачным тоннелем.
Транспорт не предоставляется.
Пятница. Загородная автобусная экскурсия в Царское Село с экскурсией по Екатерининскому дворцу
Завтрак в гостинице.
Загородная автобусная экскурсия в Царское Село с экскурсией по Екатерининскому дворцу и Янтарной комнате.
Встреча с гидом у ст. метро «Гостиный двор».
Отправление на экскурсию в 11:30.
Экскурсия по Екатерининскому дворцу, блестящему творению Ф. Б. Растрелли, не оставляет равнодушными людей всех возрастов и поколений.
Роскошью убранства восхищают Большой тронный зеркальный зал, площадью в тысячу квадратных метров, и «Золотая анфилада» парадных залов, среди которых — всемирно известная возрожденная Янтарная комната.
По окончании экскурсии во дворце Вы сможете покормить уточек у Павильона Грот на незамерзающем пруду в свободное время.
Продолжительность экскурсии 5-5,5 часов.
Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.
Суббота. День развлечений на выбор
Завтрак в гостинице.
День развлечений.
На выбор: посещение Аквапарка ИЛИ Музея советских игровых автоматов ИЛИ музей Гарри Поттера
Аквапарк “Питерлэнд” – это самый большой крытый аквапарк в России.
Его центральным элементом является корабль, который повторяет образ знаменитой “Черной Жемчужины”. Здесь Вы найдете множество горок, комфортабельные джакузи и детскую городок – все для того, чтобы отдых был незабываемым как для детей, так и для их родителей.
ИЛИ
Музей советских игровых автоматов – неизвестно еще кому в этом музее будет интересней: родителям или детям! Недаром его называют «машиной времени», которая переносит взрослых в детство, а детям любого возраста позволяет увидеть прошлое. Зарубиться в «Морской бой», покидать биты в «Городках», поохотиться на «Сафари».
Играть можно как одному, так и в компании. Если у Вас сохранились советские монеты в 15 копеек, берите их с собой. А если нет, то не расстраивайтесь, они прилагаются к входному билету.
ИЛИ
В музее Гарри Поттера Вас ждут 600 квадратных метров развлечений: фантастические аттракционы, интерактивные экскурсии с героями знаменитой книги, атмосферные локации и фотозоны, магические мастер-классы.
Транспорт не предоставляется.
Воскресенье. Загородная автобусная экскурсия в Кронштадт
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров до 12:00.
Загородная автобусная экскурсия в Кронштадт с посещением музея Военно-Морской Славы.
Встреча с гидом у ст. метро «Гостиный двор».
Отправление на экскурсию в 11:45.
В этом путешествие Вы увидите уникальное сооружение – дамбу, соединяющую остров Котлин в Финском заливе с материком, гавани Петровского порта с кораблями ВМФ, пристани, доки, крепостные стены, Адмиралтейство, обводный канал, Итальянский дворец, многочисленные памятники (легендарным российским морякам и др.), Кронштадтский фудшток (точка отсчета всех высот и глубин на территории России), гидротехнические сооружения, не имеющие аналогов в мире (док Петра I), комплекс губернских домов XVIII в., уникальную металлическую мостовую, Якорную площадь, грандиозный Морской собор, Гостиный двор, Морское собрание, Морскую библиотеку, Петровский парк, бульвары, пруды).
Музей Военно-Морской Славы – инновационный музейный комплекс в Кронштадте. Здесь Вы не просто играете роль наблюдателя, а становится исследователем.
Продолжительность экскурсии 5-6 часов.
Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.
Проживание
Тур предполагает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в рублях:
|ПРЕДЛОЖЕНИЕ С ЗАВТРАКОМ
КИРОЧНАЯ
Туркласс, удобства на блок, завтрак накрытие
|Размещение
|Период
|4 дня/ 3 ночи
|Доп. сутки (за номер)
На 1 чел.
в 2-местн. номере
|30.09-20.10.24
|21675
|3375
|21.10-10.11.24
|22360
|3915
|11.11-28.12.24
|21560
|3375
|1-местн. номер
|30.09-20.10.24
|25320
|2900
|21.10-10.11.24
|26815
|3440
|11.11-28.12.24
|25205
|2900
|Доп. место
|30.09-20.10.24
|21675
|1685
|21.10-10.11.24
|22360
|1955
|11.11-28.12.24
|21560
|1685
КИРОЧНАЯ
Стандарт, удобства в номере, завтрак накрытие
|Размещение
|Период
|4 дня/ 3 ночи
|Доп. сутки (за номер)
На 1 чел.
в 2-местн. номере
|30.09-20.10.24
|22470
|3915
|21.10-10.11.24
|23155
|4455
|11.11-28.12.24
|22360
|3915
|1-местн. номер
|30.09-20.10.24
|26925
|3440
|21.10-10.11.24
|28420
|3980
|11.11-28.12.24
|26815
|3440
|Доп. место
|30.09-20.10.24
|22470
|1955
|21.10-10.11.24
|23155
|2225
|11.11-28.12.24
|22360
|1955
ЭКСПРЕСС САДОВАЯ 4*
Стандарт мансардный, завтрак шведский стол
|Размещение
|Период
|4 дня/ 3 ночи
|Доп. сутки (за номер)
На 1 чел.
в 2-местн. номере
|30.09-10.11.24
|27245
|7155
|11.11-28.12.24
|23750
|4860
|1-местн. номер
|30.09-10.11.24
|34740
|6075
|11.11-28.12.24
|27800
|3780
|Доп. место
|30.09-10.11.24
|24695
|2430
|11.11-28.12.24
|23750
|2430
ЭКСПРЕСС САДОВАЯ 4*
Премиум, завтрак шведский стол
|Размещение
|Период
|4 дня/ 3 ночи
|Доп. сутки (за номер)
На 1 чел.
в 2-местн. номере
|30.09-10.11.24
|30230
|9180
|11.11-28.12.24
|26735
|6885
|1-местн. номер
|30.09-10.11.24
|40760
|8100
|11.11-28.12.24
|33825
|5805
|Доп. место
|30.09-10.11.24
|25430
|2430
|11.11-28.12.24
|24485
|2430
ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ 4*
Стандарт мансардный, завтрак шведский стол
|Размещение
|Период
|4 дня/ 3 ночи
|Доп. сутки (за номер)
На 1 чел.
в 2-местн. номере
|30.09-10.11.24
|27645
|7425
|11.11-28.12.24
|24150
|5130
|1-местн. номер
|30.09-10.11.24
|35545
|6345
|11.11-28.12.24
|28605
|4050
|Доп. место
|30.09-10.11.24
|23295
|1755
|11.11-28.12.24
|22350
|1755
ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ 4*
Стандартный мансардный номер для четырехместного размещения,
завтрак шведский стол
|Размещение
|Период
|4 дня/ 3 ночи
|Доп. сутки (за номер)
На 1 чел.
в 4-местн. номере
|30.09-10.11.24
|24760
|10935
|11.11-28.12.24
|22955
|8640
|ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗАВТРАК «ШВЕДСКИЙ СТОЛ» + УЖИН ПО МЕНЮ
ЭКСПРЕСС САДОВАЯ 4*
Стандарт мансардный, завтрак шведский стол+ужин по меню
|Размещение
|Период
|4 дня/ 3 ночи
|Доп. сутки (за номер)
На 1 чел.
в 2-местн. номере
|30.09-10.11.24
|32020
|10395
|11.11-28.12.24
|28525
|8100
|1-местн. номер
|30.09-10.11.24
|39515
|7695
|11.11-28.12.24
|32575
|5400
|Доп. место
|30.09-10.11.24
|29470
|4050
|11.11-28.12.24
|28525
|4050
ЭКСПРЕСС САДОВАЯ 4*
Премиум, завтрак шведский стол+ужин по меню
|Размещение
|Период
|4 дня/ 3 ночи
|Доп. сутки (за номер)
На 1 чел.
в 2-местн. номере
|30.09-10.11.24
|35005
|12420
|11.11-28.12.24
|31510
|10125
|1-местн. номер
|30.09-10.11.24
|45535
|9720
|11.11-28.12.24
|386
|7425
|Доп. место
|30.09-10.11.24
|30205
|4050
|11.11-28.12.24
|29260
|4050
ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ 4*
Стандарт мансардный, завтрак шведский стол+ужин по меню
|Размещение
|Период
|4 дня/ 3 ночи
|Доп. сутки (за номер)
На 1 чел.
в 2-местн. номере
|30.09-10.11.24
|32420
|10665
|11.11-28.12.24
|28925
|8370
|1-местн. номер
|30.09-10.11.24
|40320
|7965
|11.11-28.12.24
|33380
|5670
|Доп. место
|30.09-10.11.24
|28070
|3375
|11.11-28.12.24
|27125
|3375
ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ 4*
Стандартный мансардный номер для четырехместного размещения,
завтрак шведский стол+ужин по меню
|Размещение
|Период
|4 дня/ 3 ночи
|Доп. сутки (за номер)
На 1 чел.
в 4-местн. номере
|30.09-10.11.24
|29535
|17415
|11.11-28.12.24
|27730
|15120
|Экскурсионная программа без проживания и питания
|Кол-во дней экскурсионной программы
|4 дня/ 3 ночи
|Доп. сутки (за номер)
|30.09-31.10
|16995
|01.11-28.12
|16880
|Скидки на детей до 14 лет
|Кол-во дней экскурсионной программы
|4 дня/ 3 ночи
|700
Варианты проживания
Гостиница «Кирочная»
Гостиница "Кирочная" находится в Центральном районе Санкт-Петербурга, в 15 минутах ходьбы от станции метро "Чернышевская".
