Набережная Космонавтов – экскурсии в Саратове

Найдено 4 экскурсии в категории «Набережная Космонавтов» в Саратове, цены от 1200 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Добро пожаловать в Саратов
На машине
3 часа
147 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выбор
Добро пожаловать в Саратов: путешествие по историческим местам
Откройте тайны Саратова на индивидуальной экскурсии: легенды, байки и уникальные места ждут вас
Начало: Возле памятника Петру Первому (ориентир - гостиниц...
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
7200 ₽ за всё до 3 чел.
Обзорная экскурсия по Саратову: от фактов до городских легенд
Пешая
2.5 часа
12 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Обзорная экскурсия по Саратову
Узнайте, как прошлое и настоящее Саратова переплетаются в каждом здании и на каждой улице. История, архитектура и городские байки ждут вас
Начало: Рядом с улицами Московская и Лермонтова
2 янв в 11:00
3 янв в 11:00
1200 ₽ за человека
Саратов от основания до наших дней
Пешая
2 часа
26 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Саратов от основания до наших дней
Погрузитесь в историю Саратова, исследуя его архитектуру и культурное наследие. Узнайте о знаменитых жителях и купеческой жизни
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3800 ₽ за всё до 10 чел.
Пять звезд саратовского модерна
Пешая
2 часа
14 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия: Пять звезд саратовского модерна
Прогулка по Саратову, раскрывающая скрытые реликвии модерна. Узнайте о знаменитых архитекторах и владельцах зданий, почувствуйте атмосферу прошлых веков
Начало: улица Волжская, 27а, около трамвайчика «Семена»
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
7000 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лилия
    22 августа 2025
    Добро пожаловать в Саратов
    Дата посещения: 20 августа 2025
    Экскурсия состоялась, экскурсовод Наталья заинтересовала так, что нам захотелось приехать в Саратов снова!
  • В
    Виктория
    23 ноября 2025
    Саратов от основания до наших дней
    Мы остались довольны экскурсии,интересные факты,истории. Спасибо,увидели Саратов с другой стороны. Рекомендую👍🏻
    Мы остались довольны экскурсии,интересные факты,истории. Спасибо,увидели Саратов с другой стороны. Рекомендую👍🏻
  • Р
    Роман
    5 ноября 2025
    Добро пожаловать в Саратов
    Спасибо за прекрасную экскурсию и знакомство с городом!
  • Н
    Надежда
    29 октября 2025
    Саратов от основания до наших дней
    Спасибо Александру за экскурсию. Готовы были слушать ещё и ещё, так воодушевленно и вдохновенно было рассказано. Интересные факты из истории
    читать дальше

    Саратова и не только. Очень подробно останавливался на архитектуре и архитектурных элементах, что для нас было очень интересно. Маршрут продуман очень хорошо: от центра старого города, от старейших особняков до более современных зданий. Также было рассказано про быт жителей и купцов Саратова. В конце экскурсии Александр посоветовал, что ещё можно посмотреть в Саратове помимо того, о чем он более подробно рассказывал.

  • О
    Олег
    21 октября 2025
    Саратов от основания до наших дней
    Прекрасная экскурсия, знающий гид, специалист по архитектуре. Жаль, что маршрут не затронул набережную: Волгу увидеть удалось лишь издали.
  • А
    Алла
    10 октября 2025
    Саратов от основания до наших дней
    Мы влюбились в Саратов благодаря нашему гиду. Спасибо огромное. Рекомендуем всем туристам. профессионализм+ обояние.
  • П
    Проказина
    6 октября 2025
    Саратов от основания до наших дней
    ЭКСКУРСИЯ БЫЛА ПОДАРКОМ НА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ НАШЕГО ДРУГА! ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛАСЬ ПРОГУЛКА ПО ГОРОДУ,МЫ УЗНАЛИ ИСТОРИЮ СОЗДАНИЯ КРЕПОСТИ САРАТОВ, ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ
    читать дальше

    РАЗВИТИЯ РЕГИОНА В ЦЕЛОМ, А РАССКАЗ ОБ АРХИТЕКТУРНЫХ ШЕДЕВРАХ ПОВОЛЖЬЯ ВДОХНОВИЛ НА ЗНАКОМСТВО С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ. ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ АВТОРСКАЯ ПОДАЧА МАТЕРИАЛА, ВПЕЧАТЛИЛА ДАЖЕ МОЛОДЫХ РЕБЯТ, ИМ ТОЖЕ ПОНРАВИЛАСЬ ЭКСКУРСИЯ. И МЫ ПЛАНИРУЕМ В СЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ЕЩЁ ЗАПИСАТЬСЯ НА ЭКСКУРСИЮ С АЛЕКСАНДРОМ.

    ЭКСКУРСИЯ БЫЛА ПОДАРКОМ НА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ НАШЕГО ДРУГА! ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛАСЬ ПРОГУЛКА ПО ГОРОДУ,МЫ УЗНАЛИ ИСТОРИЮ СОЗДАНИЯ
  • А
    Алла
    1 октября 2025
    Добро пожаловать в Саратов
    Экскурсию проводила Виктория - замечательный гид. Рассказала много интересных нюансов, много интересных историй. Заинтересовала на столько, что хочется вернуться в Саратов как минимум на неделю и посмотреть и посетить все те места про которые услышали. Спасибо большое!
  • И
    Ирина
    24 сентября 2025
    Саратов от основания до наших дней
    Экскурсия с архитектором с доступным изложением без нагромождения архитектурными терминами. Прекрасный показ. Особое спасибо за дом Шехтеля и консерваторию им. Л.В. Собинова.
  • Е
    Елена
    20 сентября 2025
    Саратов от основания до наших дней
    Забронировали экскурсию быстро, находясь в речном круизе на теплоходе. Получили огромное удовольствие от услышанного и увиденного. Александр - замечательный рассказчик
    читать дальше

    - эрудированный, харизматичный и влюбленный в свой город. Среди членов нашей семьи люди разных профессий (физик, программист, водитель, учитель, переводчик и домохозяйка с архитектурным образованием), и каждый признался, что услышал много интересного и познавательного для себя. Как говорится - нет показа, нет рассказа. А нам показали центр города во всей красе и оживили показ увлекательными историями из жизни известных горожан: градостроителей, купцов, писателей, общественных деятелей. Благодарим Александра за интереснейшую экскурсию. *Мы много путешествуем, но это второй экскурсовод за последние пять лет, рассказ которого нас реально впечатлил.

  • И
    Ирина
    16 сентября 2025
    Добро пожаловать в Саратов
    Экскурсовод Кристина, очень внимательная, интересный рассказчик, материалом владеет на все 100%, профессионал своего дела. Всем ее рекомендую. Мы заказывали 2
    читать дальше

    экскурсии: Саратов и Энгельс. Так организаторы сделали их комфортными для нас. Нам не нужно было самим добираться до Энгельса. Данное турбюро рекомендую всем.

  • Г
    Галина
    10 сентября 2025
    Саратов от основания до наших дней
    Хорошая экскурсия. Александр рассказывает вещи которые не найдешь. Единственный момент не соответствие расстояний, например Казахстана от Саратова
  • Т
    Теунова
    8 сентября 2025
    Добро пожаловать в Саратов
    Всё очень понравилось 👍
  • К
    Капитонова
    3 сентября 2025
    Саратов от основания до наших дней
    Большое спасибо Александру за интересную экскурсию. Мы много путешествуем по России, многих экскурсоводов слышали, есть с чем сравнивать. Александр -
    читать дальше

    прекрасный рассказчик, искренне любящий свой город и помогающий полюбить его и гостям Саратова. Прекрасная подача материала, без избытка скучных цифр и обилия незапоминаемых имен, и при этом мы много узнали о самых главных событиях и людях, оставивших свой след в истории города. Однозначно рекомендуем и гостям, и жителям Саратова побывать на экскурсии с Александром. Спасибо большое за доставленное удовольствие от общения с Вами.

  • К
    Ксения
    1 сентября 2025
    Саратов от основания до наших дней
    Александр изложил историю города очень чётко интересно и доступно. Подробно, но без излишней детализации коснулся истории архитектуры города, обычаях и
    читать дальше

    нравах. Информация была доступна для понимания и подросткам и взрослым. Прекрасный собеседник. Нам очень понравилось. Огромное спасибо. Всем рекомендую. Один из лучших экскурсоводов, с которым приходилось встречаться

  • Ю
    Юлия
    30 августа 2025
    Добро пожаловать в Саратов
    Сегодня были на экскурсии "добро пожаловать в Саратов", экскурсовод Виктория.
    Хочу выразить ей благодарность за интересную экскурсию, живое общение и прекрасное
    читать дальше

    времяпрепровождение!!!!
    Во-первых, экскурсия проходит 3 часа, частично на авто и частично пешая
    Во-вторых, Виктория очень живая, ее рассказ интересен. Все понятно, рассказ структурирован, совсем не скучный и очень познавательный
    В-третьих, Водитель Александр очень комфортно водит, а также забрал нас из гостиницы, нам немного изменили экскурсию под наши "хочу"
    В общем, мы с мужем провели волшебные 3 часа.
    Всем советую!!!!

  • Т
    Тимур
    28 августа 2025
    Саратов от основания до наших дней
    Очень крутой мужик, не зависимый, разумный, очень располагает к себе, всем советую этого гида. Профессионал своего дела.
  • М
    Мария
    25 августа 2025
    Саратов от основания до наших дней
    Александр полностью поменял наше первое негативное впечатление от города. Узнали много интересных фактов о людях и архитектуре Саратова.
    Александр полностью поменял наше первое негативное впечатление от города. Узнали много интересных фактов о людях и архитектуре Саратова
  • А
    Анастасия
    24 августа 2025
    Саратов от основания до наших дней
    Прекрасная экскурсия! Гулять с Александром - сплошное удовольствие: в какую бы сторону не пошли - обязательно покажет что-нибудь красивое и
    читать дальше

    расскажет интересную историю. В любом городе меня в первую очередь интересует архитектура. Александр - архитектор, и это тоже очень порадовало, но перекоса только в архитектуру нет, программа сбалансированная. Объем знаний впечатляет, при этом нет перегруженности информацией. Ощущение, что со старым знакомым по городу гуляешь.
    Спасибо. Знакомство с городом удалось)

    Спасибо команде Трипстера за отзывчивость!

  • И
    Инна
    21 августа 2025
    Добро пожаловать в Саратов
    Хочу от всей души выразить благодарность Кристине за такую замечательную экскурсию по Саратову! Часть экскурсии передвигались на машине, ну и,
    читать дальше

    конечно, погуляли пешком. Посмотрели самые удивительные, знаменитые и красивые уголки города. Кристина -кладезь интереснейшей информации о Саратове, его истории, людях, архитектуре. Экскурсия спланирована отлично. Информация емко и структурировано изложена. Так же был очень интересный фото материал. Кристина, огромное Вам спасибо!

