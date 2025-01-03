2 дня
В Выборг на праздники: тур для всей семьи с мастер-классами и дегустациями
Узнать секреты приготовления шоколада, попробовать крендель и местный глинтвейн и посетить замок
Начало: Г. Санкт-Петербург, Московский вокзал, 9:30
3 янв в 09:30
5 янв в 09:30
12 900₽ за человека
5 дней
Сокровища Санкт-Петербурга и области: знаменитые музеи, 5 дворцов и соборы
Побывать в царских резиденциях, увидеть яйца Фаберже и богатства Эрмитажа и рассмотреть архитектуру
Начало: Г. Санкт-Петербург, гостиница «Россия», отъезд на ...
23 окт в 12:00
30 окт в 12:00
18 700₽ за человека
3 дня
Новогодний Выборг: семейное путешествие с мастер-классами
Побывать в Монрепо и замке, сделать шоколадную фигурку и отведать кренделя и глёга
Начало: Г. Санкт-Петербург, Московский вокзал, 9:30
31 дек в 09:30
18 800₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Автобусные»
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