Поблизости расположены такие достопримечательности, как Таврический сад, Смольный институт, музей А. В. Суворова.
Это комфортное и спокойное место с номерами вместимостью до 4 человек, интерьер которых выполнен в классическом английском стиле.
Идеальный вариант для тех, кто хотел бы жить в центре и не переплачивать за дополнительные услуги.
Номерной фонд – 24 номера разной вместимости: 13 двухместных, 8 трехместных, 3 четырехместных.
Все они оборудованы крепкими односпальными кроватями с массивными изголовьями.
В меблировку входят также прикроватные тумбочки, столы, стулья, шкаф для одежды.
Гостям предоставляют чашки, блюдца, полотенца, бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Ванные комнаты расположены на этаже, 1 на 2-3 номера. В них установлены душевые кабины, санузлы, раковины.
Некоторые номера оснащены собственными удобствами.
Гостиница «Театральная» 4
«Театральная» располагается в «Никольских рядах» Санкт-Петербурга. К услугам гостей бесплатный доступ в интернет, камера хранения багажа. Заселиться можно в любое время, поскольку стойка регистрации работает круглосуточно.
Номера имеются стандартные и семейные. Заселиться можно как одному, так и семьей до шести человек. Номерной фонд оборудован двуспальными, односпальными и двухъярусными кроватями. В каждой комнате своя ванная с душем и туалетом.
За дополнительную стоимость вы можете приобрести завтрак, обед и ужин.
Отдыхающие могут послушать живые джазовые концерты, а зимой - покататься на коньках и венецианской карусели, поиграть в айс мини-гольф и керлинг. В пешей доступности есть несколько интересных достопримечательностей. Примерно в 15 минутах ходьбы расположено метро, откуда вы сможете добраться в любую точку города. Через дорогу от отеля протекает Крюков канал. Расстояние до аэропорта Пулково - 12,9 км, до Балтийского вокзала - 1,5 км.
Express Sadovaya Hotel
«Express Sadovaya Hotel» располагается в Адмиралтейском районе на берегу канала Грибоедов, в здании «Никольских рядов». К услугам гостей предоставляется доступ в Интернет, а так же место на автомобильной парковке.
Номера представлены категориями «Стандарт» и «Улучшенный», где может проживать до трёх человек. В собственных ванных комнатах имеется набор полотенец на каждого отдыхающего. В номерах категорически запрещено курение.
За дополнительную стоимость можно приобрести завтрак. На обед и ужин предоставляются блюда разнообразной кухни. Поблизости с отелем есть несколько заведений питания.
Зимой во дворе гостей ожидают каток, венецианская карусель, айс мини-гольф и керлинг, а также можно будет насладиться джазовыми концертами. В 20 минутах ходьбы есть несколько станций метро: «Садовая», «Спасская», «Сенная площадь», «Балтийская» и «Пушкинская». Расстояние до аэропорта Пулково - 12,8 км, до Балтийского вокзала - 1,5 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в гостинице по количеству суток проживания (размещение после 15:00, выезд до 12:00)
- Питание: завтраки в ресторане гостиницы по количеству суток (ночей) проживания. В зависимости от выбранного отеля включены ужины по количеству суток (ночей) проживания
- Экскурсионная программа и транспортное обслуживание в объеме согласно программе тура
- Транспортная карта «Подорожник» на все экскурсионные дни
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Санкт-Петербург и обратно
- Проживание в гостинице (при выборе тарифа без проживания)
- Курортный сбор в размере 100 руб. /чел/сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге стартует эксперимент по введению курортного сбора)
- Питание, не указанное в программе (обеды, ужины, если выбран тариф только с завтраками)
- Завтраки (при выборе тарифа без проживания)
- Индивидуальный трансфер - по запросу
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какая важная информация есть в туре?
Туристы самостоятельно размещаются в гостинице.
Время начала экскурсий в программе – предварительное. Продолжительность автобусных экскурсий зависит от дорожной ситуации в городе. Уточненная программа тура с указанием времени сбора группы и временем окончания программы направляется туристам за неделю до заезда в электронной форме, а также выдается в гостинице на стойке регистрации при заезде.
Место старта и окончания экскурсия – центр города, в соответствии с программой.
Компания оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену на равноценные, не изменяя полного объема предоставляемых услуг.
С 01.04.2024 в Санкт-Петербурге введен курортный сбор. Курортный сбор в размере 100 руб. /чел/сутки оплачивается гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Особенно спасибо за карту "подорожник"
Хотим вернуться ещё раз