Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выборДобро пожаловать в Саратов: путешествие по историческим местам
Откройте тайны Саратова на индивидуальной экскурсии: легенды, байки и уникальные места ждут вас
Начало: Возле памятника Петру Первому (ориентир - гостиниц...
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
7200 ₽ за всё до 3 чел.
Групповая
до 15 чел.
Обзорная экскурсия по Саратову
Узнайте, как прошлое и настоящее Саратова переплетаются в каждом здании и на каждой улице. История, архитектура и городские байки ждут вас
Начало: Рядом с улицами Московская и Лермонтова
2 янв в 11:00
3 янв в 11:00
1200 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Саратов от основания до наших дней
Погрузитесь в историю Саратова, исследуя его архитектуру и культурное наследие. Узнайте о знаменитых жителях и купеческой жизни
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3800 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия: Пять звезд саратовского модерна
Прогулка по Саратову, раскрывающая скрытые реликвии модерна. Узнайте о знаменитых архитекторах и владельцах зданий, почувствуйте атмосферу прошлых веков
Начало: улица Волжская, 27а, около трамвайчика «Семена»
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
7000 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛилия22 августа 2025Добро пожаловать в СаратовДата посещения: 20 августа 2025Экскурсия состоялась, экскурсовод Наталья заинтересовала так, что нам захотелось приехать в Саратов снова!
- ВВиктория23 ноября 2025Мы остались довольны экскурсии,интересные факты,истории. Спасибо,увидели Саратов с другой стороны. Рекомендую👍🏻
- РРоман5 ноября 2025Спасибо за прекрасную экскурсию и знакомство с городом!
- ННадежда29 октября 2025Спасибо Александру за экскурсию. Готовы были слушать ещё и ещё, так воодушевленно и вдохновенно было рассказано. Интересные факты из истории
- ООлег21 октября 2025Прекрасная экскурсия, знающий гид, специалист по архитектуре. Жаль, что маршрут не затронул набережную: Волгу увидеть удалось лишь издали.
- ААлла10 октября 2025Мы влюбились в Саратов благодаря нашему гиду. Спасибо огромное. Рекомендуем всем туристам. профессионализм+ обояние.
- ППроказина6 октября 2025ЭКСКУРСИЯ БЫЛА ПОДАРКОМ НА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ НАШЕГО ДРУГА! ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛАСЬ ПРОГУЛКА ПО ГОРОДУ,МЫ УЗНАЛИ ИСТОРИЮ СОЗДАНИЯ КРЕПОСТИ САРАТОВ, ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ
- ААлла1 октября 2025Экскурсию проводила Виктория - замечательный гид. Рассказала много интересных нюансов, много интересных историй. Заинтересовала на столько, что хочется вернуться в Саратов как минимум на неделю и посмотреть и посетить все те места про которые услышали. Спасибо большое!
- ИИрина24 сентября 2025Экскурсия с архитектором с доступным изложением без нагромождения архитектурными терминами. Прекрасный показ. Особое спасибо за дом Шехтеля и консерваторию им. Л.В. Собинова.
- ЕЕлена20 сентября 2025Забронировали экскурсию быстро, находясь в речном круизе на теплоходе. Получили огромное удовольствие от услышанного и увиденного. Александр - замечательный рассказчик
- ИИрина16 сентября 2025Экскурсовод Кристина, очень внимательная, интересный рассказчик, материалом владеет на все 100%, профессионал своего дела. Всем ее рекомендую. Мы заказывали 2
- ГГалина10 сентября 2025Хорошая экскурсия. Александр рассказывает вещи которые не найдешь. Единственный момент не соответствие расстояний, например Казахстана от Саратова
- ТТеунова8 сентября 2025Всё очень понравилось 👍
- ККапитонова3 сентября 2025Большое спасибо Александру за интересную экскурсию. Мы много путешествуем по России, многих экскурсоводов слышали, есть с чем сравнивать. Александр -
- ККсения1 сентября 2025Александр изложил историю города очень чётко интересно и доступно. Подробно, но без излишней детализации коснулся истории архитектуры города, обычаях и
- ЮЮлия30 августа 2025Сегодня были на экскурсии "добро пожаловать в Саратов", экскурсовод Виктория.
Хочу выразить ей благодарность за интересную экскурсию, живое общение и прекрасное
- ТТимур28 августа 2025Очень крутой мужик, не зависимый, разумный, очень располагает к себе, всем советую этого гида. Профессионал своего дела.
- ММария25 августа 2025Александр полностью поменял наше первое негативное впечатление от города. Узнали много интересных фактов о людях и архитектуре Саратова.
- ААнастасия24 августа 2025Прекрасная экскурсия! Гулять с Александром - сплошное удовольствие: в какую бы сторону не пошли - обязательно покажет что-нибудь красивое и
- ИИнна21 августа 2025Хочу от всей души выразить благодарность Кристине за такую замечательную экскурсию по Саратову! Часть экскурсии передвигались на машине, ну и,
Ответы на вопросы от путешественников по Саратову в категории «Набережная Космонавтов»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Саратове
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Саратове
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Саратову в декабре 2025
Сейчас в Саратове в категории "Набережная Космонавтов" можно забронировать 4 экскурсии от 1200 до 7200. Туристы уже оставили гидам 199 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Забронируйте экскурсию в Саратове на 2025 год по теме «Набережная Космонавтов», 199 ⭐ отзывов, цены от 1200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль