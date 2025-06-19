Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выборДобро пожаловать в Саратов: путешествие по историческим местам
Откройте тайны Саратова на индивидуальной экскурсии: легенды, байки и уникальные места ждут вас
Начало: Возле памятника Петру Первому (ориентир - гостиниц...
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
7200 ₽ за всё до 3 чел.
Групповая
до 15 чел.
Обзорная экскурсия по Саратову
Узнайте, как прошлое и настоящее Саратова переплетаются в каждом здании и на каждой улице. История, архитектура и городские байки ждут вас
Начало: Рядом с улицами Московская и Лермонтова
2 янв в 11:00
3 янв в 11:00
1200 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Саратов от основания до наших дней
Погрузитесь в историю Саратова, исследуя его архитектуру и культурное наследие. Узнайте о знаменитых жителях и купеческой жизни
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3800 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия: Пять звезд саратовского модерна
Прогулка по Саратову, раскрывающая скрытые реликвии модерна. Узнайте о знаменитых архитекторах и владельцах зданий, почувствуйте атмосферу прошлых веков
Начало: улица Волжская, 27а, около трамвайчика «Семена»
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
7000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
По центру Саратова с историком: индивидуальная экскурсия
Узнайте о двух центрах Саратова, их истории и архитектуре. Прогулка с историком по ключевым достопримечательностям города, включая Крытый рынок и Дом книги
Начало: У фонтана «Одуванчик»
3 янв в 15:00
4 янв в 12:00
3600 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлла19 июня 2025Увлеченный темой, глубоко знающий историю Саратова гид - спасибо огромное за увлекательную экскурсию
- ССвета11 ноября 2024В целом всё понравилось. Не хватило структурированности рассказа, было много про архитектуру. Знаний у Александра достаточно, есть что рассказать. Желаю ему успехов в этом деле, учитывая, что он любит свой город.
- ГГлеб4 ноября 2024Экскурсия очень подробная, подойдет для любителей архитектуры и истории. Отдельно рассматривали здания, изучали парадные и дворики. Александр рассказывает с увлечением и знает много фактов о Саратове.
- ТТатьяна24 сентября 2024Добрый день. 22.09.2024 года были на экскурсии с Александром Ваниным в Саратове. Хорошая экскурсия. С удовольствием послушали краткую историю образования
- ЕЕлена14 сентября 2024Александр - преданный Саратову и его истории человек, любящий город, тонко чувствующий людей, тактичный собеседник и прекрасный рассказчик. Экскурсия по центру Саратова была очень содержательной и увлекательной! От всей души рекомендую Александра в качестве экскурсовода всем гостям и жителям Саратова.
- ССергей2 сентября 2024Прекрасная экскурсия. Особенно рекомендую тем, кто любит архитектуру и хотя бы немного в ней разбирается. Если вы отличаете конструктивизм от
