Мои заказы

Дом П. А. Никитина – экскурсии в Саратове

Найдено 5 экскурсий в категории «Дом П. А. Никитина» в Саратове, цены от 1200 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Добро пожаловать в Саратов
На машине
3 часа
147 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выбор
Добро пожаловать в Саратов: путешествие по историческим местам
Откройте тайны Саратова на индивидуальной экскурсии: легенды, байки и уникальные места ждут вас
Начало: Возле памятника Петру Первому (ориентир - гостиниц...
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
7200 ₽ за всё до 3 чел.
Обзорная экскурсия по Саратову: от фактов до городских легенд
Пешая
2.5 часа
12 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Обзорная экскурсия по Саратову
Узнайте, как прошлое и настоящее Саратова переплетаются в каждом здании и на каждой улице. История, архитектура и городские байки ждут вас
Начало: Рядом с улицами Московская и Лермонтова
2 янв в 11:00
3 янв в 11:00
1200 ₽ за человека
Саратов от основания до наших дней
Пешая
2 часа
26 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Саратов от основания до наших дней
Погрузитесь в историю Саратова, исследуя его архитектуру и культурное наследие. Узнайте о знаменитых жителях и купеческой жизни
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3800 ₽ за всё до 10 чел.
Пять звезд саратовского модерна
Пешая
2 часа
14 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия: Пять звезд саратовского модерна
Прогулка по Саратову, раскрывающая скрытые реликвии модерна. Узнайте о знаменитых архитекторах и владельцах зданий, почувствуйте атмосферу прошлых веков
Начало: улица Волжская, 27а, около трамвайчика «Семена»
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
7000 ₽ за всё до 10 чел.
По центру Саратова с историком
Пешая
3 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
По центру Саратова с историком: индивидуальная экскурсия
Узнайте о двух центрах Саратова, их истории и архитектуре. Прогулка с историком по ключевым достопримечательностям города, включая Крытый рынок и Дом книги
Начало: У фонтана «Одуванчик»
3 янв в 15:00
4 янв в 12:00
3600 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алла
    19 июня 2025
    По центру Саратова с историком
    Увлеченный темой, глубоко знающий историю Саратова гид - спасибо огромное за увлекательную экскурсию
  • С
    Света
    11 ноября 2024
    По центру Саратова с историком
    В целом всё понравилось. Не хватило структурированности рассказа, было много про архитектуру. Знаний у Александра достаточно, есть что рассказать. Желаю ему успехов в этом деле, учитывая, что он любит свой город.
  • Г
    Глеб
    4 ноября 2024
    По центру Саратова с историком
    Экскурсия очень подробная, подойдет для любителей архитектуры и истории. Отдельно рассматривали здания, изучали парадные и дворики. Александр рассказывает с увлечением и знает много фактов о Саратове.
  • Т
    Татьяна
    24 сентября 2024
    По центру Саратова с историком
    Добрый день. 22.09.2024 года были на экскурсии с Александром Ваниным в Саратове. Хорошая экскурсия. С удовольствием послушали краткую историю образования
    читать дальше

    Саратова. Александр показал и рассказал об интересных старинных зданиях Саратова, первых владельцев этих зданий, архитекторах, которые создавали здания, архитектурных стилях зданий. Так как с нами была девушка, которая закончила архитектурный университет, ей было интересно и познавательно увидеть воплощение известных архитекторов в губернском городе. Узнали, в чем Саратов был первым в России. Александр - знающий, очень увлеченный молодой историк, который любит свой город. Спасибо ему за неравнодушное отношение к городу, профессии. Спасибо команде Трипстера.

  • Е
    Елена
    14 сентября 2024
    По центру Саратова с историком
    Александр - преданный Саратову и его истории человек, любящий город, тонко чувствующий людей, тактичный собеседник и прекрасный рассказчик. Экскурсия по центру Саратова была очень содержательной и увлекательной! От всей души рекомендую Александра в качестве экскурсовода всем гостям и жителям Саратова.
  • С
    Сергей
    2 сентября 2024
    По центру Саратова с историком
    Прекрасная экскурсия. Особенно рекомендую тем, кто любит архитектуру и хотя бы немного в ней разбирается. Если вы отличаете конструктивизм от
    читать дальше

    классицизма, и оба этих стиля от модерна, а так же вам интересно, как рос и развивался Саратов - вы не будете разочарованы. Организатор прекрасно владеет материалом, покажет действительно необычные, а то и уникальные уголки и детали.
    Имейте, однако, ввиду, что экскурсия начинается и заканчивается в разных местах, весьма отдалённых друг от друга - будьте к этому готовы.

Ответы на вопросы от путешественников по Саратову в категории «Дом П. А. Никитина»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Саратове
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Добро пожаловать в Саратов
  2. Обзорная экскурсия по Саратову: от фактов до городских легенд
  3. Саратов от основания до наших дней
  4. Пять звезд саратовского модерна
  5. По центру Саратова с историком
Какие места ещё посмотреть в Саратове
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Театральная площадь
  3. Саратовский Мост
  4. Саратовский Лимонарий
  5. Церковь «Утоли Моя Печали»
  6. Парк «Липки»
  7. Проспект Кирова
  8. Набережная
  9. Площадь Чернышевского
  10. Улица Волжская
Сколько стоит экскурсия по Саратову в декабре 2025
Сейчас в Саратове в категории "Дом П. А. Никитина" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 1200 до 7200. Туристы уже оставили гидам 207 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Саратове на 2025 год по теме «Дом П. А. Никитина», 207 ⭐ отзывов, цены от 1200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль